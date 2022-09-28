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Пятерых уклонистов в Москве нашли с помощью системы распознавания лиц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Четырех мужчин доставили в военкоматы или отделы полиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал "Shot".
Так, пять вероятных уклонистов от мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц - камеры заметили их в разных районах города: двух на Красноярской улице, по одному - у Белорусского вокзала, Гольяново и Отрадного.
По данным Telegram-канала, четырех доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пятого ищут.
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"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию", - написала Алена (орфография сохранена).
Поздравления кацапам!