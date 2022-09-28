Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речник Кадирова Ільман Вахідов заявив, що повідомлення про скасування мобілізації в Чечні поширили не "російські ЗМІ, не наші республіканські", а "опозиційно налаштовані видання, телеграм-канали".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Вахідова, "скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах "самоскасування" не може бути".
Він стверджує, що "насправді" голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що "немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян", тому що "ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців".
Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить "кілька тисяч осіб", що в два з половиною рази вище перевищує "квоту".
"Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані", - підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні.
Будь ласка, зачекайте...
Це все одно, що називати українцями Медведчука, Ківу і Шуфрича.
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Наоборот!
К ней отнеслись очень положительно.
Раз положили на мобилизацию, потом еще раз, потом много-много раз.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу много раз...
От буряти - просто стадо довбнів.
Чеченцы -братья свободных людей (а кадыровцы - слуги дьявола путлера).
Слава свободной Ичкерии!