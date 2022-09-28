ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel
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За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби, повідомили виданню кілька людей, знайомих з ситуацією.
Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях розглядалася військовими чиновниками ще до вторгнення РФ в Україну.
"Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, незважаючи на їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу", - розповів високопоставлений представник Бундесверу .
Напередодні контр-адмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Welt сказав, що "Росія створила значні підводні потужності".
"На дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої уваги. Є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабелів протягом тривалого періоду часу", - сказав військовий.
Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.
Будь ласка, зачекайте...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
От і вся логіка.
А иначе будете собирать лужи на многие квадратные мили. На дроне подлетел с 4 обычными тандемными кумулятивными гранатами на подвеске с неодимовым магнитом в носике за открывающимся колпачком из материала, который поглощает магнитное поле. Подлетел, открыл колпачок (шаговым моторчиком и веревочкой на нем), мина сразу же висит и висит с усилием в 50кг на отрыв (ну, если сверху сбагрят якорем, то конечно оторвет или даже бутылкой с виски полной попадут на дальний край гранаты). Дальше отлетел дроном, мина сама соскочит с подвеса, и дальше так поставил 4 мины, дальше радиовзрываталем их подорвал. Дроном можно управлять и получать видеокартину и на 20-25км, если стать где-то у берега на горе. Танкеры не размагничены, это не военные корабли, да и мощный магнит ко всеми притягивается. У них толстое двойное ячеистое дно, надо немного протестировать виды гранат, чтобы подстроить струю именно под пробитие второго слоя металла, а также подорвать на некотором удалении от стенки. Весят такие гранаты очень мало, это не выстрел с реактивной струей, чисто боевая часть. Танкеры с шариками внутри между слоями потребуют еще фугаса побольше.
Еще раз: либо вводите настоящие тотальные санкции и для себя, и вторичные санкции для любой страны, которая глотнет кацапскую нефть, либо языком будете лакать разливы у ваших берегов, так как атаковать будем недалеко от берега, но чуть что с моторки дрона запустим с антенной высокой на видео, а управление и телеметрия итак на 50км работают. Защиты у вас нету и не будет. Трубопроводы были только самым-самым началом. И для нас враг любой, кто хотя бы один цент перевел на путинский кошелек так или иначе. Советую разграбить всю нефть, что вы уже купили, ни за что не платить и больше не покупать. И не пытаться покупать разбавленную или перелитую туркменскую или еще какую нефть, где конечно будет 100% кацапской внутри. Все эти схемы прекрасно известны и легко читаются.
2. Ната атакувало наші труби, мобілізація!
3. Поки всі дивляться на газові бульбашки в морі, рашисти гидять десь іще і посерйозніше.
А на Німеччину напали кацапи у 2014 році?
Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
Странно.