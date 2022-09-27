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Новости Война в Украине
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Уничтожен вражеский самолет Су-25 на Николаевщине, - Воздушные силы (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

27 сентября в Николаевской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Кроме того, как отмечается, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня, возможно - ударные (информация уточняется).

Читайте: Наша авиация нанесла 28 ударов по противнику. Поражены 20 районов сосредоточения живой силы, 7 позиций ЗРК, 3 склада с боеприпасами, - Генштаб
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Топ комментарии
+11
Кожен день вже падають, мені подобається
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27.09.2022 16:00
+10
Нравится, не нравится -
Сушки будут плавиться !
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27.09.2022 16:20
+8
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27.09.2022 16:02
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Кожен день вже падають, мені подобається
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27.09.2022 16:00 Ответить
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27.09.2022 16:02 Ответить
- А що, сьогодні сушки ще будуть ?
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27.09.2022 16:28 Ответить
сушки до чаю
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27.09.2022 19:35 Ответить
+1
по краплі...
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27.09.2022 16:14 Ответить
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Сушки будут плавиться !
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27.09.2022 16:20 Ответить
Слава Честь ХвалаЗСУ❤️💙💛‼️❤️🍀🍀🍀🍀
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27.09.2022 16:27 Ответить
Летіла "СУшка" на війну,
Бандерівців бомбити.
Не знав пілот деталь одну
Що можуть його збити.
Стінгер миттю роздививсь,
Як СУшка тут кружляє,
Пілот в халепі опинивсь,
А СУшка догорає.
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27.09.2022 16:37 Ответить
Бачу ми вивчили маршрути, основні орієнтири по котрим літають уацапи. Вже пішли курсанти 2019 рокувируску. РЛС філдів там вони немають. Трохи вище - в"їбуть с-125 мс.
Отака муйня кацапи.
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27.09.2022 16:40 Ответить
Така муйня радує!
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27.09.2022 18:04 Ответить
 
 