Уничтожен вражеский самолет Су-25 на Николаевщине, - Воздушные силы (обновлено)

27 сентября в Николаевской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Кроме того, как отмечается, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня, возможно - ударные (информация уточняется).

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