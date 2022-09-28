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Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кадиров

Речник Кадирова Ільман Вахідов заявив, що повідомлення про скасування мобілізації в Чечні поширили не "російські ЗМІ, не наші республіканські", а "опозиційно налаштовані видання, телеграм-канали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Вахідова, "скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах "самоскасування" не може бути".

Він стверджує, що "насправді" голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що "немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян", тому що "ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців".

Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить "кілька тисяч осіб", що в два з половиною рази вище перевищує "квоту".

"Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні.

Також читайте: Кадиров запропонував відправити на війну проти України силовиків замість резервістів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Овцы есть , но не дам. Кадыров.
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28.09.2022 12:03
+4
Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
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28.09.2022 12:03
+3
Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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28.09.2022 12:08
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Овцы есть , но не дам. Кадыров.
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28.09.2022 12:03 Відповісти
Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
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28.09.2022 12:03 Відповісти
значить будемо жарити й далі чеченців
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28.09.2022 12:03 Відповісти
Не називайте кадирівців чеченцями.

Це все одно, що називати українцями Медведчука, Ківу і Шуфрича.
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28.09.2022 12:54 Відповісти
Я іншої думки
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28.09.2022 15:34 Відповісти
Так і більшість росіян можна виправдати....це ж не вони вбивають українців,а військові....
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28.09.2022 15:37 Відповісти
сумнівів не має.
.....
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28.09.2022 12:07 Відповісти
Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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28.09.2022 12:08 Відповісти
Рамзанкины овце*** еще в заградотрядах стоят, чтобы ваньки не разбежались.
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28.09.2022 12:25 Відповісти
ага, в тік-ток війська мобілізують повним ходом
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28.09.2022 12:10 Відповісти
Мобилизацию в Чечне никто не отменял.
Наоборот!
К ней отнеслись очень положительно.
Раз положили на мобилизацию, потом еще раз, потом много-много раз.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу много раз...
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28.09.2022 12:18 Відповісти
В Европе живёт около 300 000 Сеченов,каже Ахмет Закаев,интересно сколько быдла осталось у барана кадыркина...
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28.09.2022 12:22 Відповісти
А что, Рамщанка не на камеру наговорил, что Чечня план по мобилизации уже несколько раз выполнила?
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28.09.2022 12:23 Відповісти
Ну суті це не міняє. Кадиров, хоч і мурло, але геноцид свого народу не хоче робити.
От буряти - просто стадо довбнів.
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28.09.2022 12:24 Відповісти
Монголия открыла границы для беглецов из Бурятии Калмыкии Якутии и других тюркских народов путлерского концлагеря ...
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28.09.2022 12:40 Відповісти
Avcu atimeli , i ana nachila po drugomu bleitj 🤣🤣🤣
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28.09.2022 12:47 Відповісти
Нам нужно поддерживать тех, кто готов сражаться за свободную Ичкерию.
Чеченцы -братья свободных людей (а кадыровцы - слуги дьявола путлера).
Слава свободной Ичкерии!
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28.09.2022 12:53 Відповісти
*На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом.*(С)
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28.09.2022 17:39 Відповісти
Те що і було сказано пару днів назад.Команда зверху і зразу лапки вверх то я не то не ми ще й пошле собаку якусь щоб за нього сказали.
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28.09.2022 20:00 Відповісти
 
 