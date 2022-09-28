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ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поток,северный,nord,stream

По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.

Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками до вторжения РФ в Украину.

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера.

В преддверии контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.

Читайте: После инцидента на "Северных потоках" следует ожидать эскалации в Украине, - Моравецкий

Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.
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Топ комментарии
+34
Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
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28.09.2022 00:52
+15
Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
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28.09.2022 01:14
+15
Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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28.09.2022 04:52
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Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
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28.09.2022 00:52 Ответить
Терпить, тому що не вірить. Он зеленський не вірив, що буде війна. І німці не вірили, що, якщо вони не будуть давати танки, то орки будуть хорошими. Просто поци. Срати хотіли орки на закони і договори. Мочити їх треба і просто срочно, поки не пізно.
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28.09.2022 09:14 Ответить
Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
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28.09.2022 01:14 Ответить
Заклали кацапи вибухівку при прокладанні трубопроводів, в потрібний час підірвали, вот і все - дешево і сердито....😎
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28.09.2022 03:29 Ответить
За порушення контрактів по постачанню газу кацапів чекають міжнародні суди на десятки лярдів. А так типу ми не винуваті, що газ не поставляється, якісь терористи підірвали труби. Форс мажор.
От і вся логіка.
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28.09.2022 07:52 Ответить
Зато НАТО не вмешивается.
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28.09.2022 01:18 Ответить
А об атаках на кацапских (греческие) танкеры предупредили? Лучше предупредите сейчас и дайте им возможность добровольно ввести тотальное эмбарго на кацапскую нефть, включая даже Северный маршрут в страны Азии.

А иначе будете собирать лужи на многие квадратные мили. На дроне подлетел с 4 обычными тандемными кумулятивными гранатами на подвеске с неодимовым магнитом в носике за открывающимся колпачком из материала, который поглощает магнитное поле. Подлетел, открыл колпачок (шаговым моторчиком и веревочкой на нем), мина сразу же висит и висит с усилием в 50кг на отрыв (ну, если сверху сбагрят якорем, то конечно оторвет или даже бутылкой с виски полной попадут на дальний край гранаты). Дальше отлетел дроном, мина сама соскочит с подвеса, и дальше так поставил 4 мины, дальше радиовзрываталем их подорвал. Дроном можно управлять и получать видеокартину и на 20-25км, если стать где-то у берега на горе. Танкеры не размагничены, это не военные корабли, да и мощный магнит ко всеми притягивается. У них толстое двойное ячеистое дно, надо немного протестировать виды гранат, чтобы подстроить струю именно под пробитие второго слоя металла, а также подорвать на некотором удалении от стенки. Весят такие гранаты очень мало, это не выстрел с реактивной струей, чисто боевая часть. Танкеры с шариками внутри между слоями потребуют еще фугаса побольше.

Еще раз: либо вводите настоящие тотальные санкции и для себя, и вторичные санкции для любой страны, которая глотнет кацапскую нефть, либо языком будете лакать разливы у ваших берегов, так как атаковать будем недалеко от берега, но чуть что с моторки дрона запустим с антенной высокой на видео, а управление и телеметрия итак на 50км работают. Защиты у вас нету и не будет. Трубопроводы были только самым-самым началом. И для нас враг любой, кто хотя бы один цент перевел на путинский кошелек так или иначе. Советую разграбить всю нефть, что вы уже купили, ни за что не платить и больше не покупать. И не пытаться покупать разбавленную или перелитую туркменскую или еще какую нефть, где конечно будет 100% кацапской внутри. Все эти схемы прекрасно известны и легко читаются.
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28.09.2022 01:34 Ответить
1. Ми вам газу не дамо, але то не ми, то дірка в трубі вам газу не дає.
2. Ната атакувало наші труби, мобілізація!
3. Поки всі дивляться на газові бульбашки в морі, рашисти гидять десь іще і посерйозніше.
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28.09.2022 01:58 Ответить
То полтавські бойові карасі з візиткам Яроша на хвостах.
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28.09.2022 04:33 Ответить
Цікаво, а "Європейська солідарність" буде волати про те, що у Берліні до цього не готувались, не зважаючи на попередження?
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28.09.2022 04:40 Ответить
Це така відмазка боневтіка за розмінований Чонгар і за зрив оборонних замовлень?
А на Німеччину напали кацапи у 2014 році?
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28.09.2022 06:34 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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28.09.2022 07:19 Ответить
Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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28.09.2022 04:52 Ответить
Заранее установили взрывные устройства при прокладке газопроводов, с них станется.
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28.09.2022 07:55 Ответить
Кремль оставил Европу без газа, попутно избежав судебных санкций по невыполнению контрактов, ссылаясь на форс-мажор. Нужно искать доказательства.
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28.09.2022 08:37 Ответить
Да, я тоже так думаю, ********* будет ссылаться на форс-мажор.
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28.09.2022 09:27 Ответить
Почему подруга владимира ещё не на нарах.
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28.09.2022 10:10 Ответить
Меня удивляет только одно - требующих уничтожить эти трубопроводы была целая очередь, а сделали это москали.
Странно.
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28.09.2022 10:58 Ответить
..гансы тупые,им с девятого раза доходит...
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28.09.2022 11:49 Ответить
 
 