РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5810 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
12 398 32
война (46506) оружие (9371) Воздушные силы (957) Игнат (515)

Украине сначала передадут две батареи NASAMS, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Украине сначала передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS - это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", - сказал он.

Читайте: Уничтожен вражеский самолет Су-25 на Николаевщине, - Воздушные силы (обновлено)

По словам Игната, дальше "надо смотреть на мощности производства или делать на дипломатическом уровне шаги, чтобы нам мир помогал именно этими системами, которых нам нужно достаточно много".

Игнат сообщил, что первые NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Бо **** зелена асфальт катала, а не країну до війни готувала. Шашлики, буковель, сейшели... Так що нєхер тепер до когось претензії пред`являти, своє чмо про то питати треба!
показать весь комментарий
27.09.2022 19:43
+16
Путин: "Любая попытка отобрать у меня велосипед который я только что у вас украл - будет считаться ограблением меня!"
показать весь комментарий
27.09.2022 19:44
+12
Скорее всего,они уже тут.Зеленский сболтнул лишнее,сейчас пытаются исправить.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передають але все це довго !
показать весь комментарий
27.09.2022 19:12 Ответить
Бо **** зелена асфальт катала, а не країну до війни готувала. Шашлики, буковель, сейшели... Так що нєхер тепер до когось претензії пред`являти, своє чмо про то питати треба!
показать весь комментарий
27.09.2022 19:43 Ответить
Зебилоид, а вы все такие тупорылые, или у тебя желтая майка лидера?
показать весь комментарий
27.09.2022 21:00 Ответить
Главное не спешить. Ядер будем сачком ловить похоже. Треш конечно тот еще
показать весь комментарий
27.09.2022 19:13 Ответить
Скорее всего,они уже тут.Зеленский сболтнул лишнее,сейчас пытаются исправить.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:20 Ответить
Было очень неплохо, тоже на это надеюсь
показать весь комментарий
27.09.2022 19:23 Ответить
Зе дуже багато ляпає зайвого.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:23 Ответить
Ну привык же в 95-ом квартале молоть языком, так и сейчас продолжает.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:32 Ответить
ну он должен был привыкнуть молоть языком только то что написано в сценарии, и ничего от себя не добавлять. Потому что как только эти "артисты" открывают рот чтобы сказать что-то от себя - хоть стой, хоть падай.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:29 Ответить
Словесний понос зелі - то вже хронічно... або гарно сформований акт диверсійної роботи...вибирайте
показать весь комментарий
28.09.2022 05:37 Ответить
тут ! але тіпа ще в дорозі
показать весь комментарий
27.09.2022 19:31 Ответить
ото ж ... я то ****** і раніше до уваги не брав, а зараз і поготів... слухати ото риготиння то для мене зайвий видаток з мого ресурсу психологічної стійкості.
показать весь комментарий
27.09.2022 20:43 Ответить
Я вот не пойму, неужели государству невозможно закупить ПРО в современной модификаций? Как по мне денег в стране если потрусить олигархов, депутатов и бывших президентов, то хватит не на одно ПРО систему. Как продавать вооружение, которое осталось в наследство от совка, так охочие нашлись, а как купить, шось нема никого. И ещё разве у кацапов есть высокоточные ракеты? Как так дома простых граждан стираются с лица земли, а вот депутатов обходит почему-то?
показать весь комментарий
27.09.2022 19:26 Ответить
💯
показать весь комментарий
27.09.2022 19:36 Ответить
не продают
показать весь комментарий
27.09.2022 19:42 Ответить
Ви маєте рацію, але тут скоріше справа в наявності готових.Ті що є стоять в своїх країнах на озброєнні.І надавати їх звісно не хочуть тим паче вони бачать ракетні удари по нас.А виготовити потрібен час.Ніхто не очікував війну такого масштабу.Це, мабуть самий великий конфлікт важкою зброєю з часів В'єтнаму.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:43 Ответить
Буря в пустелі,скоріше
показать весь комментарий
28.09.2022 14:59 Ответить
Буря в Пустелі можна порівняти але тут вже зовсім інший маштаб
показать весь комментарий
28.09.2022 20:16 Ответить
А їх, типу, в АТБ продаютть чи в Сільпо? Три роки, ****, три роки просрали на асфальт і шашлики, хоча ми були в стані війни. Але ж, курва, весело, по-приколу....
показать весь комментарий
27.09.2022 19:45 Ответить
Їбашє ціх підорасів на увесь
показать весь комментарий
27.09.2022 19:38 Ответить
Путин: "Любая попытка отобрать у меня велосипед который я только что у вас украл - будет считаться ограблением меня!"
показать весь комментарий
27.09.2022 19:44 Ответить
👍
показать весь комментарий
27.09.2022 20:45 Ответить
Новый финансовый год в США стартует через три дня ... Лэнд-Лиза тоже ..💪🔱♥️🖤 Слава ЗСУ 👌💯👍
показать весь комментарий
27.09.2022 20:13 Ответить
Плохо разбираетесь в финансовых годах США, но и ладно. Что там у вас стартует ? Ленд лиз ?
Так он давно принят. Правда Байден по ленд-лизу дал Украине - ноль. И не даст, ни через три дня, ни через тридцать. Почему ? Потому что - Байден.
показать весь комментарий
28.09.2022 08:49 Ответить
Батарея Насамсів це 2 штуки
показать весь комментарий
27.09.2022 20:33 Ответить
А надо 160.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:22 Ответить
усе в Божих руках
показать весь комментарий
28.09.2022 00:05 Ответить
 
 