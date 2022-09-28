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Сутки на Донетчине: от российских снарядов погибли 5 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Сутки на Донетчине: от российских снарядов погибли 5 мирных жителей 01

"За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 4 в Кураховке и 1 в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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