Мобилизацию в Чечне не отменяли, - спикер Кадырова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель Кадырова Ильман Вахидов заявил, что сообщения об отмене мобилизации в Чечне распространили не "российские СМИ, не наши республиканские", а "оппозиционно настроенные издания, телеграм-каналы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Вахидова, "отменить мобилизацию может только тот, кто ее объявил – это Верховный Главнокомандующий – и в регионах "самоотмена" не может быть".
Он утверждает, что "на самом деле" глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший 22 сентября, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, подразумевал, что "нет необходимости мобилизовать дополнительное количество граждан", потому что "еще до всего этого процесса в республике мобилизовалось достаточно бойцов".
Вахидов добавил, что количество чеченских военных, принявших участие во вторжении в Украину, составляет "несколько тысяч человек", что в два с половиной раза выше "квоты".
"Мобилизированные есть, их немало, а если понадобится, будут и еще мобилизированные", - подытожил он.
Ранее СМИ сообщили, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне.
Пожалуйста, подождите...
Це все одно, що називати українцями Медведчука, Ківу і Шуфрича.
.....
Наоборот!
К ней отнеслись очень положительно.
Раз положили на мобилизацию, потом еще раз, потом много-много раз.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу много раз...
От буряти - просто стадо довбнів.
Чеченцы -братья свободных людей (а кадыровцы - слуги дьявола путлера).
Слава свободной Ичкерии!