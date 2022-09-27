РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6301 посетитель онлайн
Новости АвтоВойна в Украине
926 0
обстрел (20060) Славянск (2502)

Россияне обстреляли Славянск, повреждены частные дома, - Лях

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

слов'янськ

Российские оккупанты во вторник, 27 сентября, обстреляли Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома на ул. Рылеева и Валковской. К счастью, без жертв", - написал Лях.

Смотрите также: Российские войска обстреляли Славянск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 