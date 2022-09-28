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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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Мобилизацию в Чечне не отменяли, - спикер Кадырова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кадиров

Представитель Кадырова Ильман Вахидов заявил, что сообщения об отмене мобилизации в Чечне распространили не "российские СМИ, не наши республиканские", а "оппозиционно настроенные издания, телеграм-каналы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Вахидова, "отменить мобилизацию может только тот, кто ее объявил – это Верховный Главнокомандующий – и в регионах "самоотмена" не может быть".

Он утверждает, что "на самом деле" глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший 22 сентября, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, подразумевал, что "нет необходимости мобилизовать дополнительное количество граждан", потому что "еще до всего этого процесса в республике мобилизовалось достаточно бойцов".

Вахидов добавил, что количество чеченских военных, принявших участие во вторжении в Украину, составляет "несколько тысяч человек", что в два с половиной раза выше "квоты".

"Мобилизированные есть, их немало, а если понадобится, будут и еще мобилизированные", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне.

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Топ комментарии
+5
Овцы есть , но не дам. Кадыров.
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28.09.2022 12:03
+4
Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
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28.09.2022 12:03
+3
Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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28.09.2022 12:08
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Овцы есть , но не дам. Кадыров.
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28.09.2022 12:03 Ответить
Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
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28.09.2022 12:03 Ответить
значить будемо жарити й далі чеченців
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28.09.2022 12:03 Ответить
Не називайте кадирівців чеченцями.

Це все одно, що називати українцями Медведчука, Ківу і Шуфрича.
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28.09.2022 12:54 Ответить
Я іншої думки
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28.09.2022 15:34 Ответить
Так і більшість росіян можна виправдати....це ж не вони вбивають українців,а військові....
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28.09.2022 15:37 Ответить
сумнівів не має.
.....
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28.09.2022 12:07 Ответить
Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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28.09.2022 12:08 Ответить
Рамзанкины овце*** еще в заградотрядах стоят, чтобы ваньки не разбежались.
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28.09.2022 12:25 Ответить
ага, в тік-ток війська мобілізують повним ходом
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28.09.2022 12:10 Ответить
Мобилизацию в Чечне никто не отменял.
Наоборот!
К ней отнеслись очень положительно.
Раз положили на мобилизацию, потом еще раз, потом много-много раз.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу много раз...
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28.09.2022 12:18 Ответить
В Европе живёт около 300 000 Сеченов,каже Ахмет Закаев,интересно сколько быдла осталось у барана кадыркина...
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28.09.2022 12:22 Ответить
А что, Рамщанка не на камеру наговорил, что Чечня план по мобилизации уже несколько раз выполнила?
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28.09.2022 12:23 Ответить
Ну суті це не міняє. Кадиров, хоч і мурло, але геноцид свого народу не хоче робити.
От буряти - просто стадо довбнів.
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28.09.2022 12:24 Ответить
Монголия открыла границы для беглецов из Бурятии Калмыкии Якутии и других тюркских народов путлерского концлагеря ...
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28.09.2022 12:40 Ответить
Avcu atimeli , i ana nachila po drugomu bleitj 🤣🤣🤣
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28.09.2022 12:47 Ответить
Нам нужно поддерживать тех, кто готов сражаться за свободную Ичкерию.
Чеченцы -братья свободных людей (а кадыровцы - слуги дьявола путлера).
Слава свободной Ичкерии!
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28.09.2022 12:53 Ответить
*На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом.*(С)
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28.09.2022 17:39 Ответить
Те що і було сказано пару днів назад.Команда зверху і зразу лапки вверх то я не то не ми ще й пошле собаку якусь щоб за нього сказали.
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28.09.2022 20:00 Ответить
 
 