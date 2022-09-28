УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14466 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Мобілізація в РФ
5 251 11
Росія (47133) система (5) мобілізація (1443)

П’ятьох ухилянтів у Москві знайшли за допомогою системи розпізнавання облич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

Чотирьох чоловіків доставили до військкоматів чи відділів поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал "Shot".

Так, п'ятьох ймовірних ухилянтів від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання облич - камери помітили їх у різних районах міста: двох на Красноярській вулиці, по одному - біля Білоруського вокзалу, Гольяново та Відрадного.

За даними Telegram-каналу, чотирьох доставили до військкоматів чи відділів поліції для подальшого з'ясування обставин. П'ятого шукають.

Також читайте: Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
показати весь коментар
28.09.2022 10:34
+7
То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
показати весь коментар
28.09.2022 10:47
+4
показати весь коментар
28.09.2022 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2022 10:31 Відповісти
Смотрю через монитор на кацапов, вижу китайский файрволл почему-то. Смотрю на украинские законы ,которые попринимали, вижу кацапскую думу. Монитор попался кривой какой-то.
показати весь коментар
28.09.2022 10:31 Відповісти
Кочкина написала в фейсбуке новый информационный вброс, нацеленный прежде всего на российскую аудиторию.

"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию", - написала Алена (орфография сохранена).
показати весь коментар
28.09.2022 10:31 Відповісти
То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
показати весь коментар
28.09.2022 10:47 Відповісти
Ну да))
показати весь коментар
28.09.2022 11:07 Відповісти
****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
показати весь коментар
28.09.2022 10:34 Відповісти
Електронний концтабір запроваджується у всіх країнах тіньовою іудократією. t.me/znak_vremeny
показати весь коментар
28.09.2022 10:41 Відповісти
henrymakow.com/upload_images/unnamed666.png
показати весь коментар
28.09.2022 10:43 Відповісти
Их знали только в лицо (с)
показати весь коментар
28.09.2022 10:52 Відповісти
Москва стала большой, так ще и "умной" деревней 😂

Поздравления кацапам!
показати весь коментар
28.09.2022 12:13 Відповісти
 
 