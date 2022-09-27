Россияне обстреляли Славянск, повреждены частные дома, - Лях
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Российские оккупанты во вторник, 27 сентября, обстреляли Славянск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома на ул. Рылеева и Валковской. К счастью, без жертв", - написал Лях.
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