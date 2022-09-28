ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.
Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками до вторжения РФ в Украину.
"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера.
В преддверии контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".
"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.
Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.
Пожалуйста, подождите...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
От і вся логіка.
А иначе будете собирать лужи на многие квадратные мили. На дроне подлетел с 4 обычными тандемными кумулятивными гранатами на подвеске с неодимовым магнитом в носике за открывающимся колпачком из материала, который поглощает магнитное поле. Подлетел, открыл колпачок (шаговым моторчиком и веревочкой на нем), мина сразу же висит и висит с усилием в 50кг на отрыв (ну, если сверху сбагрят якорем, то конечно оторвет или даже бутылкой с виски полной попадут на дальний край гранаты). Дальше отлетел дроном, мина сама соскочит с подвеса, и дальше так поставил 4 мины, дальше радиовзрываталем их подорвал. Дроном можно управлять и получать видеокартину и на 20-25км, если стать где-то у берега на горе. Танкеры не размагничены, это не военные корабли, да и мощный магнит ко всеми притягивается. У них толстое двойное ячеистое дно, надо немного протестировать виды гранат, чтобы подстроить струю именно под пробитие второго слоя металла, а также подорвать на некотором удалении от стенки. Весят такие гранаты очень мало, это не выстрел с реактивной струей, чисто боевая часть. Танкеры с шариками внутри между слоями потребуют еще фугаса побольше.
Еще раз: либо вводите настоящие тотальные санкции и для себя, и вторичные санкции для любой страны, которая глотнет кацапскую нефть, либо языком будете лакать разливы у ваших берегов, так как атаковать будем недалеко от берега, но чуть что с моторки дрона запустим с антенной высокой на видео, а управление и телеметрия итак на 50км работают. Защиты у вас нету и не будет. Трубопроводы были только самым-самым началом. И для нас враг любой, кто хотя бы один цент перевел на путинский кошелек так или иначе. Советую разграбить всю нефть, что вы уже купили, ни за что не платить и больше не покупать. И не пытаться покупать разбавленную или перелитую туркменскую или еще какую нефть, где конечно будет 100% кацапской внутри. Все эти схемы прекрасно известны и легко читаются.
2. Ната атакувало наші труби, мобілізація!
3. Поки всі дивляться на газові бульбашки в морі, рашисти гидять десь іще і посерйозніше.
А на Німеччину напали кацапи у 2014 році?
Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
Странно.