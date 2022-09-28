ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel

За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби, повідомили виданню кілька людей, знайомих з ситуацією.

Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях розглядалася військовими чиновниками ще до вторгнення РФ в Україну.

"Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, незважаючи на їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу", - розповів високопоставлений представник Бундесверу .

Напередодні контр-адмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Welt сказав, що "Росія створила значні підводні потужності".

"На дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої уваги. Є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабелів протягом тривалого періоду часу", - сказав військовий.

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Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.