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Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Таким чином фіни намагаються зупинити росіян, які намагаються нелегально перетнути кордон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico

Запропоновано перегородити парканом від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів, повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара. Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.

Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян РФ, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Останніми днями у Фінляндії відбулося значне зростання кількості росіян, які перетинають кордон легально, що спричинено намаганням чоловіків призовного віку уникнути "часткової" мобілізації в Росії. Лише на минулих вихідних кордон з Фінляндією перетнули близько 17 тисяч росіян, що на 80 відсотків більше, ніж тижнем раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва добудувала паркан на кордоні з Білоруссю

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Паркан Маннергейма.
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27.09.2022 15:53
+4
А тим часом газопровід Північний потік-2 перетворився в водопровід.
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27.09.2022 15:53
+3
тре вольер будувати)
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27.09.2022 16:18
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Паркан Маннергейма.
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Крокодилів шкода, на півночі замерзнуть. Але рів викопати варто.
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27.09.2022 17:52 Відповісти
А тим часом газопровід Північний потік-2 перетворився в водопровід.
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Тільки Уренгой-Помари-Ужгород залишився...
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27.09.2022 16:46 Відповісти
ты надолго здесь свинорыл...?
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27.09.2022 17:43 Відповісти
Тю, та стріляйте в тих, хто перетинає. Фотки трупів викладайте в інстаграм а самі трупи лишайте звірям на прокорм. І через тиждень ніхто лізти не буде.
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27.09.2022 15:54 Відповісти
ЗСУ так і робить. І шо? Лізуть і лізуть...
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27.09.2022 15:58 Відповісти
Вони то лізуть, але ж не долазять
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27.09.2022 16:00 Відповісти
холодает. холода, а уж тем более морозы, уложат перебежчиков в "тухольках на тонкой подошве" и без расхода патронов. по весне подснежников будет!!!!! #дидызамерзали ))
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27.09.2022 16:22 Відповісти
ой, це ж треба, а чого б це...
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27.09.2022 15:55 Відповісти
А у нас є паркан від Сєні...
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27.09.2022 15:59 Відповісти
да нікакда у нас рассієй граніци нєбила! а ту Сєня са сваім парканам...
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27.09.2022 16:09 Відповісти
Паркан под током уже был на Берлинской стене ...
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27.09.2022 16:09 Відповісти
Злые языки кажуть шо во время трёх войн с Финляндией с 1939 по 1944 год... подохло 500 000 советских вояк Йоси Джугашвили...хорошая линия Маннергейма...
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27.09.2022 16:12 Відповісти
тре вольер будувати)
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27.09.2022 16:18 Відповісти
Рождённый ползать везде пролезет!
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27.09.2022 16:24 Відповісти
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27.09.2022 16:30 Відповісти
и колючую проволоку натянуть поверх под высоким током!
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27.09.2022 16:39 Відповісти
Нічого, незабаром зима, кацапам по тундрі не солодко прийдеться,

Замерзлі червоноармійці 1939 р.


Може хочете повторити?
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27.09.2022 16:56 Відповісти
Треба не забори будувать, а рови з крокодилами, і автоматичні кулеметні вишки. Толку з того паркана?
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27.09.2022 17:04 Відповісти
Тре не паркан будувати, а передпілля, повністю заміноване, з розвинутою системою інженерних загороджень, розміщенням БОПП, артилерійських позицій, засобів ППО, централізованою системою розвідки, спостереження, багатоканального зв'язку, розміщенням боєздатних гарнізонів в найбільш пристосованих для нападу місцях. Тілько так, а не інакше
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27.09.2022 18:02 Відповісти
************ особливі морозостікі крокодили..
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27.09.2022 18:23 Відповісти
 
 