Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур

Объявленная неделю назад мобилизация в России действительно стала неожиданностью для остального мира, признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Слова президента России о применении ядерного оружия, министр обороны Эстонии блефом не считает.

"Если Путин так говорит, это реально. Никто, особенно президент страны не может шутить в прямом эфире на тему ядерной угрозы, - считает министр. - Мы должны очень серьезно относиться к словам Путина", - отметил Певкур.

При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности.

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