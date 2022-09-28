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Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

певкур

Объявленная неделю назад мобилизация в России действительно стала неожиданностью для остального мира, признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Слова президента России о применении ядерного оружия, министр обороны Эстонии блефом не считает.

"Если Путин так говорит, это реально. Никто, особенно президент страны не может шутить в прямом эфире на тему ядерной угрозы, - считает министр. - Мы должны очень серьезно относиться к словам Путина", - отметил Певкур.

При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове проверят готовность к реагированию и преодолению последствий ядерной катастрофы или применению ядерного оружия
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Топ комментарии
+21
І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
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28.09.2022 09:32
+15
Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
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28.09.2022 09:33
+11
Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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28.09.2022 09:39
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І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
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28.09.2022 09:32 Ответить
Якщо тій шматі ЄС чи США хоч якось підуть на поступки тільки через ядерний шантаж, то вже близенько той час, коли ***** скаже "зніміть санкції, або ядерний удар", "торгуйте з нами, або ядерний удар", платить нам ясак, або ядерний удар", "посуньтеся, нам треба ще територій, або ядерний удар" і т.д.
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28.09.2022 11:21 Ответить
А что, разве министр сказал что надо бы уступить Мордору? Наоборот, позиция Эстонии по прежднему ясна: с террористами переговоров быть не должно. А вот угрозы маньяка в учет брать надо, во избежание сюрпризов.
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28.09.2022 14:38 Ответить
Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
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28.09.2022 09:33 Ответить
цю гниду мудрі - премудрі українці вибирали президентом аж 2 разочка. Це так, на всяк випадок. І цей комуняка разом зі своєю шоблою КДБ вбили реального патріота України Чорновола, підлаштувавши це під ДТП. Це все зробила не сама та гнида, а з мудрим українським нарідом, який і вибрав зека, який і так безвідповідально поступив у 2019 році, коли в нас війна, а ми будуємо дороги і скорочуємо армію.
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28.09.2022 11:17 Ответить
Эту гниду,пока еще живую,протащить по нашим разрушенным рашей населенным пунктам,пускай воочию убедится,чем обошлось Украине лишение ЯО вкупе с фиктивным БМ
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28.09.2022 15:22 Ответить
Обезьяна с гранатой..
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28.09.2022 09:35 Ответить
Цивілізований світ, попри величезну массу різного типу ублюдків, все одно надзвичайно сильна організація. Знайдеться спосіб впоратися з цією проблемою, сподіваюсь....
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28.09.2022 09:38 Ответить
Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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28.09.2022 09:39 Ответить
тобіш нам поставлять ядерний ультиматум ? ок ..ждемо вже 5 день
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28.09.2022 09:39 Ответить
Дивно, а Китай змінив думку після шантажу 21.09.22

Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут Джерело: https://censor.net/ua/n3370054

Тепер проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
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28.09.2022 09:48 Ответить
Тепер НЕ проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, А Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
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28.09.2022 09:50 Ответить
Именно потому, что мир очень серьезно воспринимает угрозы путина по применению ЯО, нам не поставляют оружия и боеприпасов для быстрого разгрома армии орков. Т.к. в этом случае вероятность применения ЯО вырастает многократно.
Расчет на то, что убитые и раненные россияне изменят социальные настроения в россии и приведут к внутренним протестам. И тогда путлеру будет уже не до Украины и ядерного оружия.
Ошибка западных аналитиков была в количественном анализе убитых/раненных. Они считали, что для этого достаточно будет нескольких десятков тысяч (по аналогии с Афганом). Сейчас они уже понимают что необходимы сотни тысяч гробов в РФ, что бы там начали происходить протестные события.
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28.09.2022 10:05 Ответить
може так статися, що і сотні тисяч гробів не викличуть ніяких протестів.
західні аналітики взагалі нічого не розуміють про парашу.
інакше вони б не залишили їй ядерну зброю ще тоді, у 1991-му.
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28.09.2022 11:15 Ответить
При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности. А где ваши сраные гарантии по будапешскому меморандуму для Украины.
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28.09.2022 10:17 Ответить
Эстония одна из сторон меморандума? С каких пор?
Кстати, сам текст меморандума читали?

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Итак, какой именно пункт меморандума западные страны, и Эстония в особенности нарушают?
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28.09.2022 14:52 Ответить
В Украине все видят как НАТО боится помогать Украине а тем более воевать.
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28.09.2022 15:11 Ответить
Не, Вы дали понять что западные страны не придерживаются взятых на себя в рамках Будапешского меморандума обязательств. Я задал вопрос, по каким конкретно пунктам меморандума. Из Вашего же коммента можно также делать вывод, что касаемо гарантии Украине Вы имеете претензии к Эстонии. Смею Вас уверить, Эстония, да и собственно НАТО не является одной из сторон меморандума.
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28.09.2022 16:14 Ответить
Всеобщая могилиZaцыя рабZeи и паника на границах с Грузией Казахстаном и Монголией и другими странами похоронит путлера вместе с мавзолеем без всяких бонб...
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28.09.2022 10:27 Ответить
Мы не боимся *****
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28.09.2022 10:32 Ответить
Мы не боимся кремлевских упырей - и это для последних невыносимо. Ибо они ничего не способны создать кроме страха. Смысл их жизни: "Чтобы нас все боялись". Поэтому защищаем Украину и помним: наша любовь к Родине - сильнее страха!
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28.09.2022 10:41 Ответить
превентивный удар по местам хранения ядер рюзке!!! Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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28.09.2022 11:46 Ответить
цей типу президент може типу жартувати. після котячої жопи, вона потонула та нащо вам авто як нема доріг нема чого дивуватися
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28.09.2022 12:08 Ответить
 
 