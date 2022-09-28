Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова

Речник Кадирова Ільман Вахідов заявив, що повідомлення про скасування мобілізації в Чечні поширили не "російські ЗМІ, не наші республіканські", а "опозиційно налаштовані видання, телеграм-канали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Вахідова, "скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах "самоскасування" не може бути".

Він стверджує, що "насправді" голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що "немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян", тому що "ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців".

Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить "кілька тисяч осіб", що в два з половиною рази вище перевищує "квоту".

"Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні.

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