Россияне обстреляли Славянск, повреждены частные дома, - Лях

Российские оккупанты во вторник, 27 сентября, обстреляли Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома на ул. Рылеева и Валковской. К счастью, без жертв", - написал Лях.

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