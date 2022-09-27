Радбез ООН збереться для обговорення російських псевдореферендумів в Україні

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на відкрите засідання у Нью-Йорку на вимогу делегацій США та Албанії після звернення України до голови Радбезу у зв’язку з псевдореферендумами, організованими окупаційними силами РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Початок засідання запланований на 15-ту годину за східноамериканським часом (о 22-й за Києвом), підтвердили в Постійному представництві України при ООН.

"Для нас важливо, щоб Рада Безпеки виконувала свій мандат у контексті розвитку подій, пов’язаних із проведенням росією фіктивних референдумів на тимчасово захопленій українській території", - зауважили в українській дипломатичній місії в Нью-Йорку.

В офіційному листі з проханням провести засідання, який українська делегація надіслала напередодні голові Радбезу, містилося посилання на дві статті Статуту ООН. Зокрема, йшлося про статтю 34, яка дозволяє РБ ООН розслідувати конфлікт або ситуацію, яка може призвести до загострення міжнародної обстановки, а також статтю 35 – про можливість будь-якій державі доводити до відома Ради інформацію про наявність та розвиток такої ситуації.

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Очікується, що під час зустрічі з доповіддю виступить заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Україна також візьме участь у засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок представники Європейського парламенту, які представляють практично всі ключові політичні групи, виступили із спільною заявою, засудивши незаконні фейкові "референдуми", які росія намагається провести на тимчасово захоплених територіях України.