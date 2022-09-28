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США та Євросоюз готують нові санкції проти Росії, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Сполучені Штати і Євросоюз готуються запровадити низку санкцій проти Росії, про деякі з них може бути оголошено вже сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише Wall Street Journal.

Так, Єврокомісія має намір запропонувати нові експортно-імпортні обмеження, включаючи заборону на імпорт частини російських алмазів. Вона також має намір розширити список російських офіційних осіб і функціонерів у сепаратистських регіонах, щодо яких застосували санкції.

Водночас США збираються запровадити більш масштабні санкції для посилення фінансового тиску на Кремль та ізоляції російської економіки. Об'єкти санкцій можуть бути пов'язані з державними фінансовими органами, що мають ключове значення для функціонування економіки: Агентство зі страхування вкладів (АСВ), яке гарантує банківські вклади Росії, та російська платіжна система "Мир". Санкції також можуть бути запроваджені проти Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію, що забезпечують нормальне функціонування російського ринку цінних паперів.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, розширення переліку товарів, заборонених до експорту в Росію, і запроваджених санкцій проти кількох російських компаній.

Рішення про те, які з цих санкцій будуть введені, поки не ухвалено.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
вже немає жодних сумнівів, що вони будуть такі ж нікчемні, як і попередні санкції.
а газове та нафтове ембарго, судячи з останніх подій, паРаша сама на себе накладе.
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28.09.2022 11:01
+3
А її не має заштормити неконтрольвано, хіба не бачите, що США змушують москалів робити істеричні кроки, зовсім непотрібні росії. Буде денукліазація росії, а вже потім її розберуть на клапті. Реальному патріоту московії закуклитись би, і прийняти форму їжачка, а не лізти з голою жопою. Американці прорахували ***** на раз, недаремно вони його разом з Чубайсом клали.
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28.09.2022 11:09
+2
Там ще планують пом'якшення старих (пише politico). Таке відчуття, що санкції укладаються під девізом "зачєм мне мір в каторам нет расіі"
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28.09.2022 11:06
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вже немає жодних сумнівів, що вони будуть такі ж нікчемні, як і попередні санкції.
а газове та нафтове ембарго, судячи з останніх подій, паРаша сама на себе накладе.
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28.09.2022 11:01 Відповісти
Ніби так, але ж як собі вони викрутять мозок, аби щось таке придумати, аби не збідніти.
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28.09.2022 11:06 Відповісти
Коли вже рашку заштормит.
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28.09.2022 11:04 Відповісти
А її не має заштормити неконтрольвано, хіба не бачите, що США змушують москалів робити істеричні кроки, зовсім непотрібні росії. Буде денукліазація росії, а вже потім її розберуть на клапті. Реальному патріоту московії закуклитись би, і прийняти форму їжачка, а не лізти з голою жопою. Американці прорахували ***** на раз, недаремно вони його разом з Чубайсом клали.
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28.09.2022 11:09 Відповісти
Американці молодці - одна надія.
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28.09.2022 11:12 Відповісти
Ні, не так, надія на українців, просто американці хочуть робити бабки, а для цього треба стабільне і прогнозоване суспільство, дебилоїд, який в 2008 році каже що Крим його не цікавить, а в 2014 починає війну за Крим, це загроза для середнього американця. Коли даун зробив це вдруге, то прийнято рішення, знищити московію, як ядерну країну, ну а ми попали під руку як інструмент.
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28.09.2022 11:17 Відповісти
Ну так - наші цілі збіглися.
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28.09.2022 11:29 Відповісти
нічого вони не прорахували, неможливо прорахувати дії психопата-параноїка. і що робити з все більш вірогідним ядерним ударом по Україні, не розуміють ні США, ні Британія, ні тим більш Європа.
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28.09.2022 11:36 Відповісти
Там ще планують пом'якшення старих (пише politico). Таке відчуття, що санкції укладаються під девізом "зачєм мне мір в каторам нет расіі"
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28.09.2022 11:06 Відповісти
Вас би на грузинський кордон з такою думкою, може наплив москалів би впав.
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28.09.2022 11:11 Відповісти
Може замість нових санкцій краще готувати старі ракети?
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28.09.2022 16:34 Відповісти
Санкції Заходу це як пяного брагою витрезвляти
Купуйте ще більше кацапської нафти і газу щоб кремль міг
мати змогу і надалі фінансувати свою війну в Україні.
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28.09.2022 17:06 Відповісти
 
 