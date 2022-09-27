Совбез ООН соберется для обсуждения российских псевдореферендумов в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Совбез ООН соберется во вторник на открытое заседание в Нью-Йорке по требованию делегаций США и Албании после обращения Украины к главе Совбеза в связи с псевдореферендумами, организованными оккупационными силами РФ в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Начало заседания запланировано на 15 часов по восточноамериканскому времени (в 22 по Киеву), подтвердили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
"Для нас важно, чтобы Совет Безопасности выполнял свой мандат в контексте развития событий, связанных с проведением Россией фиктивных референдумов на временно захваченной украинской территории", - отметили в украинской дипломатической миссии в Нью-Йорке.
В официальном письме с просьбой провести заседание, которое украинская делегация направила накануне главе Совбеза, содержалась ссылка на две статьи Устава ООН. В частности, речь шла о статье 34, позволяющей СБ ООН расследовать конфликт или ситуацию, которая может привести к обострению международной обстановки, а также статью 35 – о возможности любого государства доводить до сведения Совета информацию о наличии и развитии такой ситуации.
Ожидается, что во время встречи с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Украина также примет участие в заседании.
Как сообщал Укринформ, во вторник представители Европейского парламента, представляющие практически все ключевые политические группы, выступили с совместным заявлением, осудив незаконные фейковые "референдумы", которые Россия пытается провести на временно захваченных территориях Украины.
Пожалуйста, подождите...
5 хв
·
О, Саакашвілі був різко "пішов з політики", а тепер через чийсь пінок так же різко повернувся, заявивши, що Єрмак нічим не гірший за Залужного і тому має з'явитись на обкладинці Time.
Бо, бачите, "відігравав значну роль у визволенні азовців".
Яку роль відігравав Єрмак у потраплянні азовців в полон і у перебуванні там ще тисяч - любітєль простих рєшеній промовчав, вже не кажучи про чомусь незаслужено забуту історію з вагнерівцями.
Це безпалевне просування в кожну дірку завгоспа ОП давно напрошується на питання "а нє мусорок лі ти, міл чєловєк?" - і воно обов'язково знову буде задане.
Війна нікому нічого не спише, слово офіцера.
https://twitter.com/i/status/1574782356975648773
NEWSru.co.il:
www.newsru.co.il
Ну не називайте "примушення громадян України окупаційної владою щось тама малювати на туалетних папірах десь на параші" навіть словом "псевдо-рехф..."
Приставка "псевдо" вона надається виключно в випадках , коли при певних умовах така активність може стати "НЕпсевдо" ...
Це все одно , що вручення Кім чин Іном в Пхеньяні якихось металевих кругляшек своїм просравшим спотсменам-олімпійцям псевдо-олімпійським нагородженням .
Я навіть гомерично регочу (хоч й нервово) на усіми ООНівскими гнівними засудженнями ...
Тут дієвим можуть тільки санкції й міжнародне кримінальне законодавство , яке повинне прирівняти подібне масове примущеня окупованного населення щось там робити - до "депортації й до етноциду" .
Усе інше -- пуста болтологія й потурання агресії ...
На людство чекає лавина подібних дій будь якого агресора , якщо це не прірівняти до військових злочинів ...