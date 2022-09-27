Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією, - Politico

Таким чином фіни намагаються зупинити росіян, які намагаються нелегально перетнути кордон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Запропоновано перегородити парканом від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів, повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара. Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.

Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян РФ, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Останніми днями у Фінляндії відбулося значне зростання кількості росіян, які перетинають кордон легально, що спричинено намаганням чоловіків призовного віку уникнути "часткової" мобілізації в Росії. Лише на минулих вихідних кордон з Фінляндією перетнули близько 17 тисяч росіян, що на 80 відсотків більше, ніж тижнем раніше.

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