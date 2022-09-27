Радбез ООН збереться для обговорення російських псевдореферендумів в Україні
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Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на відкрите засідання у Нью-Йорку на вимогу делегацій США та Албанії після звернення України до голови Радбезу у зв’язку з псевдореферендумами, організованими окупаційними силами РФ в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Початок засідання запланований на 15-ту годину за східноамериканським часом (о 22-й за Києвом), підтвердили в Постійному представництві України при ООН.
"Для нас важливо, щоб Рада Безпеки виконувала свій мандат у контексті розвитку подій, пов’язаних із проведенням росією фіктивних референдумів на тимчасово захопленій українській території", - зауважили в українській дипломатичній місії в Нью-Йорку.
В офіційному листі з проханням провести засідання, який українська делегація надіслала напередодні голові Радбезу, містилося посилання на дві статті Статуту ООН. Зокрема, йшлося про статтю 34, яка дозволяє РБ ООН розслідувати конфлікт або ситуацію, яка може призвести до загострення міжнародної обстановки, а також статтю 35 – про можливість будь-якій державі доводити до відома Ради інформацію про наявність та розвиток такої ситуації.
Очікується, що під час зустрічі з доповіддю виступить заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Україна також візьме участь у засіданні.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок представники Європейського парламенту, які представляють практично всі ключові політичні групи, виступили із спільною заявою, засудивши незаконні фейкові "референдуми", які росія намагається провести на тимчасово захоплених територіях України.
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О, Саакашвілі був різко "пішов з політики", а тепер через чийсь пінок так же різко повернувся, заявивши, що Єрмак нічим не гірший за Залужного і тому має з'явитись на обкладинці Time.
Бо, бачите, "відігравав значну роль у визволенні азовців".
Яку роль відігравав Єрмак у потраплянні азовців в полон і у перебуванні там ще тисяч - любітєль простих рєшеній промовчав, вже не кажучи про чомусь незаслужено забуту історію з вагнерівцями.
Це безпалевне просування в кожну дірку завгоспа ОП давно напрошується на питання "а нє мусорок лі ти, міл чєловєк?" - і воно обов'язково знову буде задане.
Війна нікому нічого не спише, слово офіцера.
https://twitter.com/i/status/1574782356975648773
NEWSru.co.il:
www.newsru.co.il
Ну не називайте "примушення громадян України окупаційної владою щось тама малювати на туалетних папірах десь на параші" навіть словом "псевдо-рехф..."
Приставка "псевдо" вона надається виключно в випадках , коли при певних умовах така активність може стати "НЕпсевдо" ...
Це все одно , що вручення Кім чин Іном в Пхеньяні якихось металевих кругляшек своїм просравшим спотсменам-олімпійцям псевдо-олімпійським нагородженням .
Я навіть гомерично регочу (хоч й нервово) на усіми ООНівскими гнівними засудженнями ...
Тут дієвим можуть тільки санкції й міжнародне кримінальне законодавство , яке повинне прирівняти подібне масове примущеня окупованного населення щось там робити - до "депортації й до етноциду" .
Усе інше -- пуста болтологія й потурання агресії ...
На людство чекає лавина подібних дій будь якого агресора , якщо це не прірівняти до військових злочинів ...