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Оккупанты на Херсонщине пытаются сбежать домой,, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф

Российские оккупационные войска на южном направлении терпят неудачу во время своих попыток наступления, их военные деморализованы и ищут способы сдаться в плен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк.

"На Херсонщине ситуация вокруг линии фронта достаточно напряженная, но контроль остается за Силами обороны Украины. За прошедшие сутки оккупанты пытались прорвать танковым взводом нашу оборону, но их останавливает даже взрыв противотанковой мины - взорвался один танк, два других развернулись и ретировались", - отметила она. 

Диверсионные группы россиян также терпят неудачу.

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"Диверсионная группа, пытавшаяся ночью испытать проход в наш тыл, также потерпела неудачу. Огневое поражение - и они возвращаются на свои позиции", - отметила пресс-секретарь ОК.

Гуменюк напомнила, что россияне обустраивали свои позиции достаточно давно и укрепляли, в частности, с помощью железобетонных конструкций.

"Поэтому на такой открытой местности, как Херсонщина, достаточно сложно их выбивать с этих позиций. Но есть информация о том, что они время от времени сами складывают оружие и покидают свои позиции, или, переодевшись в гражданское, пытаются вернуться домой в любом направлении, спрашивая местное население", - отметила Наталья Гуменюк.

Также оккупанты активно пользуются чат-ботом "Хочу жить" и телефонной "горячей линией", на которую можно обратиться для сдачи в плен.

"Проходят многослойную проверку и переходят в обменный фонд, становятся под эгиду международного гуманитарного права", - рассказала спикер.

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Топ комментарии
+8
Здавать легко, отбивать сложно
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28.09.2022 10:20
+6
Москаль бігун пакетований, артикул 200, адреса доставки: московія.
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28.09.2022 10:17
+6
Тому і не "швидять зі штурмом! Голод і холод теж непогано свою справу роблять - не гірше "Хаймерсів" Бетонний блок не з"їси і ним від холоду не вкриєшся
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28.09.2022 10:33
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Москаль бігун пакетований, артикул 200, адреса доставки: московія.
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28.09.2022 10:17 Ответить
Уже півроку, як вони хочуть здатися. Цю тему краще б уже озвучувати після звільнення правобережжя. Як і кількість тих, хто здався.
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28.09.2022 10:17 Ответить
Здавать легко, отбивать сложно
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28.09.2022 10:20 Ответить
Тому і не "швидять зі штурмом! Голод і холод теж непогано свою справу роблять - не гірше "Хаймерсів" Бетонний блок не з"їси і ним від холоду не вкриєшся
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28.09.2022 10:33 Ответить
шкода людей що там чекають, не кажу вже про тих кому С-300 щоночі прилітає, також треба зважати на те що серед південних оккупантів багато з тих народів хто звик жити в гівні і їсти гівно. Але згоден, "бігти" вперед не потрібно.
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28.09.2022 12:45 Ответить
Мені найбільш шкода тих, хто в атаки ходить! Бо я у березні надивився на тих, кому "прилітало" від кацапів, а вони у всьому "хахлів" звинувачували!
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28.09.2022 12:49 Ответить
я мав на увазі себе і тих хто зі мною в Миколаєві, тут таких нема...
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28.09.2022 12:58 Ответить
Для чого робити такі заяви? На кого розрахована ця маячня? В ОК Південь що Арестович працює? На півдні як раз справи в нас м'яко кажучи не дуже. Як би весь південь Кримом не став, бо перспективи його звільнення поки виглядають дуже примарно. Хватить сцяти людям в очі. Боневтіки сдали південь без бою, а тепер ще сцяти в очі привикли
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28.09.2022 10:28 Ответить
так, на півдні важко, і ця інфа розрахована не нас з тобою. Ототожнювати представника ОК "Південь" ЗСУ з "боневтіком", це тупо і ганебно. А твій месседж схож на істерику...
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28.09.2022 12:41 Ответить
Мама, я укакался
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28.09.2022 10:28 Ответить
Від'ємне підвищення рівня стратегічних завдань гш рф за 7 місяців: від 60-кілометрової колони, що мала взяти Київ з півночі - до взводу танчиків, що штурмують якійся хутор в степах Херсонщини...
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28.09.2022 10:31 Ответить
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28.09.2022 10:54 Ответить
рюзке,сдавайся....Быдешь живой
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28.09.2022 11:44 Ответить
 
 