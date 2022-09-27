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Україні спершу передадуть дві батареї NASAMS, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Україні спочатку передадуть дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS, це до 16 пускових установок.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS — це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", – сказав він.

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За словами Ігната, далі "треба дивитися на потужності виробництва або ж робити на дипломатичному рівні кроки, щоб нам світ допомагав саме цими системами, яких нам потрібно доволі багато".

Ігнат повідомив, що перші NASAMS буде передано Україні найближчим часом.
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Топ коментарі
+24
Бо **** зелена асфальт катала, а не країну до війни готувала. Шашлики, буковель, сейшели... Так що нєхер тепер до когось претензії пред`являти, своє чмо про то питати треба!
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27.09.2022 19:43
+16
Путин: "Любая попытка отобрать у меня велосипед который я только что у вас украл - будет считаться ограблением меня!"
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27.09.2022 19:44
+12
Скорее всего,они уже тут.Зеленский сболтнул лишнее,сейчас пытаются исправить.
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27.09.2022 19:20
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Передають але все це довго !
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27.09.2022 19:12 Відповісти
Бо **** зелена асфальт катала, а не країну до війни готувала. Шашлики, буковель, сейшели... Так що нєхер тепер до когось претензії пред`являти, своє чмо про то питати треба!
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27.09.2022 19:43 Відповісти
Зебилоид, а вы все такие тупорылые, или у тебя желтая майка лидера?
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27.09.2022 21:00 Відповісти
Главное не спешить. Ядер будем сачком ловить похоже. Треш конечно тот еще
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27.09.2022 19:13 Відповісти
Скорее всего,они уже тут.Зеленский сболтнул лишнее,сейчас пытаются исправить.
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27.09.2022 19:20 Відповісти
Было очень неплохо, тоже на это надеюсь
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27.09.2022 19:23 Відповісти
Зе дуже багато ляпає зайвого.
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27.09.2022 19:23 Відповісти
Ну привык же в 95-ом квартале молоть языком, так и сейчас продолжает.
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27.09.2022 19:32 Відповісти
ну он должен был привыкнуть молоть языком только то что написано в сценарии, и ничего от себя не добавлять. Потому что как только эти "артисты" открывают рот чтобы сказать что-то от себя - хоть стой, хоть падай.
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27.09.2022 23:29 Відповісти
Словесний понос зелі - то вже хронічно... або гарно сформований акт диверсійної роботи...вибирайте
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28.09.2022 05:37 Відповісти
тут ! але тіпа ще в дорозі
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27.09.2022 19:31 Відповісти
ото ж ... я то ****** і раніше до уваги не брав, а зараз і поготів... слухати ото риготиння то для мене зайвий видаток з мого ресурсу психологічної стійкості.
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27.09.2022 20:43 Відповісти
Я вот не пойму, неужели государству невозможно закупить ПРО в современной модификаций? Как по мне денег в стране если потрусить олигархов, депутатов и бывших президентов, то хватит не на одно ПРО систему. Как продавать вооружение, которое осталось в наследство от совка, так охочие нашлись, а как купить, шось нема никого. И ещё разве у кацапов есть высокоточные ракеты? Как так дома простых граждан стираются с лица земли, а вот депутатов обходит почему-то?
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27.09.2022 19:26 Відповісти
💯
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27.09.2022 19:36 Відповісти
не продают
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27.09.2022 19:42 Відповісти
Ви маєте рацію, але тут скоріше справа в наявності готових.Ті що є стоять в своїх країнах на озброєнні.І надавати їх звісно не хочуть тим паче вони бачать ракетні удари по нас.А виготовити потрібен час.Ніхто не очікував війну такого масштабу.Це, мабуть самий великий конфлікт важкою зброєю з часів В'єтнаму.
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27.09.2022 19:43 Відповісти
Буря в пустелі,скоріше
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Буря в Пустелі можна порівняти але тут вже зовсім інший маштаб
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28.09.2022 20:16 Відповісти
А їх, типу, в АТБ продаютть чи в Сільпо? Три роки, ****, три роки просрали на асфальт і шашлики, хоча ми були в стані війни. Але ж, курва, весело, по-приколу....
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27.09.2022 19:45 Відповісти
Їбашє ціх підорасів на увесь
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27.09.2022 19:38 Відповісти
Путин: "Любая попытка отобрать у меня велосипед который я только что у вас украл - будет считаться ограблением меня!"
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27.09.2022 19:44 Відповісти
👍
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27.09.2022 20:45 Відповісти
Новый финансовый год в США стартует через три дня ... Лэнд-Лиза тоже ..💪🔱♥️🖤 Слава ЗСУ 👌💯👍
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27.09.2022 20:13 Відповісти
Плохо разбираетесь в финансовых годах США, но и ладно. Что там у вас стартует ? Ленд лиз ?
Так он давно принят. Правда Байден по ленд-лизу дал Украине - ноль. И не даст, ни через три дня, ни через тридцать. Почему ? Потому что - Байден.
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Батарея Насамсів це 2 штуки
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27.09.2022 20:33 Відповісти
А надо 160.
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27.09.2022 23:22 Відповісти
усе в Божих руках
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28.09.2022 00:05 Відповісти
 
 