Оккупанты на Херсонщине пытаются сбежать домой,, - ОК "Південь"

Российские оккупационные войска на южном направлении терпят неудачу во время своих попыток наступления, их военные деморализованы и ищут способы сдаться в плен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк.

"На Херсонщине ситуация вокруг линии фронта достаточно напряженная, но контроль остается за Силами обороны Украины. За прошедшие сутки оккупанты пытались прорвать танковым взводом нашу оборону, но их останавливает даже взрыв противотанковой мины - взорвался один танк, два других развернулись и ретировались", - отметила она.

Диверсионные группы россиян также терпят неудачу.

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"Диверсионная группа, пытавшаяся ночью испытать проход в наш тыл, также потерпела неудачу. Огневое поражение - и они возвращаются на свои позиции", - отметила пресс-секретарь ОК.

Гуменюк напомнила, что россияне обустраивали свои позиции достаточно давно и укрепляли, в частности, с помощью железобетонных конструкций.

"Поэтому на такой открытой местности, как Херсонщина, достаточно сложно их выбивать с этих позиций. Но есть информация о том, что они время от времени сами складывают оружие и покидают свои позиции, или, переодевшись в гражданское, пытаются вернуться домой в любом направлении, спрашивая местное население", - отметила Наталья Гуменюк.

Также оккупанты активно пользуются чат-ботом "Хочу жить" и телефонной "горячей линией", на которую можно обратиться для сдачи в плен.

"Проходят многослойную проверку и переходят в обменный фонд, становятся под эгиду международного гуманитарного права", - рассказала спикер.

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