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Пятерых уклонистов в Москве нашли с помощью системы распознавания лиц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія

Четырех мужчин доставили в военкоматы или отделы полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал "Shot".

Так, пять вероятных уклонистов от мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц - камеры заметили их в разных районах города: двух на Красноярской улице, по одному - у Белорусского вокзала, Гольяново и Отрадного.

По данным Telegram-канала, четырех доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пятого ищут.

Смотрите: "Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивирующий" инструктаж российских мобилизованных. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
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28.09.2022 10:34
+7
То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
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28.09.2022 10:47
+4
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28.09.2022 10:31
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28.09.2022 10:31 Ответить
Смотрю через монитор на кацапов, вижу китайский файрволл почему-то. Смотрю на украинские законы ,которые попринимали, вижу кацапскую думу. Монитор попался кривой какой-то.
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28.09.2022 10:31 Ответить
Кочкина написала в фейсбуке новый информационный вброс, нацеленный прежде всего на российскую аудиторию.

"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию", - написала Алена (орфография сохранена).
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28.09.2022 10:31 Ответить
То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
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28.09.2022 10:47 Ответить
Ну да))
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28.09.2022 11:07 Ответить
****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
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28.09.2022 10:34 Ответить
Електронний концтабір запроваджується у всіх країнах тіньовою іудократією. t.me/znak_vremeny
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28.09.2022 10:41 Ответить
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28.09.2022 10:43 Ответить
Их знали только в лицо (с)
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28.09.2022 10:52 Ответить
Москва стала большой, так ще и "умной" деревней 😂

Поздравления кацапам!
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28.09.2022 12:13 Ответить
 
 