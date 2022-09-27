Застрявшие в очереди на границе с Грузией россияне пытаются продать автомобили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В пробках на границе с Грузией возник стихийный авторынок. Стоящие там россияне пытаются продать свои машины, чтобы добраться до КПП пешком.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
Объявления начали появляться в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. Владельцы авто указывают не только цену, но и расстояние их автомобилей до пропускного пункта. При этом выбор у покупателей широк: от Kia до Mercedes.
Автор одного из объявлений рассказал "Базе", что не хочет "стоять неделю" и готов за полтора миллиона отдать BMW в 6 километрах от КПП. Аналогично собирается поступить и владелец Subaru, продающий ее за 400 тысяч "с местом в очереди". Оба автомобилиста объяснили, что намерены избавиться от машин и перейти границу пешком.
На фоне такого ажиотажа в районе границы появились и скупщики. Они ищут в тех же чатах людей, которые согласны продать по низкой цене свои автомобили, велосипеды, самокаты и многое другое.
Между тем, ситуация на пограничном переходе между Грузией и РФ вновь изменилась. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что повестки у границы с Грузией будут выдавать всем гражданам, которые попадают под мобилизацию, а не только жителям республики.
Пожалуйста, подождите...
Всих цих геніїв ІТ індустрії і креативних менеджерів.
Нехай креативно тягають ящики з овочами на базарах. За креативну і ексклюзивну тарілку рису.
"Деды ужа там хаживали"
)))
він?
Цікаво буде те, коли рашкованські патріоти, обірвавши нігті, і в єдиній зміні одягу, перетнуть кордон (неважливо який)...
Зараз багато хто з них, оперує поняттям "...еду в никуда", "...лишь бы уехать".
Але це поняття матеріалізується.
Коли Європа зустрічала наших жінок і дітей бутербродами, то ні Грузія, ні Казахстан ні Фінляндія цього робити не будуть. Бо для них росіяни не біженці, а просто туристи.
І як ця орава буде себе утримувати? На що жити? Де жити? Де знайти роботу (без знання таких ненависних мов, всіляких "нацменів")?
Пам'ятаю, коли ще в 2021році, кожен кацап в коментах, не міг оминути тему на кшталт "...вы хахлы в своей Эуропе только в мойщики унитазов годитесь".
Ну що, як каже ваш ліДор "...кто как обзывается...".
І чомусь мені вас не жаль... Нікого.
А ми переможемо і будемо жити у вільному світі. Ну а ви будете виправляти свою карму біля громадських унітазів.
Шлях до очищення лежить через страждання.
А купують самокати, так бистріше пропускають.
румынскойгрузинской границы. Обобранный до нитки и избитый в кровь Остап начинает обдумывать свой следующий, пусть и более скромный проект. "Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы".
Двохкольосний Гранд Черокі.
https://t.me/larschats/28
П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!