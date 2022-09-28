Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство США в России призывает своих граждан немедленно покинуть территорию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для поддержки своего вторжения в Украину.
Также дипломаты добавили, что Россия может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду и призвать на военную службу.
"Варианты коммерческих рейсов крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок. Наземные маршруты на автомобилях и автобусах открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно стать еще более ограниченными", - подчеркнули в посольстве.
Пожалуйста, подождите...
Его позорный недуг мы в подвиг определим, в Украине он еще и ср...ться начнет непроизвольно
Характер оружия - конвенционное или ядерное, - ещё обсуждается...
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
"Метою названо щоб люди з подвійним російським та американським громадянством не потрапили під часткову мобілізацію та не були обмежені у можливості виїхати у разі введення воєнного стану на території рф" (с)
Закидати ворогів трупами своїх солдат це скрєпно.
Через рік з-за прєбріка будуть кричати те саме, бо "здесь погибли сотни тьісяч "наших солдат".
Що не кажи, а коли вся Україна буде розмовляти по Українськи, то навіть імбіцилам
в паРаше стане зрозумілим що це Україна. Ми досі недооцінюємо факт присутності
пропаганди у самому факті використання мови чи язика.
Вчора були під три прилота С 300 в районі Центра чи далі, пару Смерчей на Салтівку,
це вже звичне явище, який домоклов меч нафіг, люди вже навіть перестали на балкон
виходити коли чують прилйот, до всього звикаєш.
що попало. Один тут сопля ********* "домоклів меч" ви якусь пургу гоните про рятівників, люди користуйтесь головою - в ваш дом ***** ракета і неважливо де ви будете знаходитесь, дом може завалалитись хоч ви в кухні чи в клдовці чи в іншому місці знаходитесь.
Щоб ти с**а був так не з Харкова мавпа ботяна.
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