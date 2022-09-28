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П’ятьох ухилянтів у Москві знайшли за допомогою системи розпізнавання облич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чотирьох чоловіків доставили до військкоматів чи відділів поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал "Shot".
Так, п'ятьох ймовірних ухилянтів від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання облич - камери помітили їх у різних районах міста: двох на Красноярській вулиці, по одному - біля Білоруського вокзалу, Гольяново та Відрадного.
За даними Telegram-каналу, чотирьох доставили до військкоматів чи відділів поліції для подальшого з'ясування обставин. П'ятого шукають.
Топ коментарі
+10 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар28.09.2022 10:34
+7 Яр Холодний
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+4 Oleh Stavynoha
показати весь коментар28.09.2022 10:31
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"Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию", - написала Алена (орфография сохранена).
Поздравления кацапам!