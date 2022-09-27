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Росіяни обстріляли Слов’янськ, пошкоджено приватні будинки, - Лях

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

слов'янськ

Російські окупанти у вівторок, 27 вересня, обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вул. Рилєєва та Валковській. На щастя, без жертв", - написав Лях.

Також дивіться: Російські війська обстріляли Слов’янськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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