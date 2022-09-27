Росіяни, що застрягли у черзі на кордоні з Грузією, намагаються продати автомобілі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У пробках на кордоні з Грузією з’явився стихійний авторинок. Росіяни, які там стоять, намагаються продати свої машини, щоб дістатися до КПП пішки.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Оголошення почали з'являтися у телеграм-чатах, присвячених від'їзду до Грузії. Власники авто вказують не лише ціну, а й відстань їхніх автомобілів до пропускного пункту. При цьому вибір у покупців широкий: від Kia до Mercedes.
Автор одного з оголошень розповів "Базі", що не хоче "стояти тиждень" і готовий за півтора мільйона віддати BMW за 6 кілометрів від КПП. Аналогічно збирається вчинити і власник Subaru, який продає її за 400 тисяч "з місцем у черзі". Обидва автомобілісти пояснили, що мають намір позбутися машин і перейти кордон пішки.
На тлі такого ажіотажу в районі кордону з'явилися і скупники. Вони шукають все в тих же чатах людей, які згодні продати за низькою ціною свої авто, велосипеди, самокати та багато іншого.
Тим часом ситуація на прикордонному переході між Грузією і РФ знову змінилася. Глава Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що наразі повістки біля кордону з Грузією будуть видавати всім громадянам, які потрапляють під мобілізацію, а не лише мешканцям республіки.
Будь ласка, зачекайте...
Всих цих геніїв ІТ індустрії і креативних менеджерів.
Нехай креативно тягають ящики з овочами на базарах. За креативну і ексклюзивну тарілку рису.
"Деды ужа там хаживали"
)))
він?
Цікаво буде те, коли рашкованські патріоти, обірвавши нігті, і в єдиній зміні одягу, перетнуть кордон (неважливо який)...
Зараз багато хто з них, оперує поняттям "...еду в никуда", "...лишь бы уехать".
Але це поняття матеріалізується.
Коли Європа зустрічала наших жінок і дітей бутербродами, то ні Грузія, ні Казахстан ні Фінляндія цього робити не будуть. Бо для них росіяни не біженці, а просто туристи.
І як ця орава буде себе утримувати? На що жити? Де жити? Де знайти роботу (без знання таких ненависних мов, всіляких "нацменів")?
Пам'ятаю, коли ще в 2021році, кожен кацап в коментах, не міг оминути тему на кшталт "...вы хахлы в своей Эуропе только в мойщики унитазов годитесь".
Ну що, як каже ваш ліДор "...кто как обзывается...".
І чомусь мені вас не жаль... Нікого.
А ми переможемо і будемо жити у вільному світі. Ну а ви будете виправляти свою карму біля громадських унітазів.
Шлях до очищення лежить через страждання.
А купують самокати, так бистріше пропускають.
румынскойгрузинской границы. Обобранный до нитки и избитый в кровь Остап начинает обдумывать свой следующий, пусть и более скромный проект. "Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы".
Двохкольосний Гранд Черокі.
https://t.me/larschats/28
П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!