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ППО збила російську крилату ракету на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".

"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ППО збила над Дніпропетровщиною ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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NASAMS ???
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27.09.2022 22:11 Відповісти
почали брати в полон перших мобілізованих росіян
https://glavred.net/ukraine/uspel-povoevat-tri-dnya-vsu-nachali-brat-v-plen-pervyh-mobilizovannyh-rossiyan-10412633.html (чмобик)
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27.09.2022 22:11 Відповісти
Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
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27.09.2022 22:20 Відповісти
Кацапня пуляє ці ракети десятками.
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27.09.2022 22:20 Відповісти
Офіційне повідомлення ОК "Південь"

По Одещині ворог наніс ракетний удар.
Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59.
Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.
Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.
https://suspilne.media/286230-rosiani-atakuvali-odesinu-ppo-zbila-dvi-raketi
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27.09.2022 22:20 Відповісти
По Мелитополю то вони нащо пускали?
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27.09.2022 22:41 Відповісти
з напрямку Мелітополя...
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27.09.2022 22:45 Відповісти
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27.09.2022 22:21 Відповісти
 
 