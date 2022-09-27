Совбез ООН соберется для обсуждения российских псевдореферендумов в Украине

Совбез ООН соберется во вторник на открытое заседание в Нью-Йорке по требованию делегаций США и Албании после обращения Украины к главе Совбеза в связи с псевдореферендумами, организованными оккупационными силами РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Начало заседания запланировано на 15 часов по восточноамериканскому времени (в 22 по Киеву), подтвердили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

"Для нас важно, чтобы Совет Безопасности выполнял свой мандат в контексте развития событий, связанных с проведением Россией фиктивных референдумов на временно захваченной украинской территории", - отметили в украинской дипломатической миссии в Нью-Йорке.

В официальном письме с просьбой провести заседание, которое украинская делегация направила накануне главе Совбеза, содержалась ссылка на две статьи Устава ООН. В частности, речь шла о статье 34, позволяющей СБ ООН расследовать конфликт или ситуацию, которая может привести к обострению международной обстановки, а также статью 35 – о возможности любого государства доводить до сведения Совета информацию о наличии и развитии такой ситуации.

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Ожидается, что во время встречи с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Украина также примет участие в заседании.

Как сообщал Укринформ, во вторник представители Европейского парламента, представляющие практически все ключевые политические группы, выступили с совместным заявлением, осудив незаконные фейковые "референдумы", которые Россия пытается провести на временно захваченных территориях Украины.