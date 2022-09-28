США и Евросоюз готовят новые санкции против России, - WSJ

Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести ряд санкций против России, о некоторых из них может быть объявлено уже сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет Wall Street Journal.

Так, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах, в отношении которых были применены санкции.

В то же время США собираются ввести более масштабные санкции для усиления финансового давления на Кремль и изоляции российской экономики. Объекты санкций могут быть связаны с государственными финансовыми органами, имеющими ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады России, и российская платежная система "Мир". Санкции также могут быть введены против Государственного клирингового центра и Государственного расчетного депозитария, обеспечивающих обычное функционирование российского рынка ценных бумаг.

Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширения перечня товаров, запрещенных к экспорту в Россию, и введенных санкций против нескольких российских компаний.

Решения о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято.

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