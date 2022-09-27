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После инцидента на "Северных потоках" следует ожидать эскалации в Украине, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

північний

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине", - сказал Моравецкий во вторник.

Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

Читайте также: Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ

"Сегодня нам также известно, что "Северный поток-1" - это газопровод, через который также текла кровь украинцев", - добавил польский премьер.

В интервью во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

"Поэтому это сигнал со стороны России - вероятнее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше", - считает глава правительства Польши.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий. Дания и Швеция не исключают, что речь может идти о диверсии.
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Топ комментарии
+44
И где же сейчас Макрель, которая годами закладывала бомбу под свою Германию? Которая закрыла по сути программа атомной энергетики Германии, сделала абсолютно энергетически зависимой Германию от страны изгоя.
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27.09.2022 23:31
+26
Свинства, подібного кацапському, Світ ще не знав....
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27.09.2022 23:22
+21
Схоже на диверсію від самих москалів 100% 😠
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27.09.2022 23:28
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едина можлива ескалація, яка залишилась у парассії - термоядерний удар - все інше вже ніщо....
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27.09.2022 23:18 Ответить
у них 140 млн мяса.. будут мясом закидывать до последнего кацапа
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27.09.2022 23:20 Ответить
Мясо в нынешнем мире ничто без технологий,не в 1914,1939 слава богу)
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27.09.2022 23:22 Ответить
Отож. Тому нам не треба розслаблятися. В них важкого озброєння ще занадто багато, щонайменш разів у десять більше ніж у нас. В них лише основна проблема в кількості мотивованого та навчаного військового персонала. Але, враховуючи кількість озброєння, біди вони нам ще можуть наробити.
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27.09.2022 23:55 Ответить
мясо ничто, закидывать ракетами, заминировать границы где уже вышли и все. Да просят меня те кто на передке за мои познания
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27.09.2022 23:32 Ответить
нету давно никаких 140 миллионов.
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27.09.2022 23:48 Ответить
не 140 млн, мобилизационный резерв на бумаге 25 млн. Но и там половина мёртвые души, можно ещё детей и стариков призвать, но это бесполезное мясо
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28.09.2022 00:50 Ответить
У них 87 млн.Половина чоловіків до 60-ти років - алкаші.
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28.09.2022 05:48 Ответить
Кацапы могли бомбу закинуть в саму трубу, и взорвать, когда ее потоком газа отнесет на середину трубопровода
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27.09.2022 23:18 Ответить
Не несите *****.
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28.09.2022 00:23 Ответить
сами не несите *****
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28.09.2022 00:43 Ответить
Якщо ви чогось не знаєте, то це все одно існує. Є пристрої для обслуговування таких труб які називають "свиня" чи "порося" і до нйого не проблема прикрипіти вибуховий пристрій.
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28.09.2022 01:54 Ответить
А ти здатний проковтнути гранату? Може і можна, але яка мета?
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28.09.2022 05:52 Ответить
Я это и имел ввиду. PIG - Pipeline Inspection Gauge. Скорость движения в трубе 1,5 м/c, автоматически регулируемый байпасс, одометр. Прицепить к нему фугас дело техники.
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28.09.2022 11:42 Ответить
Несите не *****!
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28.09.2022 12:44 Ответить
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27.09.2022 23:20 Ответить
Жгути з автівки забув!
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28.09.2022 00:06 Ответить
Свинства, подібного кацапському, Світ ще не знав....
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27.09.2022 23:22 Ответить
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію

В повоєнні часи офіційно вважалося, що Хрещатик знищили німці, пізніше - що диверсійна група Івана Кудрі. Жодне з цих тверджень не відбиває реальної картини.

Мінуванням Хрещатика займалися в серпні й першій половині вересня кілька взводів спеціального мінування 37-ї армії та мінери 18-ї дивізії НКВД.

Вони закладали радіокеровані міни Ф-10 - сигнал на вибух мав подаватися дистанційно з відстані до 600 кілометрів. На горища більшості замінованих будинків клали пляшки з "коктейлем Молотова" - для посилення полум'я.

В перші дні окупації завданням диверсійної групи було повідомити на радянську територію, в яких саме будинках розташувалися органи нової влади.

Інша річ, що німці, не маючи можливостей приборкати пожежу, вирішили ізолювати її шляхом підривання будинків, розташованих поруч з тими, що горять.

У повідомленні начальника поліції безпеки та СД №97 від 28 вересня 1941-го зазначено: "Боротьба з пожежею майже безрезультатна. Тепер вибухи для локалізації".

Центр Києва, таким чином, нищили обидві ворогуючі армії. Хоча внесок радянської сторони, безумовно, набагато більший.
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28.09.2022 17:45 Ответить
то що газопроводи підірвали кацапи, тут і до бабки ходити не потрібно... тільки їм то вигідно.... Про нищення центру києва "обома ворогуючими арміями", це звичайний фейк і омана... ви чули про причину і наслідок? большевицько-фашистська причина основна, вона й побудила німців підірвати деякі сусідні будинки(це наслідок і розумний вчинок в тих умовах, німці підривали не з живими людьми, як комуно-фашисти...), щоб пожежа не пішла дальші... від кривавих рук большевиків багато тисяч людей, на Хрещатику й околицях, загинуло й залишилось без житла.... Про "коктейлі молотова" пишете правильно, таке було... Німці встигли розмінувати бегато будинків, але всих не було можливості... тільки з Будинку вителя дістали десятки ящиків повних тротилових шашок... так само й з Оперного театру, тим самим, зберегли їх для нас.... а комуно-фашист кудря зі своєю зграєю злочинців, коли німці літаками з Берліну привезли пожежне обладнання для гасіння пожеж Хрещатика й околиць, різав шланги, які тягнулись з Дніпра, щоб не дати німцям гасити пожежі. Така вона правда.
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28.09.2022 18:39 Ответить
І це ми ще не починали, а потоки вже булькають . https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2022/gaslakage-i-*********/
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27.09.2022 23:27 Ответить
Схоже на диверсію від самих москалів 100% 😠
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27.09.2022 23:28 Ответить
Зачем Газпром подорвал "Северный поток".
https://www.youtube.com/watch?v=b3l_2YqTh1A
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28.09.2022 00:10 Ответить
Менше фрідом дивись, знайшов кому вірити.
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28.09.2022 08:42 Ответить
Вся Європа про це вже говорить.
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28.09.2022 18:02 Ответить
И где же сейчас Макрель, которая годами закладывала бомбу под свою Германию? Которая закрыла по сути программа атомной энергетики Германии, сделала абсолютно энергетически зависимой Германию от страны изгоя.
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27.09.2022 23:31 Ответить
merkelsha gotovitca proxadit denacifikaciju, kak posobnica nacistkoi *****-raciji roSSiji
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27.09.2022 23:37 Ответить
З Шредером криваве рашиське бабло рахують ..... мразоти.
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28.09.2022 00:53 Ответить
Газ сейчас идет в ЕС по украинской ГТС... нагрузка что и всегда..вывод?если путлер скажем взорвет один из участков украинской ГТС,то на поставки газа в ЕС это не отразится,поскольку вчера ночью запущен газогон из Норвегии в Польшу..,следовательно вред будет нанесен только Украине...,в чем выгода путлера? А ни в чем..лишь бы СкреПОНОСом посрать..натура такая у депилов рабZeи...🦍
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27.09.2022 23:38 Ответить
Если бы Норвегия могла обеспечить нужным объемом Европу, то от российского газа давно бы отказались.
Это так, к слову
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28.09.2022 01:06 Ответить
власть на всем мире оккупационная, ЕС подсадили на иголку газа/нефти РФ - только что бы из old-славянства можно было сделать диванних "экспертов" перед геббельсСМИ - зомбировав и вот как сейчас закончить с русами геноцидом. Советую посмотреть Neo History на ютубе на факты которые расскажут для чего зачистка СНГ была сделана с "кровавого солнышка", НКВД и теперь "могилизация"... Все это - ради конца эпохи славянства, что бы в след эпоху наступила 1984 или реалии фильм "Время"(2011)...
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28.09.2022 02:54 Ответить
А хто ж окупанти на ''всем мире''? Інопланетяни? Тошнить вже від ваших методичок про всесвітній зговір. Все росіянам хтось винний, що своєю бездушністю та байдужістю породжують таких монстрів. При цьому підсвідомо смертельно заздрять тим, хто бодай намагається з цього вилізти. А по відношенню до тих, кому це вдається, взагалі спрацьовує механізм - вбити, зруйнувати, але затягнути назад в своє криваве болото.
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28.09.2022 09:24 Ответить
кастратова ікра- це ще той вилупок.
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28.09.2022 10:01 Ответить
Якщо ви не знаете як Беня з продавця к/в комп'ютерів став мільярдером, який виплекав собі куколку Зе, авжеж у вас не достатньо п/н когнітивний зв'язків с дійсністю... Або як Чорновіл старший був вбитий, а його син став працювати на тих хто його вбив, чи то Кушнарьов який "поступився" місцем Януковичу в "РП"...
Мало знаєте - плюєтесь на дійсність. Такі ж принципи окупації та знекорення популусу в усьому світі... Чому б НКВД вбивало хлопців ОУН/УПА до сих пір в Закарпатських лісах...

А, ви ж нічого не знаєте... Так чому ображаєтесь? Може все ж щось вас торкнуло?

Чи вважаєте що прислів'я

"Вік живи - вік учись, а все одно дурнем помреш"

Вас ніяким чином не стосується.?, ну що ж тобі й ви не сильно відстаєте від москальського корабля.
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28.09.2022 17:03 Ответить
Бабушке Меркель сегодня икалось, старой комсомольской суке.
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27.09.2022 23:40 Ответить
Странно, что этот вытекающий газ не горит. Морские чайки не курят ?
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27.09.2022 23:56 Ответить
если направить туда горящую баржу с картофелем и морковью, то неплохая уха там может получится. Хватит не только всей Дании, но и Швеции.
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28.09.2022 00:14 Ответить
кажуть що при форс-мажорній ситуації ,як ця ...не потрібно платити штрафи за невиконання контрактів
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28.09.2022 00:02 Ответить
я три роки тут писав що Балтійському морі повно мин ! мене ні хто не слухав ...
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28.09.2022 00:04 Ответить
Брехня !
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28.09.2022 00:34 Ответить
И где связь?
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28.09.2022 00:25 Ответить
НАТО пора меняться и реагировать не только на военную агрессию, а и на экономическую.
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28.09.2022 00:35 Ответить
ЦРУ попереджало Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці" - ЗМІ

Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря - а Берлін незадовго до інциденту навіть припускав, що це може статися.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.

Понад те: у понеділок, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.

Про небезпеку атак на підводні кабелі німецькі військові застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".
Наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.
Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою - приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.

Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.
Що ж стосується Росії, то технічно вона здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес - за винятком звинувачення інших сторін - залишається незрозумілим.
https://www.spiegel.de/politik/beschaedigte-gasleitungen-cia-warnte-bundesregierung-vor-anschlag-auf-ostsee-pipelines-a-3ab0a183-8af6-4fb2-bae4-d134de0b3d57
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28.09.2022 00:39 Ответить
Spiegel, Die Welt это махровый агитпроп. Нет нормальной немецкой аналитики?
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28.09.2022 02:12 Ответить
Влаштували форс-мажор щоб не платити за невиконання контрактів. Це як склад палити при недостачі
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28.09.2022 08:23 Ответить
В 2009 році стався вибух на газопроводі Середня Азія - Центр.
Так був прибраний конкурент Газпрому.
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28.09.2022 08:52 Ответить
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток". "Спасибо, США", - и разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
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28.09.2022 10:44 Ответить
А вот что пишут орки:
"Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на Шведский национальный центр сейсмологии. "Нет сомнений, что были взрывы", - приводит пресса слова эксперта этого центра Бьорна Лунда. СМИ уточняют, что центр зарегистрировал взрывы в понедельник
А ситуация после подрыва газопровода интересная - теперь качать можно только через Украину. Иначе ЕС получит экономическую катастрофу и войну с РФ на выходе. Без вариантов, ибо обвинят Россию. А качать через Киев значит никаких масштабных боевых действий и инфраструктурных ударов."
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28.09.2022 12:25 Ответить
Назло маме, отморожу уши.
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28.09.2022 13:55 Ответить
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28.09.2022 16:36 Ответить
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29.09.2022 22:48 Ответить
Проклали газопровід по мінному полі. ....В той же час на 48 сторінці вищезазначеного документа вказано, що детонація *********** може призвести до структурного пошкодження газопроводу. Там же безпековий коридор прокладання труби визначений 25 метрами. Водночас на 49 сторінці було вказано, що на данській ділянці на маршруті газопроводу була знайдена авіаційна бомба вагою 250 кг з гірчичним газом за 17 метрів від маршруту прокладання газопроводу. Після цього автори документу з незрозумілих причин звузили безпековий коридор до 10 метрів. .... За що боролися на та й напоролися.
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29.09.2022 10:14 Ответить
 
 