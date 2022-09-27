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Знищено ворожий літак Су-25 на Миколаївщині, - Повітряні сили (оновлено)
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27 вересня на Миколаївщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Крім того, як зазначається, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо - ударні (інформація уточнюється).
Топ коментарі
+11 vadyan
показати весь коментар27.09.2022 16:00
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.09.2022 16:20
+8 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар27.09.2022 16:02
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по краплі...
Сушки будут плавиться !
Бандерівців бомбити.
Не знав пілот деталь одну
Що можуть його збити.
Стінгер миттю роздививсь,
Як СУшка тут кружляє,
Пілот в халепі опинивсь,
А СУшка догорає.
Отака муйня кацапи.