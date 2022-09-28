Ядерні погрози Путіна - не блеф, - міністр оборони Естонії Певкур
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оголошена тиждень тому мобілізація в Росії справді стала несподіванкою для решти світу, визнав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Слова президента Росії щодо застосування ядерної зброї, міністр оборони Естонії блефом не вважає.
"Якщо Путін так каже, це реально. Ніхто, а особливо президент країни не може жартувати в прямому ефірі на тему ядерної загрози, - вважає міністр. - Ми повинні дуже серйозно ставитися до слів Путіна", - зазначив Певкур.
При цьому Певкур запевнив, що прямої загрози для НАТО наразі немає, і жителі Естонії перебувають у безпеці.
Топ коментарі
+21 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар28.09.2022 09:32
+15 Матвей Хижняк a0bc083a
показати весь коментар28.09.2022 09:33
+11 Autorare Autorare
показати весь коментар28.09.2022 09:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут Джерело: https://censor.net/ua/n3370054
Тепер проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
Расчет на то, что убитые и раненные россияне изменят социальные настроения в россии и приведут к внутренним протестам. И тогда путлеру будет уже не до Украины и ядерного оружия.
Ошибка западных аналитиков была в количественном анализе убитых/раненных. Они считали, что для этого достаточно будет нескольких десятков тысяч (по аналогии с Афганом). Сейчас они уже понимают что необходимы сотни тысяч гробов в РФ, что бы там начали происходить протестные события.
західні аналітики взагалі нічого не розуміють про парашу.
інакше вони б не залишили їй ядерну зброю ще тоді, у 1991-му.
Кстати, сам текст меморандума читали?
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
Итак, какой именно пункт меморандума западные страны, и Эстония в особенности нарушают?