РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5367 посетителей онлайн
Новости За рубежом Мобилизация в РФ
23 172 59
граница (4722) Россия (91190) мобилизация (1600)

Застрявшие в очереди на границе с Грузией россияне пытаются продать автомобили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,грузія

В пробках на границе с Грузией возник стихийный авторынок. Стоящие там россияне пытаются продать свои машины, чтобы добраться до КПП пешком.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Объявления начали появляться в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. Владельцы авто указывают не только цену, но и расстояние их автомобилей до пропускного пункта. При этом выбор у покупателей широк: от Kia до Mercedes.

Застрявшие в очереди на границе с Грузией россияне пытаются продать автомобили 01

Автор одного из объявлений рассказал "Базе", что не хочет "стоять неделю" и готов за полтора миллиона отдать BMW в 6 километрах от КПП. Аналогично собирается поступить и владелец Subaru, продающий ее за 400 тысяч "с местом в очереди". Оба автомобилиста объяснили, что намерены избавиться от машин и перейти границу пешком.

Застрявшие в очереди на границе с Грузией россияне пытаются продать автомобили 02

На фоне такого ажиотажа в районе границы появились и скупщики. Они ищут в тех же чатах людей, которые согласны продать по низкой цене свои автомобили, велосипеды, самокаты и многое другое.

Читайте также: Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

Между тем, ситуация на пограничном переходе между Грузией и РФ вновь изменилась. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что повестки у границы с Грузией будут выдавать всем гражданам, которые попадают под мобилизацию, а не только жителям республики.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
показать весь комментарий
27.09.2022 20:41
+58
показать весь комментарий
27.09.2022 20:36
+37
показать весь комментарий
27.09.2022 20:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що, шухер вдався, гори воно все....ноги мої ноги...А стрічка георгіївська в додаток?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:35 Ответить
Патріотизм поугас.
показать весь комментарий
27.09.2022 20:36 Ответить
на рашке "патриотизм" заканчивается там где начинаются шкурные интересы.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:31 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:36 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:41 Ответить
"Ташкент не резиновый!"
показать весь комментарий
27.09.2022 21:02 Ответить
Панаєхалі бл..ть!
показать весь комментарий
27.09.2022 21:06 Ответить
Слыш ты, белозадый! Кыргызским языком тебе говорят, чурка широкоглазая!
показать весь комментарий
27.09.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 21:29 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 21:42 Ответить
І на самі брудні роботи їх.
Всих цих геніїв ІТ індустрії і креативних менеджерів.
Нехай креативно тягають ящики з овочами на базарах. За креативну і ексклюзивну тарілку рису.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:08 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jyHrjGr1wsI

"Деды ужа там хаживали"
показать весь комментарий
28.09.2022 00:15 Ответить
Можна собі уявити як всі ці дезертири вдячні ***** за їх щасливе сьогодення.
показать весь комментарий
27.09.2022 20:38 Ответить
Можете бути на 146% впевнені що більшість з них продовжує вважати, що ***** - чудовий президент і все правильно робить, а у всьому винуваті праклятиє хахли-русафоби, каториє нє захотєлі молча тєрпєть грабєжи, питкі і ізнасілованія, і праклятий запад, каторий зачем-то встал на сторону праклятих хахлов, вмєсто таво штоби с народом-баганосцем растащіть па-праваславнаму украіну на кускі.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:14 Ответить
Да вообще! Проклятые хохлы-русофобы вместе с неграми-пендосами сами по себе стреляют, сами себя пытают, а потом сваливают на бедного-несчастного царя батюшку путина, которому ничего не остаётся делать, кроме как обороняться до последнего русского. И в принципе хорошо, что он обороняется, но почему обязательно нами, айтишниками-креаклами, которые политикой не интересуются, никогда не были за и на самом деле по большому счёту наверное даже и против, а букву zю колорадского цвета на все окна машины просто подкинули. Произошла чудовищная ошибка, совсем не хочется уезжать из питера, а домик деревянный от призыва не спасает.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:41 Ответить
Навіть не пробуй то уявити! В них не *****, в них хохли у всьому винні. Тому бидлу навіть в голову, точніше, тій частині тіла, де в людини голова, що треба не втікати, а щось міняти на мордорі. То бидло тупо втікає. Мало того, там, де воно опиниться воно ж так і залишиться тупим і наглим расіянським бидлом.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:17 Ответить
Я тут вже не раз описував мемуари одного колишнього офіцера-прикордонника (білогвардійця потім) про "поневіряння" у Харбіні в період еміграції До революції, на Далекому Сході, було мало "русскаязичних" - російські чиновники, військові та переселенці з європейської частини імперії Були місцеві - удеге і нанайці Ті , в основному, кочували по лісах Основу жителів міст складали китайці та корейці До них відносилися з презирством "Ходя" - не челавек!" А потім сталася революція і всі ці чиновники та офіцери повтікали в Китай І їм в лице казали: "Ти вчора був "капітана" (начальник)! А сьогодні я - "капітана"!" І як же для них це було "образливо"! Тому коли прийшли японці (які викликали на той час "повагу" у росіян (бо ті ще недавно "надавали їм по морді" у російсько-японській війні), то ці емігранти масово побігли до них на службу (щоб "відіграться" за "унижения") Точно так само буде і в тих країнах, що "пригрівають" зараз у себе "кацапню" Колись один розумний чоловік сказав про втікачів від революції - французських дворян, що повернулися під час Реставрації з Англії : "Вони нічого не забули і нічому не навчилися!" Те ж саме можна сказать і про росіян!
показать весь комментарий
28.09.2022 03:33 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:41 Ответить
А ***** хто скидувати буде?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:41 Ответить
Демоны нередко самоликвидируются!
)))
показать весь комментарий
27.09.2022 20:45 Ответить
Дайте вгадаю - "Білі лади"?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:45 Ответить
А кому в стране 404 нужна машина если все у кого есть руки и ноги едут на утилизацию?
показать весь комментарий
27.09.2022 20:46 Ответить
срусским самкам.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:33 Ответить
Назад в КАЦАПСТАН-Ich kehre nach Hause zurück!!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 20:46 Ответить
незабаром вони там ще й свої пляшко-шваберні частини на продаж виставлятимуть...
показать весь комментарий
27.09.2022 20:46 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:58 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
27.09.2022 21:06 Ответить
Насправді там і в Грузію втікати не обов'язково. На Кавказі, на Алтаї, в Саянах у високогір'ї можна сховатися в мисливських будиночках, туристичних прихистках легко і надовго. Я б у Балкарії пішов у альптабір, наприклад, "Безенгі" чи "Уллу-Тау". Якщо там домовишся з місцевими, то війну пересидіти можна. Навіть на Ельбрусі на "Приюті 11-ти" поки не дуже зимно можна кілька тижнів перечекати.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:21 Ответить
племінник одного нашого з тобою спільного знайомого зараз живе просто в ущелині Чегем ))
показать весь комментарий
27.09.2022 21:55 Ответить
Привіт, О.! Спільного знайомого часом не Сергієм звуть?
показать весь комментарий
27.09.2022 23:19 Ответить
Так. Це його син, відповідно Дімин племінник. Він там літає. Я колись там теж з ним був, ще до війни. Польоти там найкращі, ніж будь де.
показать весь комментарий
28.09.2022 00:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jyHrjGr1wsI

він?
показать весь комментарий
28.09.2022 00:17 Ответить
А еще лучше- в Таежный тупик! Скрасить одиночество Агафьи Лыковой.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:12 Ответить
"жирні" мають бути дешевші, все таки виконувати будуть роль "телятка"
показать весь комментарий
28.09.2022 00:12 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 20:59 Ответить
Только если за сто миллионов.....

показать весь комментарий
27.09.2022 21:01 Ответить
Цікаво не це.
Цікаво буде те, коли рашкованські патріоти, обірвавши нігті, і в єдиній зміні одягу, перетнуть кордон (неважливо який)...
Зараз багато хто з них, оперує поняттям "...еду в никуда", "...лишь бы уехать".
Але це поняття матеріалізується.
Коли Європа зустрічала наших жінок і дітей бутербродами, то ні Грузія, ні Казахстан ні Фінляндія цього робити не будуть. Бо для них росіяни не біженці, а просто туристи.
І як ця орава буде себе утримувати? На що жити? Де жити? Де знайти роботу (без знання таких ненависних мов, всіляких "нацменів")?
Пам'ятаю, коли ще в 2021році, кожен кацап в коментах, не міг оминути тему на кшталт "...вы хахлы в своей Эуропе только в мойщики унитазов годитесь".
Ну що, як каже ваш ліДор "...кто как обзывается...".
І чомусь мені вас не жаль... Нікого.
А ми переможемо і будемо жити у вільному світі. Ну а ви будете виправляти свою карму біля громадських унітазів.
Шлях до очищення лежить через страждання.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:04 Ответить
Не переживайте. Даунів, що впускають бєдних хароших узкіх, вистачає. Ще побачите як цю мразоту заселять в одні готелі до наших україночок з дітьми!
показать весь комментарий
27.09.2022 21:20 Ответить
На жаль ви цілком праві.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:46 Ответить
знаю такие случаи в Германии.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:34 Ответить
кацапы в отличие от нас вероятно понимают уровень развития своего правительства, общества и чего в принципе ждать - по крайней мере часть. так что решение скорее всего правильное.
показать весь комментарий
28.09.2022 01:56 Ответить
Росіяни, що застрягли у черзі на кордоні з Грузією, намагаються продати автомобілі Джерело: https://censor.net/ua/n3370025.
А купують самокати, так бистріше пропускають.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:08 Ответить
Будет смешно, когда те кто продал машину, пролетит на полиграфе. Обратно уже на военном пазике.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:08 Ответить
и в лаптях
показать весь комментарий
27.09.2022 21:42 Ответить
Эта энергия не затухает в нем даже в момент неудачной попытки пересечения румынской грузинской границы. Обобранный до нитки и избитый в кровь Остап начинает обдумывать свой следующий, пусть и более скромный проект. "Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы".
показать весь комментарий
28.09.2022 11:19 Ответить
Частина кацапів здохнуть в Україні, частина здриснуть з Рашки, можливо надовго, ще є тупі терпіли, але щоб зібратися і прибити плєшиву моль ніяк не хочуть. Не хочуть холопи бунтувати, бо знають що тюрма народів в такому разі розвалиться і не буде більше того єдиного вялічія, яке в них ще залишилося. А мордор все одно розвалиться, чим довше цьому опиратиметься, і тим гучніше гримне кришка гроба.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:47 Ответить
там уже меняют авто на четыре велосипеда. Завтра в Грузии закончатся велосипеды.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:51 Ответить
Велосипеды будут менять на еду, и пойдёт круговорот.
показать весь комментарий
28.09.2022 00:12 Ответить
Наконец то на Росии происходит Естественный Отбор - Чмобики - электорат ***** - будут уничтожены как биомусор
показать весь комментарий
27.09.2022 22:00 Ответить
Самый надежный, проверенный способ попасть в Грузию:

показать весь комментарий
27.09.2022 22:04 Ответить
Лісапєт мій, лісапєт.
Двохкольосний Гранд Черокі.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:30 Ответить
Всі бажаючі можуть зайти на телеграм канал грузинського кордону і зробити життя кацапів не комфортним навіть у черзі в Грузію )))

https://t.me/larschats/28

П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!
показать весь комментарий
27.09.2022 23:12 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 03:56 Ответить
Ще раз, поясніть, будь ласка, ЧИМ оті стада будуть самозайняті в інших країнах? А через тиждень, місяць..? .Уявімо, їх же занадто багато по світу розповзеться
показать весь комментарий
28.09.2022 07:50 Ответить
унитазы таджикам будут мыть))
показать весь комментарий
28.09.2022 12:56 Ответить
надо нашим туда подтянуться и скупить у кацев машины за бесценок, а в договоре подписать "Слава Україні!"
показать весь комментарий
28.09.2022 12:55 Ответить
 
 