Росіяни обстріляли Слов’янськ, пошкоджено приватні будинки, - Лях

Російські окупанти у вівторок, 27 вересня, обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вул. Рилєєва та Валковській. На щастя, без жертв", - написав Лях.

Також дивіться: Російські війська обстріляли Слов’янськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж