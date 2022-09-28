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Ядерні погрози Путіна - не блеф, - міністр оборони Естонії Певкур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

певкур

Оголошена тиждень тому мобілізація в Росії справді стала несподіванкою для решти світу, визнав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Слова президента Росії щодо застосування ядерної зброї, міністр оборони Естонії блефом не вважає. 

"Якщо Путін так каже, це реально. Ніхто, а особливо президент країни не може жартувати в прямому ефірі на тему ядерної загрози, - вважає міністр. - Ми повинні дуже серйозно ставитися до слів Путіна", - зазначив Певкур. 

При цьому Певкур запевнив, що прямої загрози для НАТО наразі немає, і жителі Естонії перебувають у безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією виділити $35 млн на підтримку ядерної безпеки України, - CNN 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
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28.09.2022 09:32
+15
Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
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28.09.2022 09:33
+11
Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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28.09.2022 09:39
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І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
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28.09.2022 09:32 Відповісти
Якщо тій шматі ЄС чи США хоч якось підуть на поступки тільки через ядерний шантаж, то вже близенько той час, коли ***** скаже "зніміть санкції, або ядерний удар", "торгуйте з нами, або ядерний удар", платить нам ясак, або ядерний удар", "посуньтеся, нам треба ще територій, або ядерний удар" і т.д.
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28.09.2022 11:21 Відповісти
А что, разве министр сказал что надо бы уступить Мордору? Наоборот, позиция Эстонии по прежднему ясна: с террористами переговоров быть не должно. А вот угрозы маньяка в учет брать надо, во избежание сюрпризов.
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28.09.2022 14:38 Відповісти
Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
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28.09.2022 09:33 Відповісти
цю гниду мудрі - премудрі українці вибирали президентом аж 2 разочка. Це так, на всяк випадок. І цей комуняка разом зі своєю шоблою КДБ вбили реального патріота України Чорновола, підлаштувавши це під ДТП. Це все зробила не сама та гнида, а з мудрим українським нарідом, який і вибрав зека, який і так безвідповідально поступив у 2019 році, коли в нас війна, а ми будуємо дороги і скорочуємо армію.
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28.09.2022 11:17 Відповісти
Эту гниду,пока еще живую,протащить по нашим разрушенным рашей населенным пунктам,пускай воочию убедится,чем обошлось Украине лишение ЯО вкупе с фиктивным БМ
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28.09.2022 15:22 Відповісти
Обезьяна с гранатой..
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28.09.2022 09:35 Відповісти
Цивілізований світ, попри величезну массу різного типу ублюдків, все одно надзвичайно сильна організація. Знайдеться спосіб впоратися з цією проблемою, сподіваюсь....
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28.09.2022 09:38 Відповісти
Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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28.09.2022 09:39 Відповісти
тобіш нам поставлять ядерний ультиматум ? ок ..ждемо вже 5 день
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28.09.2022 09:39 Відповісти
Дивно, а Китай змінив думку після шантажу 21.09.22

Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут Джерело: https://censor.net/ua/n3370054

Тепер проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
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28.09.2022 09:48 Відповісти
Тепер НЕ проблема навіть територіальна цілістність України для Китаю, А Політична ізоляція і санкції для путінської росії... в Естонії не читають ранкових газет?))
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28.09.2022 09:50 Відповісти
Именно потому, что мир очень серьезно воспринимает угрозы путина по применению ЯО, нам не поставляют оружия и боеприпасов для быстрого разгрома армии орков. Т.к. в этом случае вероятность применения ЯО вырастает многократно.
Расчет на то, что убитые и раненные россияне изменят социальные настроения в россии и приведут к внутренним протестам. И тогда путлеру будет уже не до Украины и ядерного оружия.
Ошибка западных аналитиков была в количественном анализе убитых/раненных. Они считали, что для этого достаточно будет нескольких десятков тысяч (по аналогии с Афганом). Сейчас они уже понимают что необходимы сотни тысяч гробов в РФ, что бы там начали происходить протестные события.
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28.09.2022 10:05 Відповісти
може так статися, що і сотні тисяч гробів не викличуть ніяких протестів.
західні аналітики взагалі нічого не розуміють про парашу.
інакше вони б не залишили їй ядерну зброю ще тоді, у 1991-му.
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28.09.2022 11:15 Відповісти
При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности. А где ваши сраные гарантии по будапешскому меморандуму для Украины.
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Эстония одна из сторон меморандума? С каких пор?
Кстати, сам текст меморандума читали?

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Итак, какой именно пункт меморандума западные страны, и Эстония в особенности нарушают?
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28.09.2022 14:52 Відповісти
В Украине все видят как НАТО боится помогать Украине а тем более воевать.
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28.09.2022 15:11 Відповісти
Не, Вы дали понять что западные страны не придерживаются взятых на себя в рамках Будапешского меморандума обязательств. Я задал вопрос, по каким конкретно пунктам меморандума. Из Вашего же коммента можно также делать вывод, что касаемо гарантии Украине Вы имеете претензии к Эстонии. Смею Вас уверить, Эстония, да и собственно НАТО не является одной из сторон меморандума.
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28.09.2022 16:14 Відповісти
Всеобщая могилиZaцыя рабZeи и паника на границах с Грузией Казахстаном и Монголией и другими странами похоронит путлера вместе с мавзолеем без всяких бонб...
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28.09.2022 10:27 Відповісти
Мы не боимся *****
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28.09.2022 10:32 Відповісти
Мы не боимся кремлевских упырей - и это для последних невыносимо. Ибо они ничего не способны создать кроме страха. Смысл их жизни: "Чтобы нас все боялись". Поэтому защищаем Украину и помним: наша любовь к Родине - сильнее страха!
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28.09.2022 10:41 Відповісти
превентивный удар по местам хранения ядер рюзке!!! Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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28.09.2022 11:46 Відповісти
цей типу президент може типу жартувати. після котячої жопи, вона потонула та нащо вам авто як нема доріг нема чого дивуватися
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28.09.2022 12:08 Відповісти
 
 