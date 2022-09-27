Украине сначала передадут две батареи NASAMS, - Воздушные силы ВСУ
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Украине сначала передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS - это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", - сказал он.
По словам Игната, дальше "надо смотреть на мощности производства или делать на дипломатическом уровне шаги, чтобы нам мир помогал именно этими системами, которых нам нужно достаточно много".
Игнат сообщил, что первые NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.
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Так он давно принят. Правда Байден по ленд-лизу дал Украине - ноль. И не даст, ни через три дня, ни через тридцать. Почему ? Потому что - Байден.