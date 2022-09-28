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Окупанти на Херсонщині намагаються втекти додому, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Російські окупаційні війська на південному напрямку зазнають невдач під час своїх спроб наступу, їхні військові деморалізовані та шукають способів здатися в полон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"На Херсонщині ситуація навколо лінії фронту досить напружена, але контроль залишається за Силами оборони України. Минулої доби окупанти намагалися прорвати танковим взводом нашу оборону, але їх зупиняє навіть вибух протитанкової міни - підірвався один танк, два інших розвернулися і ретирувалися", - зазначила вона.

Диверсійні групи росіян також зазнають невдач.

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"Диверсійна група, яка намагалася вночі випробувати прохід в наш тил, також зазнала невдачі. Вогневе ураження - і вони повертаються на свої позиції", - зазначила речниця ОК.

Гуменюк нагадала, що росіяни облаштовували свої позиції досить давно й укріплювали, зокрема, за допомогою, залізобетонних конструкцій.

"Тому на такій відкритій місцевості, як Херсонщина, досить складно їх вибивати з цих позицій. Але є інформація про те, що вони час від часу самі складають зброю і залишають свої позиції, або, переодягнувшись в цивільне, намагаються повернутися додому в будь-якому напрямку, питаючи місцеве населення", - зауважила Наталія Гуменюк.

Також окупанти активно користуються чат-ботом "Хочу жити" й телефонною "гарячою лінією", на яку можна звернутися для здачі в полон.

"Проходять багатошарову перевірку і переходять в обмінний фонд, стають під егіду міжнародного гуманітарного права", - розповіла речниця.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Здавать легко, отбивать сложно
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28.09.2022 10:20
+6
Москаль бігун пакетований, артикул 200, адреса доставки: московія.
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28.09.2022 10:17
+6
Тому і не "швидять зі штурмом! Голод і холод теж непогано свою справу роблять - не гірше "Хаймерсів" Бетонний блок не з"їси і ним від холоду не вкриєшся
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28.09.2022 10:33
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Москаль бігун пакетований, артикул 200, адреса доставки: московія.
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Уже півроку, як вони хочуть здатися. Цю тему краще б уже озвучувати після звільнення правобережжя. Як і кількість тих, хто здався.
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Здавать легко, отбивать сложно
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28.09.2022 10:20 Відповісти
Тому і не "швидять зі штурмом! Голод і холод теж непогано свою справу роблять - не гірше "Хаймерсів" Бетонний блок не з"їси і ним від холоду не вкриєшся
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28.09.2022 10:33 Відповісти
шкода людей що там чекають, не кажу вже про тих кому С-300 щоночі прилітає, також треба зважати на те що серед південних оккупантів багато з тих народів хто звик жити в гівні і їсти гівно. Але згоден, "бігти" вперед не потрібно.
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28.09.2022 12:45 Відповісти
Мені найбільш шкода тих, хто в атаки ходить! Бо я у березні надивився на тих, кому "прилітало" від кацапів, а вони у всьому "хахлів" звинувачували!
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28.09.2022 12:49 Відповісти
я мав на увазі себе і тих хто зі мною в Миколаєві, тут таких нема...
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28.09.2022 12:58 Відповісти
Для чого робити такі заяви? На кого розрахована ця маячня? В ОК Південь що Арестович працює? На півдні як раз справи в нас м'яко кажучи не дуже. Як би весь південь Кримом не став, бо перспективи його звільнення поки виглядають дуже примарно. Хватить сцяти людям в очі. Боневтіки сдали південь без бою, а тепер ще сцяти в очі привикли
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28.09.2022 10:28 Відповісти
так, на півдні важко, і ця інфа розрахована не нас з тобою. Ототожнювати представника ОК "Південь" ЗСУ з "боневтіком", це тупо і ганебно. А твій месседж схож на істерику...
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28.09.2022 12:41 Відповісти
Мама, я укакался
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28.09.2022 10:28 Відповісти
Від'ємне підвищення рівня стратегічних завдань гш рф за 7 місяців: від 60-кілометрової колони, що мала взяти Київ з півночі - до взводу танчиків, що штурмують якійся хутор в степах Херсонщини...
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28.09.2022 10:31 Відповісти
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28.09.2022 10:54 Відповісти
рюзке,сдавайся....Быдешь живой
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28.09.2022 11:44 Відповісти
 
 