РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13728 посетителей онлайн
Новости За рубежом Мобилизация в РФ
13 793 73
посольство (1044) Россия (91205) США (23157) мобилизация (1604)

Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,посольство,рф

Посольство США в России призывает своих граждан немедленно покинуть территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для поддержки своего вторжения в Украину.

Также дипломаты добавили, что Россия может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду и призвать на военную службу.

"Варианты коммерческих рейсов крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок. Наземные маршруты на автомобилях и автобусах открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно стать еще более ограниченными", - подчеркнули в посольстве.

Читайте: Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
28.09.2022 13:33
+43
На початку лютого всі рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України, навіть посольства виїзжали.
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:34
+39
Раз американці евакуюються з пітьми, а не з України, значить бомбити будуть саме пітьму, а не навпаки.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз американці евакуюються з пітьми, а не з України, значить бомбити будуть саме пітьму, а не навпаки.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:31 Ответить
что будут *****?)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:32 Ответить
Щось буде?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:33 Ответить
Да, какой-то шухер грандиозный намечается если Штаты просят своих эвакуироваться. Вчера поляки и болгары тоже просили своих уехать поскорей из России, что-то будет..
показать весь комментарий
28.09.2022 15:51 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 13:33 Ответить
😆
показать весь комментарий
28.09.2022 13:41 Ответить
Тю троє дітей і вона що нову ладу каліну не хоче?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:44 Ответить
бєлую, бєлую...ммммм, загляденьє!
показать весь комментарий
28.09.2022 14:02 Ответить
Это просто праздник к вам приходит, праздник к вам приходит
Его позорный недуг мы в подвиг определим, в Украине он еще и ср...ться начнет непроизвольно
показать весь комментарий
28.09.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 13:54 Ответить
сльози мєшают мнє гаваріть (С) ))))
показать весь комментарий
28.09.2022 14:02 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 19:22 Ответить
Докукорекалась
показать весь комментарий
28.09.2022 14:15 Ответить
досвистелась и дамычалась
показать весь комментарий
28.09.2022 19:24 Ответить
Важка доля пропогандонів , далі буде більше
показать весь комментарий
28.09.2022 14:29 Ответить
Да ладно, пусть едет, ХИМАРС-ов на всех хватит..)
показать весь комментарий
28.09.2022 15:53 Ответить
Тренер тренером, а кто родину защищать будет?
показать весь комментарий
28.09.2022 15:57 Ответить
По ходу Штаты готовятся к разрушительным ударам по самой большой дяревне в московии.
Характер оружия - конвенционное или ядерное, - ещё обсуждается...
показать весь комментарий
28.09.2022 13:33 Ответить
Подробности!
показать весь комментарий
28.09.2022 19:23 Ответить
На початку лютого всі рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України, навіть посольства виїзжали.
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:34 Ответить
еще вроде Чехия со Словакией)кароче думаю если примениться ТЯО то будет и на кацапстане большой бадабум)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:36 Ответить
фіни паркан будують щоб кацапня не зї..лася
показать весь комментарий
28.09.2022 13:46 Ответить
Це означає, що незабаром https://youtu.be/5QhY4o2mOA8
показать весь комментарий
28.09.2022 13:34 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 14:19 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 14:20 Ответить
🤣🤣🤣🤣 де Ви ці меми берете?
показать весь комментарий
28.09.2022 14:43 Ответить
В интернете
показать весь комментарий
28.09.2022 14:59 Ответить
Это устрашающий маневр. В ответ на угрозы страны-террориста. Демонстрация серьезной готовности в случае применения ЯО разнести там на паРаше все в щепки.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:39 Ответить
Зустрів ще таке, більш скромне, пояснення 🤔

"Метою названо щоб люди з подвійним російським та американським громадянством не потрапили під часткову мобілізацію та не були обмежені у можливості виїхати у разі введення воєнного стану на території рф" (с)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:46 Ответить
Намечается зачистка референдумных территорий от рашистов, поэтому сигналят московитам не дёргаться с ядерным оружием?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:39 Ответить
Невже вирішили відреставровувати кремль до історичного стану 1484 року?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:39 Ответить
так, болото було краще
показать весь комментарий
28.09.2022 13:43 Ответить
Таки ліліпутін хоче призвати мільйон кацапів на війну.
Закидати ворогів трупами своїх солдат це скрєпно.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:42 Ответить
Рашисти зараз б'ють себе в груди, що референдумна територія то їх земля, бо "здесь проживают "наши люди".
Через рік з-за прєбріка будуть кричати те саме, бо "здесь погибли сотни тьісяч "наших солдат".
показать весь комментарий
28.09.2022 13:52 Ответить
Їм це дає надія як що розмовляють по рускі, то тут наша зємля.
Що не кажи, а коли вся Україна буде розмовляти по Українськи, то навіть імбіцилам
в паРаше стане зрозумілим що це Україна. Ми досі недооцінюємо факт присутності
пропаганди у самому факті використання мови чи язика.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:01 Ответить
Но самым бандеровским они почему-то считают русскоязычный Харьков, потому и бьют по городу ежедневно.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:31 Ответить
То більше акція залякування і відчаю ніж бомбардування. Харків починає розмовляти по українськи.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:35 Ответить
Ошибаешься. Xарьковчане, которые живут в городе, ежесекундно находятся под дамокловым мечом прилёта в любое место смертоносной рашистской железяки, и тут говори хоть на китайском - не спасёт. Это не запугивание, а реальный военный террор.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:46 Ответить
Я живу в Харкові і пишу зараз з Харкова, не сміши.
Вчора були під три прилота С 300 в районі Центра чи далі, пару Смерчей на Салтівку,
це вже звичне явище, який домоклов меч нафіг, люди вже навіть перестали на балкон
виходити коли чують прилйот, до всього звикаєш.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:49 Ответить
А нащо виходити на балкон під час прильоту? Щоб допомогти мнс-никам? - Бо тих, хто злетів з балкона, не треба буде відкопувати з-під завалів...
показать весь комментарий
28.09.2022 18:46 Ответить
Ви з дуба чи з луни впали, постраюсь без матів сказати - коли у вас на районі десь й*бне ракета, ви дивитесь де вона й*бнула, щоб мати уяву що чекати, бо то може бути і ТЕЦ звідкіля вам тепло і горяча вода надходить, може бути і маркет куди ви кожен день за хлібом ходити. Нащо ви пишете
що попало. Один тут сопля ********* "домоклів меч" ви якусь пургу гоните про рятівників, люди користуйтесь головою - в ваш дом ***** ракета і неважливо де ви будете знаходитесь, дом може завалалитись хоч ви в кухні чи в клдовці чи в іншому місці знаходитесь.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:22 Ответить
Цікаво з якого ви міста.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:23 Ответить
От того, что ты игноришь опасность или чего-то недопонимаешь, опасность не уменьшается, и дамоклов меч над Харьковом, к сожалению, продолжает висеть.
показать весь комментарий
28.09.2022 21:45 Ответить
Довго думав над своїм пріколом?
показать весь комментарий
29.09.2022 13:17 Ответить
Поедь в Харьков, посмотри на чёрные, разбитые и горевшие многоэтажки, посиди там хоть пару суток, потом заходи сюда - поговоришь про приколы.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:23 Ответить
Клоун, я біля Салтівки живу дебіл. З якого ти міста нещастя.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:26 Ответить
Тебя бы забанить надо, но ты видать здешний спецпровокатор, тебя оставят в живых. Ты кто угодно, только НЕ ХАРЬКОВЧАНИН, так что хорош писдеть тут, пнх.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:31 Ответить
Ще одне х**ло із за порєбріка, йди по адресі руцкого корабля .
Щоб ти с**а був так не з Харкова мавпа ботяна.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:33 Ответить
Тебе ж сказано - ПНХ! а ты до сих пор здесь, провокатор; ну можешь погавкать ещё, только харьковчанином от этого не станешь.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:37 Ответить
Тупориле, я хочу не хочу а харвківянином буду, а ти неадекватне дебільне чмо не пиши на мої пости свої коменти, а з дебілами не спілкуюсь.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:46 Ответить
Мразотная тупая вонючка, выдающая себя за харьковчанина, не считай, что с тобой кто-то хочет общаться, иди всё-таки на х.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:52 Ответить
В спам х**ло тупе кацапне, козломордне
показать весь комментарий
29.09.2022 13:54 Ответить
Тільки коли вже до усіх дійде це🥺
показать весь комментарий
28.09.2022 14:45 Ответить
Визнаю той факт, що особливо сумувати не буду коли ядерна ракета у 10 мегатон коснеться брущатки Червоної площі під прямим кутом 🙂
показать весь комментарий
28.09.2022 13:44 Ответить
Дрон, у США была одна только ракета - Титан 2 с боеголовкой до 10 мегатонн, но снята с вооружения во второй половине 80-х. С остальной частью твоего поста полностью согласен.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:03 Ответить
Вистачить і 10 мегатон щоб знести кремлівське сміттєзвалище назавжди, як що ядерний заряд буде моцніше, то ще краще.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:30 Ответить
Ви не будете, а я буду. Наземний підрив - то погане використання такого цінного **********. Краще хай вона киздане на висоті метрів сто (чи скільки там за нормативами). Шоб і на Бутово з Рубльовкою вистачило.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:06 Ответить
Гарна ідея, думаю американські ракети по одній не літають.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:08 Ответить
А якшо серьозно, то думаю ніяких атак на Мацкву не буде. Ані ядерних, ані конвенціальних. По периферії може і вгатять..
показать весь комментарий
28.09.2022 14:11 Ответить
Нє тєряєм надєжди ©️
🤓
показать весь комментарий
28.09.2022 14:31 Ответить
Гатити будуть по ракетних шахтах, по чорноморському флоту, може, і по північному... ще по якихось цікавинках. Може, по воєнних заводах...
показать весь комментарий
28.09.2022 18:50 Ответить
Або не будуть. Байден і його оточення нічого такого не казали. Про чорноморський флот казав (здається) Саліван. І краще б він мовчав, ніж такі "погрози" видавати. Втопити пʼяток іржавих корит випуску середини минулого століття у відповідь на перше після ДСВ використання ЯЗ? Я б на місці ***** радісно погодився на такий обмін.
показать весь комментарий
28.09.2022 18:56 Ответить
Гатити будуть ракетами в кацапів куди будуть гатити, а не туди куди ви їм будете вказувати )
показать весь комментарий
29.09.2022 13:25 Ответить
Любой уважающий себя гражданин Мира должен покинуть концлагерь мавзолейного Шизофреника навсегда,сарай создан только для Шариковых и Швондеров...🦍🦍🦍
показать весь комментарий
28.09.2022 13:51 Ответить
Але тільки через поліграф, будь ласка!
показать весь комментарий
28.09.2022 14:50 Ответить
бруківки
показать весь комментарий
28.09.2022 13:51 Ответить
Маю надію що скоро не буде ні бруківки, ні Червоної площі, ні кремля, ні москви.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:57 Ответить
скоро там будуть одні зомбі ))))))
показать весь комментарий
28.09.2022 13:58 Ответить
Сдаётся мне, что мы на пороге ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА" (с)
показать весь комментарий
28.09.2022 14:03 Ответить
По-моему кацы длпиз.елись,забыли как носки хозяина пахнут,им напомнят
показать весь комментарий
28.09.2022 14:07 Ответить
А дочь Лаврова наоборот в Москву прилетела.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:56 Ответить
Прямо стало интересно, какие санкции США собирается ввести. Крылатые или баллистические?
показать весь комментарий
28.09.2022 16:00 Ответить
 
 