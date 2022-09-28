Посольство США у Москві закликає своїх громадян негайно покинути Росію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство США в Росії закликає своїх громадян негайно залишити територію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
"Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок, - йдеться в повідомленні.
В посольстві зазначили, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки свого вторгнення в Україну.
Також дипломати додали, що Росія може відмовитися визнавати громадянство США в осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїздзу та призвати на військову службу.
"Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили в посольстві.
Будь ласка, зачекайте...
Его позорный недуг мы в подвиг определим, в Украине он еще и ср...ться начнет непроизвольно
Характер оружия - конвенционное или ядерное, - ещё обсуждается...
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
"Метою названо щоб люди з подвійним російським та американським громадянством не потрапили під часткову мобілізацію та не були обмежені у можливості виїхати у разі введення воєнного стану на території рф" (с)
Закидати ворогів трупами своїх солдат це скрєпно.
Через рік з-за прєбріка будуть кричати те саме, бо "здесь погибли сотни тьісяч "наших солдат".
Що не кажи, а коли вся Україна буде розмовляти по Українськи, то навіть імбіцилам
в паРаше стане зрозумілим що це Україна. Ми досі недооцінюємо факт присутності
пропаганди у самому факті використання мови чи язика.
Вчора були під три прилота С 300 в районі Центра чи далі, пару Смерчей на Салтівку,
це вже звичне явище, який домоклов меч нафіг, люди вже навіть перестали на балкон
виходити коли чують прилйот, до всього звикаєш.
що попало. Один тут сопля ********* "домоклів меч" ви якусь пургу гоните про рятівників, люди користуйтесь головою - в ваш дом ***** ракета і неважливо де ви будете знаходитесь, дом може завалалитись хоч ви в кухні чи в клдовці чи в іншому місці знаходитесь.
Щоб ти с**а був так не з Харкова мавпа ботяна.
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