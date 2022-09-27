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Знищено ворожий літак Су-25 на Миколаївщині, - Повітряні сили (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

27 вересня на Миколаївщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Крім того, як зазначається, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо - ударні (інформація уточнюється).

Також читайте: Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Кожен день вже падають, мені подобається
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27.09.2022 16:00
+10
Нравится, не нравится -
Сушки будут плавиться !
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27.09.2022 16:20
+8
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27.09.2022 16:02
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Кожен день вже падають, мені подобається
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27.09.2022 16:00 Відповісти
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27.09.2022 16:02 Відповісти
- А що, сьогодні сушки ще будуть ?
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27.09.2022 16:28 Відповісти
сушки до чаю
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27.09.2022 19:35 Відповісти
+1
по краплі...
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27.09.2022 16:14 Відповісти
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Сушки будут плавиться !
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27.09.2022 16:20 Відповісти
Слава Честь ХвалаЗСУ❤️💙💛‼️❤️🍀🍀🍀🍀
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27.09.2022 16:27 Відповісти
Летіла "СУшка" на війну,
Бандерівців бомбити.
Не знав пілот деталь одну
Що можуть його збити.
Стінгер миттю роздививсь,
Як СУшка тут кружляє,
Пілот в халепі опинивсь,
А СУшка догорає.
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27.09.2022 16:37 Відповісти
Бачу ми вивчили маршрути, основні орієнтири по котрим літають уацапи. Вже пішли курсанти 2019 рокувируску. РЛС філдів там вони немають. Трохи вище - в"їбуть с-125 мс.
Отака муйня кацапи.
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27.09.2022 16:40 Відповісти
Така муйня радує!
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27.09.2022 18:04 Відповісти
 
 