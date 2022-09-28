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США и Евросоюз готовят новые санкции против России, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести ряд санкций против России, о некоторых из них может быть объявлено уже сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет Wall Street Journal.

Так, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах, в отношении которых были применены санкции.

В то же время США собираются ввести более масштабные санкции для усиления финансового давления на Кремль и изоляции российской экономики. Объекты санкций могут быть связаны с государственными финансовыми органами, имеющими ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады России, и российская платежная система "Мир". Санкции также могут быть введены против Государственного клирингового центра и Государственного расчетного депозитария, обеспечивающих обычное функционирование российского рынка ценных бумаг.

Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширения перечня товаров, запрещенных к экспорту в Россию, и введенных санкций против нескольких российских компаний.

Решения о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято.

Читайте: США с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным вооружением РФ, - Politico
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Топ комментарии
+3
вже немає жодних сумнівів, що вони будуть такі ж нікчемні, як і попередні санкції.
а газове та нафтове ембарго, судячи з останніх подій, паРаша сама на себе накладе.
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28.09.2022 11:01
+3
А її не має заштормити неконтрольвано, хіба не бачите, що США змушують москалів робити істеричні кроки, зовсім непотрібні росії. Буде денукліазація росії, а вже потім її розберуть на клапті. Реальному патріоту московії закуклитись би, і прийняти форму їжачка, а не лізти з голою жопою. Американці прорахували ***** на раз, недаремно вони його разом з Чубайсом клали.
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28.09.2022 11:09
+2
Там ще планують пом'якшення старих (пише politico). Таке відчуття, що санкції укладаються під девізом "зачєм мне мір в каторам нет расіі"
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28.09.2022 11:06
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Правила форума Совет форумчан
вже немає жодних сумнівів, що вони будуть такі ж нікчемні, як і попередні санкції.
а газове та нафтове ембарго, судячи з останніх подій, паРаша сама на себе накладе.
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28.09.2022 11:01 Ответить
Ніби так, але ж як собі вони викрутять мозок, аби щось таке придумати, аби не збідніти.
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28.09.2022 11:06 Ответить
Коли вже рашку заштормит.
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28.09.2022 11:04 Ответить
А її не має заштормити неконтрольвано, хіба не бачите, що США змушують москалів робити істеричні кроки, зовсім непотрібні росії. Буде денукліазація росії, а вже потім її розберуть на клапті. Реальному патріоту московії закуклитись би, і прийняти форму їжачка, а не лізти з голою жопою. Американці прорахували ***** на раз, недаремно вони його разом з Чубайсом клали.
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28.09.2022 11:09 Ответить
Американці молодці - одна надія.
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28.09.2022 11:12 Ответить
Ні, не так, надія на українців, просто американці хочуть робити бабки, а для цього треба стабільне і прогнозоване суспільство, дебилоїд, який в 2008 році каже що Крим його не цікавить, а в 2014 починає війну за Крим, це загроза для середнього американця. Коли даун зробив це вдруге, то прийнято рішення, знищити московію, як ядерну країну, ну а ми попали під руку як інструмент.
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28.09.2022 11:17 Ответить
Ну так - наші цілі збіглися.
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28.09.2022 11:29 Ответить
нічого вони не прорахували, неможливо прорахувати дії психопата-параноїка. і що робити з все більш вірогідним ядерним ударом по Україні, не розуміють ні США, ні Британія, ні тим більш Європа.
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28.09.2022 11:36 Ответить
Там ще планують пом'якшення старих (пише politico). Таке відчуття, що санкції укладаються під девізом "зачєм мне мір в каторам нет расіі"
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28.09.2022 11:06 Ответить
Вас би на грузинський кордон з такою думкою, може наплив москалів би впав.
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28.09.2022 11:11 Ответить
Може замість нових санкцій краще готувати старі ракети?
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28.09.2022 16:34 Ответить
Санкції Заходу це як пяного брагою витрезвляти
Купуйте ще більше кацапської нафти і газу щоб кремль міг
мати змогу і надалі фінансувати свою війну в Україні.
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28.09.2022 17:06 Ответить
 
 