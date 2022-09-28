Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Объявленная неделю назад мобилизация в России действительно стала неожиданностью для остального мира, признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Слова президента России о применении ядерного оружия, министр обороны Эстонии блефом не считает.
"Если Путин так говорит, это реально. Никто, особенно президент страны не может шутить в прямом эфире на тему ядерной угрозы, - считает министр. - Мы должны очень серьезно относиться к словам Путина", - отметил Певкур.
При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности.
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***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут Джерело: https://censor.net/ua/n3370054
Тепер проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
Расчет на то, что убитые и раненные россияне изменят социальные настроения в россии и приведут к внутренним протестам. И тогда путлеру будет уже не до Украины и ядерного оружия.
Ошибка западных аналитиков была в количественном анализе убитых/раненных. Они считали, что для этого достаточно будет нескольких десятков тысяч (по аналогии с Афганом). Сейчас они уже понимают что необходимы сотни тысяч гробов в РФ, что бы там начали происходить протестные события.
західні аналітики взагалі нічого не розуміють про парашу.
інакше вони б не залишили їй ядерну зброю ще тоді, у 1991-му.
Кстати, сам текст меморандума читали?
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
Итак, какой именно пункт меморандума западные страны, и Эстония в особенности нарушают?