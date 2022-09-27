После инцидента на "Северных потоках" следует ожидать эскалации в Украине, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине", - сказал Моравецкий во вторник.
Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.
"Сегодня нам также известно, что "Северный поток-1" - это газопровод, через который также текла кровь украинцев", - добавил польский премьер.
В интервью во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.
"Поэтому это сигнал со стороны России - вероятнее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше", - считает глава правительства Польши.
Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий. Дания и Швеция не исключают, что речь может идти о диверсии.
Пожалуйста, подождите...
В повоєнні часи офіційно вважалося, що Хрещатик знищили німці, пізніше - що диверсійна група Івана Кудрі. Жодне з цих тверджень не відбиває реальної картини.
Мінуванням Хрещатика займалися в серпні й першій половині вересня кілька взводів спеціального мінування 37-ї армії та мінери 18-ї дивізії НКВД.
Вони закладали радіокеровані міни Ф-10 - сигнал на вибух мав подаватися дистанційно з відстані до 600 кілометрів. На горища більшості замінованих будинків клали пляшки з "коктейлем Молотова" - для посилення полум'я.
В перші дні окупації завданням диверсійної групи було повідомити на радянську територію, в яких саме будинках розташувалися органи нової влади.
Інша річ, що німці, не маючи можливостей приборкати пожежу, вирішили ізолювати її шляхом підривання будинків, розташованих поруч з тими, що горять.
У повідомленні начальника поліції безпеки та СД №97 від 28 вересня 1941-го зазначено: "Боротьба з пожежею майже безрезультатна. Тепер вибухи для локалізації".
Центр Києва, таким чином, нищили обидві ворогуючі армії. Хоча внесок радянської сторони, безумовно, набагато більший.
https://www.youtube.com/watch?v=b3l_2YqTh1A
Это так, к слову
Мало знаєте - плюєтесь на дійсність. Такі ж принципи окупації та знекорення популусу в усьому світі... Чому б НКВД вбивало хлопців ОУН/УПА до сих пір в Закарпатських лісах...
А, ви ж нічого не знаєте... Так чому ображаєтесь? Може все ж щось вас торкнуло?
Чи вважаєте що прислів'я
"Вік живи - вік учись, а все одно дурнем помреш"
Вас ніяким чином не стосується.?, ну що ж тобі й ви не сильно відстаєте від москальського корабля.
Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря - а Берлін незадовго до інциденту навіть припускав, що це може статися.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.
Понад те: у понеділок, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.
Про небезпеку атак на підводні кабелі німецькі військові застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".
Наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.
Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою - приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.
Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.
Що ж стосується Росії, то технічно вона здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес - за винятком звинувачення інших сторін - залишається незрозумілим.
https://www.spiegel.de/politik/beschaedigte-gasleitungen-cia-warnte-bundesregierung-vor-anschlag-auf-ostsee-pipelines-a-3ab0a183-8af6-4fb2-bae4-d134de0b3d57
Так був прибраний конкурент Газпрому.
"Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на Шведский национальный центр сейсмологии. "Нет сомнений, что были взрывы", - приводит пресса слова эксперта этого центра Бьорна Лунда. СМИ уточняют, что центр зарегистрировал взрывы в понедельник
А ситуация после подрыва газопровода интересная - теперь качать можно только через Украину. Иначе ЕС получит экономическую катастрофу и войну с РФ на выходе. Без вариантов, ибо обвинят Россию. А качать через Киев значит никаких масштабных боевых действий и инфраструктурных ударов."