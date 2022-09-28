США та Євросоюз готують нові санкції проти Росії, - WSJ

Сполучені Штати і Євросоюз готуються запровадити низку санкцій проти Росії, про деякі з них може бути оголошено вже сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише Wall Street Journal.

Так, Єврокомісія має намір запропонувати нові експортно-імпортні обмеження, включаючи заборону на імпорт частини російських алмазів. Вона також має намір розширити список російських офіційних осіб і функціонерів у сепаратистських регіонах, щодо яких застосували санкції.

Водночас США збираються запровадити більш масштабні санкції для посилення фінансового тиску на Кремль та ізоляції російської економіки. Об'єкти санкцій можуть бути пов'язані з державними фінансовими органами, що мають ключове значення для функціонування економіки: Агентство зі страхування вкладів (АСВ), яке гарантує банківські вклади Росії, та російська платіжна система "Мир". Санкції також можуть бути запроваджені проти Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію, що забезпечують нормальне функціонування російського ринку цінних паперів.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, розширення переліку товарів, заборонених до експорту в Росію, і запроваджених санкцій проти кількох російських компаній.

Рішення про те, які з цих санкцій будуть введені, поки не ухвалено.

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