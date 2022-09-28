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Доба на Донеччині: від російських снарядів загинуло 5 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Доба на Донеччині: від російських снарядів загинуло 5 мирних жителів 01

"За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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