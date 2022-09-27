ППО збила російську крилату ракету на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".

"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

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