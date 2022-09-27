Росіяни обстріляли Слов’янськ, пошкоджено приватні будинки, - Лях
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Російські окупанти у вівторок, 27 вересня, обстріляли Слов’янськ Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вул. Рилєєва та Валковській. На щастя, без жертв", - написав Лях.
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