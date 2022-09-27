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Уничтожен вражеский самолет Су-25 на Николаевщине, - Воздушные силы (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
27 сентября в Николаевской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Кроме того, как отмечается, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня, возможно - ударные (информация уточняется).
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+11 vadyan
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+10 AbOriginal_UA
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+8 Дмитрий Величко f50a5c94
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по краплі...
Сушки будут плавиться !
Бандерівців бомбити.
Не знав пілот деталь одну
Що можуть його збити.
Стінгер миттю роздививсь,
Як СУшка тут кружляє,
Пілот в халепі опинивсь,
А СУшка догорає.
Отака муйня кацапи.