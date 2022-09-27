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ПВО сбила российскую крылатую ракету на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,крилата

В Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Схід".

"В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбита крылатая ракета", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ПВО сбила над Днепропетровщиной вражескую ракету, - ОВА. ФОТО
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NASAMS ???
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27.09.2022 22:11 Ответить
почали брати в полон перших мобілізованих росіян
https://glavred.net/ukraine/uspel-povoevat-tri-dnya-vsu-nachali-brat-v-plen-pervyh-mobilizovannyh-rossiyan-10412633.html (чмобик)
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27.09.2022 22:11 Ответить
Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
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27.09.2022 22:20 Ответить
Кацапня пуляє ці ракети десятками.
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27.09.2022 22:20 Ответить
Офіційне повідомлення ОК "Південь"

По Одещині ворог наніс ракетний удар.
Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59.
Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.
Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.
https://suspilne.media/286230-rosiani-atakuvali-odesinu-ppo-zbila-dvi-raketi
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27.09.2022 22:20 Ответить
По Мелитополю то вони нащо пускали?
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27.09.2022 22:41 Ответить
з напрямку Мелітополя...
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27.09.2022 22:45 Ответить
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27.09.2022 22:21 Ответить
 
 