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ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поток,северный,nord,stream

За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби, повідомили виданню кілька людей, знайомих з ситуацією.

Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях розглядалася військовими чиновниками ще до вторгнення РФ в Україну.

"Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, незважаючи на їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу", - розповів високопоставлений представник Бундесверу .

Напередодні контр-адмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Welt сказав, що "Росія створила значні підводні потужності".

"На дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої уваги. Є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабелів протягом тривалого періоду часу", - сказав військовий.

Також читайте: Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
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28.09.2022 00:52
+15
Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
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28.09.2022 01:14
+15
Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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28.09.2022 04:52
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Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
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28.09.2022 00:52 Відповісти
Терпить, тому що не вірить. Он зеленський не вірив, що буде війна. І німці не вірили, що, якщо вони не будуть давати танки, то орки будуть хорошими. Просто поци. Срати хотіли орки на закони і договори. Мочити їх треба і просто срочно, поки не пізно.
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28.09.2022 09:14 Відповісти
Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
"...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
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28.09.2022 01:14 Відповісти
Заклали кацапи вибухівку при прокладанні трубопроводів, в потрібний час підірвали, вот і все - дешево і сердито....😎
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28.09.2022 03:29 Відповісти
За порушення контрактів по постачанню газу кацапів чекають міжнародні суди на десятки лярдів. А так типу ми не винуваті, що газ не поставляється, якісь терористи підірвали труби. Форс мажор.
От і вся логіка.
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28.09.2022 07:52 Відповісти
Зато НАТО не вмешивается.
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28.09.2022 01:18 Відповісти
А об атаках на кацапских (греческие) танкеры предупредили? Лучше предупредите сейчас и дайте им возможность добровольно ввести тотальное эмбарго на кацапскую нефть, включая даже Северный маршрут в страны Азии.

А иначе будете собирать лужи на многие квадратные мили. На дроне подлетел с 4 обычными тандемными кумулятивными гранатами на подвеске с неодимовым магнитом в носике за открывающимся колпачком из материала, который поглощает магнитное поле. Подлетел, открыл колпачок (шаговым моторчиком и веревочкой на нем), мина сразу же висит и висит с усилием в 50кг на отрыв (ну, если сверху сбагрят якорем, то конечно оторвет или даже бутылкой с виски полной попадут на дальний край гранаты). Дальше отлетел дроном, мина сама соскочит с подвеса, и дальше так поставил 4 мины, дальше радиовзрываталем их подорвал. Дроном можно управлять и получать видеокартину и на 20-25км, если стать где-то у берега на горе. Танкеры не размагничены, это не военные корабли, да и мощный магнит ко всеми притягивается. У них толстое двойное ячеистое дно, надо немного протестировать виды гранат, чтобы подстроить струю именно под пробитие второго слоя металла, а также подорвать на некотором удалении от стенки. Весят такие гранаты очень мало, это не выстрел с реактивной струей, чисто боевая часть. Танкеры с шариками внутри между слоями потребуют еще фугаса побольше.

Еще раз: либо вводите настоящие тотальные санкции и для себя, и вторичные санкции для любой страны, которая глотнет кацапскую нефть, либо языком будете лакать разливы у ваших берегов, так как атаковать будем недалеко от берега, но чуть что с моторки дрона запустим с антенной высокой на видео, а управление и телеметрия итак на 50км работают. Защиты у вас нету и не будет. Трубопроводы были только самым-самым началом. И для нас враг любой, кто хотя бы один цент перевел на путинский кошелек так или иначе. Советую разграбить всю нефть, что вы уже купили, ни за что не платить и больше не покупать. И не пытаться покупать разбавленную или перелитую туркменскую или еще какую нефть, где конечно будет 100% кацапской внутри. Все эти схемы прекрасно известны и легко читаются.
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28.09.2022 01:34 Відповісти
1. Ми вам газу не дамо, але то не ми, то дірка в трубі вам газу не дає.
2. Ната атакувало наші труби, мобілізація!
3. Поки всі дивляться на газові бульбашки в морі, рашисти гидять десь іще і посерйозніше.
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28.09.2022 01:58 Відповісти
То полтавські бойові карасі з візиткам Яроша на хвостах.
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28.09.2022 04:33 Відповісти
Цікаво, а "Європейська солідарність" буде волати про те, що у Берліні до цього не готувались, не зважаючи на попередження?
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28.09.2022 04:40 Відповісти
Це така відмазка боневтіка за розмінований Чонгар і за зрив оборонних замовлень?
А на Німеччину напали кацапи у 2014 році?
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28.09.2022 06:34 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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28.09.2022 07:19 Відповісти
Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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28.09.2022 04:52 Відповісти
Заранее установили взрывные устройства при прокладке газопроводов, с них станется.
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28.09.2022 07:55 Відповісти
Кремль оставил Европу без газа, попутно избежав судебных санкций по невыполнению контрактов, ссылаясь на форс-мажор. Нужно искать доказательства.
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28.09.2022 08:37 Відповісти
Да, я тоже так думаю, ********* будет ссылаться на форс-мажор.
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28.09.2022 09:27 Відповісти
Почему подруга владимира ещё не на нарах.
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28.09.2022 10:10 Відповісти
Меня удивляет только одно - требующих уничтожить эти трубопроводы была целая очередь, а сделали это москали.
Странно.
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28.09.2022 10:58 Відповісти
..гансы тупые,им с девятого раза доходит...
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28.09.2022 11:49 Відповісти
 
 