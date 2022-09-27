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ППО збила російську крилату ракету на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".
"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
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https://glavred.net/ukraine/uspel-povoevat-tri-dnya-vsu-nachali-brat-v-plen-pervyh-mobilizovannyh-rossiyan-10412633.html (чмобик)
По Одещині ворог наніс ракетний удар.
Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59.
Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.
Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.
Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.
https://suspilne.media/286230-rosiani-atakuvali-odesinu-ppo-zbila-dvi-raketi