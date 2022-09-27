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Совбез ООН (1020) псевдореферендум (122)

Совбез ООН соберется для обсуждения российских псевдореферендумов в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

оон,радбез

Совбез ООН соберется во вторник на открытое заседание в Нью-Йорке по требованию делегаций США и Албании после обращения Украины к главе Совбеза в связи с псевдореферендумами, организованными оккупационными силами РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Начало заседания запланировано на 15 часов по восточноамериканскому времени (в 22 по Киеву), подтвердили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

"Для нас важно, чтобы Совет Безопасности выполнял свой мандат в контексте развития событий, связанных с проведением Россией фиктивных референдумов на временно захваченной украинской территории", - отметили в украинской дипломатической миссии в Нью-Йорке.

В официальном письме с просьбой провести заседание, которое украинская делегация направила накануне главе Совбеза, содержалась ссылка на две статьи Устава ООН. В частности, речь шла о статье 34, позволяющей СБ ООН расследовать конфликт или ситуацию, которая может привести к обострению международной обстановки, а также статью 35 – о возможности любого государства доводить до сведения Совета информацию о наличии и развитии такой ситуации.

Читайте: В России обещают рассмотреть "присоединение" оккупированных территорий не ранее 4 октября

Ожидается, что во время встречи с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Украина также примет участие в заседании.

Как сообщал Укринформ, во вторник представители Европейского парламента, представляющие практически все ключевые политические группы, выступили с совместным заявлением, осудив незаконные фейковые "референдумы", которые Россия пытается провести на временно захваченных территориях Украины.

 
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Топ комментарии
+5
Валерій Прозапас
5 хв
·
О, Саакашвілі був різко "пішов з політики", а тепер через чийсь пінок так же різко повернувся, заявивши, що Єрмак нічим не гірший за Залужного і тому має з'явитись на обкладинці Time.
Бо, бачите, "відігравав значну роль у визволенні азовців".
Яку роль відігравав Єрмак у потраплянні азовців в полон і у перебуванні там ще тисяч - любітєль простих рєшеній промовчав, вже не кажучи про чомусь незаслужено забуту історію з вагнерівцями.
Це безпалевне просування в кожну дірку завгоспа ОП давно напрошується на питання "а нє мусорок лі ти, міл чєловєк?" - і воно обов'язково знову буде задане.
Війна нікому нічого не спише, слово офіцера.
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27.09.2022 20:32
+4
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27.09.2022 20:31
+1
Краще говорити щоб рассея геть забралася окупованих територій і з Криму. Знайшли ж таке слово як анексія чи псевдореферендуми.. Є окуповані вкрадені в України території країною терористом.
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27.09.2022 21:38
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27.09.2022 20:31 Ответить
Валерій Прозапас
5 хв
·
О, Саакашвілі був різко "пішов з політики", а тепер через чийсь пінок так же різко повернувся, заявивши, що Єрмак нічим не гірший за Залужного і тому має з'явитись на обкладинці Time.
Бо, бачите, "відігравав значну роль у визволенні азовців".
Яку роль відігравав Єрмак у потраплянні азовців в полон і у перебуванні там ще тисяч - любітєль простих рєшеній промовчав, вже не кажучи про чомусь незаслужено забуту історію з вагнерівцями.
Це безпалевне просування в кожну дірку завгоспа ОП давно напрошується на питання "а нє мусорок лі ти, міл чєловєк?" - і воно обов'язково знову буде задане.
Війна нікому нічого не спише, слово офіцера.
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27.09.2022 20:32 Ответить
Дай то Бог щоб наприкінці війни в Україні провели справжню люстрацію, усім цим дерьмакам, Бойкам, Добкінам і всім суддям та мусорам, прокурорам та держпосадовцям від викладача школи до мера, а самого зеленого з тієї банди судити за народним трибуналом за результатами незалежного міжнародного розслідування
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27.09.2022 21:50 Ответить
грузчики из АТБ ввалили рашистам пи*ы..... )))
https://twitter.com/i/status/1574782356975648773
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27.09.2022 20:35 Ответить
Їм аби збиратися, робити вигляд що щось роблять щоб проїдати гроші платників податків.
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27.09.2022 20:55 Ответить
Це війна, це знищення українців, це втручання у наші справи, це зміна кордонів, це терористичні акти кожної години обстрілюючи міста ракетами, це насильна депортація дітей і людей на росію, це військові злочини, це сотні інших злочинів на чужій території. Тому росію мають ізолювати і обкласти санкціями так, щоб вона через пів року просто здохла.
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27.09.2022 20:58 Ответить
Це засідання повинно закінчитись протягом 15 хвилин,і гайда в кулуари документи оформляти
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27.09.2022 20:59 Ответить
Говорильня порожня.Поки в ООН не почнуть 3.14здити кацапську делегацію ,новини звідти нецікаві !
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27.09.2022 21:00 Ответить
Черговий фарс стурбованості, на якому Небензя знову влаштує акт ексгібіціонізму.
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27.09.2022 21:27 Ответить
Краще говорити щоб рассея геть забралася окупованих територій і з Криму. Знайшли ж таке слово як анексія чи псевдореферендуми.. Є окуповані вкрадені в України території країною терористом.
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27.09.2022 21:38 Ответить
Благаю Адміни ...

Ну не називайте "примушення громадян України окупаційної владою щось тама малювати на туалетних папірах десь на параші" навіть словом "псевдо-рехф..."

Приставка "псевдо" вона надається виключно в випадках , коли при певних умовах така активність може стати "НЕпсевдо" ...

Це все одно , що вручення Кім чин Іном в Пхеньяні якихось металевих кругляшек своїм просравшим спотсменам-олімпійцям псевдо-олімпійським нагородженням .

Я навіть гомерично регочу (хоч й нервово) на усіми ООНівскими гнівними засудженнями ...

Тут дієвим можуть тільки санкції й міжнародне кримінальне законодавство , яке повинне прирівняти подібне масове примущеня окупованного населення щось там робити - до "депортації й до етноциду" .
Усе інше -- пуста болтологія й потурання агресії ...

На людство чекає лавина подібних дій будь якого агресора , якщо це не прірівняти до військових злочинів ...
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27.09.2022 21:48 Ответить
 
 