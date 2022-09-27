ПВО сбила российскую крылатую ракету на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

В Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Схід".

"В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбита крылатая ракета", - говорится в сообщении.

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