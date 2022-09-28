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Посольство США у Москві закликає своїх громадян негайно покинути Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,посольство,рф

Посольство США в Росії закликає своїх громадян негайно залишити територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок, - йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначили, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки свого вторгнення в Україну.

Також дипломати додали, що Росія може відмовитися визнавати громадянство США в осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїздзу та призвати на військову службу.

"Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили в посольстві.

Також читайте: США та Євросоюз готують нові санкції проти Росії, - WSJ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
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28.09.2022 13:33
+43
На початку лютого всі рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України, навіть посольства виїзжали.
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
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28.09.2022 13:34
+39
Раз американці евакуюються з пітьми, а не з України, значить бомбити будуть саме пітьму, а не навпаки.
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28.09.2022 13:31
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Раз американці евакуюються з пітьми, а не з України, значить бомбити будуть саме пітьму, а не навпаки.
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28.09.2022 13:31 Відповісти
что будут *****?)
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28.09.2022 13:32 Відповісти
Щось буде?
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28.09.2022 13:33 Відповісти
Да, какой-то шухер грандиозный намечается если Штаты просят своих эвакуироваться. Вчера поляки и болгары тоже просили своих уехать поскорей из России, что-то будет..
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28.09.2022 15:51 Відповісти
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28.09.2022 13:33 Відповісти
😆
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28.09.2022 13:41 Відповісти
Тю троє дітей і вона що нову ладу каліну не хоче?
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28.09.2022 13:44 Відповісти
бєлую, бєлую...ммммм, загляденьє!
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28.09.2022 14:02 Відповісти
Это просто праздник к вам приходит, праздник к вам приходит
Его позорный недуг мы в подвиг определим, в Украине он еще и ср...ться начнет непроизвольно
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28.09.2022 13:54 Відповісти
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28.09.2022 13:54 Відповісти
сльози мєшают мнє гаваріть (С) ))))
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28.09.2022 14:02 Відповісти
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28.09.2022 19:22 Відповісти
Докукорекалась
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28.09.2022 14:15 Відповісти
досвистелась и дамычалась
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28.09.2022 19:24 Відповісти
Важка доля пропогандонів , далі буде більше
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28.09.2022 14:29 Відповісти
Да ладно, пусть едет, ХИМАРС-ов на всех хватит..)
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28.09.2022 15:53 Відповісти
Тренер тренером, а кто родину защищать будет?
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28.09.2022 15:57 Відповісти
По ходу Штаты готовятся к разрушительным ударам по самой большой дяревне в московии.
Характер оружия - конвенционное или ядерное, - ещё обсуждается...
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28.09.2022 13:33 Відповісти
Подробности!
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28.09.2022 19:23 Відповісти
На початку лютого всі рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України, навіть посольства виїзжали.
А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
Щось то вони знають)
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28.09.2022 13:34 Відповісти
еще вроде Чехия со Словакией)кароче думаю если примениться ТЯО то будет и на кацапстане большой бадабум)
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28.09.2022 13:36 Відповісти
фіни паркан будують щоб кацапня не зї..лася
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28.09.2022 13:46 Відповісти
Це означає, що незабаром https://youtu.be/5QhY4o2mOA8
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28.09.2022 13:34 Відповісти
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28.09.2022 14:19 Відповісти
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28.09.2022 14:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 де Ви ці меми берете?
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28.09.2022 14:43 Відповісти
В интернете
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Это устрашающий маневр. В ответ на угрозы страны-террориста. Демонстрация серьезной готовности в случае применения ЯО разнести там на паРаше все в щепки.
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28.09.2022 13:39 Відповісти
Зустрів ще таке, більш скромне, пояснення 🤔

"Метою названо щоб люди з подвійним російським та американським громадянством не потрапили під часткову мобілізацію та не були обмежені у можливості виїхати у разі введення воєнного стану на території рф" (с)
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28.09.2022 13:46 Відповісти
Намечается зачистка референдумных территорий от рашистов, поэтому сигналят московитам не дёргаться с ядерным оружием?
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28.09.2022 13:39 Відповісти
Невже вирішили відреставровувати кремль до історичного стану 1484 року?
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28.09.2022 13:39 Відповісти
так, болото було краще
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28.09.2022 13:43 Відповісти
Таки ліліпутін хоче призвати мільйон кацапів на війну.
Закидати ворогів трупами своїх солдат це скрєпно.
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28.09.2022 13:42 Відповісти
Рашисти зараз б'ють себе в груди, що референдумна територія то їх земля, бо "здесь проживают "наши люди".
Через рік з-за прєбріка будуть кричати те саме, бо "здесь погибли сотни тьісяч "наших солдат".
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28.09.2022 13:52 Відповісти
Їм це дає надія як що розмовляють по рускі, то тут наша зємля.
Що не кажи, а коли вся Україна буде розмовляти по Українськи, то навіть імбіцилам
в паРаше стане зрозумілим що це Україна. Ми досі недооцінюємо факт присутності
пропаганди у самому факті використання мови чи язика.
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28.09.2022 14:01 Відповісти
Но самым бандеровским они почему-то считают русскоязычный Харьков, потому и бьют по городу ежедневно.
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28.09.2022 14:31 Відповісти
То більше акція залякування і відчаю ніж бомбардування. Харків починає розмовляти по українськи.
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28.09.2022 14:35 Відповісти
Ошибаешься. Xарьковчане, которые живут в городе, ежесекундно находятся под дамокловым мечом прилёта в любое место смертоносной рашистской железяки, и тут говори хоть на китайском - не спасёт. Это не запугивание, а реальный военный террор.
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28.09.2022 14:46 Відповісти
Я живу в Харкові і пишу зараз з Харкова, не сміши.
Вчора були під три прилота С 300 в районі Центра чи далі, пару Смерчей на Салтівку,
це вже звичне явище, який домоклов меч нафіг, люди вже навіть перестали на балкон
виходити коли чують прилйот, до всього звикаєш.
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28.09.2022 16:49 Відповісти
А нащо виходити на балкон під час прильоту? Щоб допомогти мнс-никам? - Бо тих, хто злетів з балкона, не треба буде відкопувати з-під завалів...
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28.09.2022 18:46 Відповісти
Ви з дуба чи з луни впали, постраюсь без матів сказати - коли у вас на районі десь й*бне ракета, ви дивитесь де вона й*бнула, щоб мати уяву що чекати, бо то може бути і ТЕЦ звідкіля вам тепло і горяча вода надходить, може бути і маркет куди ви кожен день за хлібом ходити. Нащо ви пишете
що попало. Один тут сопля ********* "домоклів меч" ви якусь пургу гоните про рятівників, люди користуйтесь головою - в ваш дом ***** ракета і неважливо де ви будете знаходитесь, дом може завалалитись хоч ви в кухні чи в клдовці чи в іншому місці знаходитесь.
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29.09.2022 13:22 Відповісти
Цікаво з якого ви міста.
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29.09.2022 13:23 Відповісти
От того, что ты игноришь опасность или чего-то недопонимаешь, опасность не уменьшается, и дамоклов меч над Харьковом, к сожалению, продолжает висеть.
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28.09.2022 21:45 Відповісти
Довго думав над своїм пріколом?
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29.09.2022 13:17 Відповісти
Поедь в Харьков, посмотри на чёрные, разбитые и горевшие многоэтажки, посиди там хоть пару суток, потом заходи сюда - поговоришь про приколы.
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29.09.2022 13:23 Відповісти
Клоун, я біля Салтівки живу дебіл. З якого ти міста нещастя.
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29.09.2022 13:26 Відповісти
Тебя бы забанить надо, но ты видать здешний спецпровокатор, тебя оставят в живых. Ты кто угодно, только НЕ ХАРЬКОВЧАНИН, так что хорош писдеть тут, пнх.
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29.09.2022 13:31 Відповісти
Ще одне х**ло із за порєбріка, йди по адресі руцкого корабля .
Щоб ти с**а був так не з Харкова мавпа ботяна.
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29.09.2022 13:33 Відповісти
Тебе ж сказано - ПНХ! а ты до сих пор здесь, провокатор; ну можешь погавкать ещё, только харьковчанином от этого не станешь.
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29.09.2022 13:37 Відповісти
Тупориле, я хочу не хочу а харвківянином буду, а ти неадекватне дебільне чмо не пиши на мої пости свої коменти, а з дебілами не спілкуюсь.
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29.09.2022 13:46 Відповісти
Мразотная тупая вонючка, выдающая себя за харьковчанина, не считай, что с тобой кто-то хочет общаться, иди всё-таки на х.
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29.09.2022 13:52 Відповісти
В спам х**ло тупе кацапне, козломордне
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29.09.2022 13:54 Відповісти
Тільки коли вже до усіх дійде це🥺
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28.09.2022 14:45 Відповісти
Визнаю той факт, що особливо сумувати не буду коли ядерна ракета у 10 мегатон коснеться брущатки Червоної площі під прямим кутом 🙂
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28.09.2022 13:44 Відповісти
Дрон, у США была одна только ракета - Титан 2 с боеголовкой до 10 мегатонн, но снята с вооружения во второй половине 80-х. С остальной частью твоего поста полностью согласен.
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28.09.2022 14:03 Відповісти
Вистачить і 10 мегатон щоб знести кремлівське сміттєзвалище назавжди, як що ядерний заряд буде моцніше, то ще краще.
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28.09.2022 14:30 Відповісти
Ви не будете, а я буду. Наземний підрив - то погане використання такого цінного **********. Краще хай вона киздане на висоті метрів сто (чи скільки там за нормативами). Шоб і на Бутово з Рубльовкою вистачило.
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28.09.2022 14:06 Відповісти
Гарна ідея, думаю американські ракети по одній не літають.
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28.09.2022 14:08 Відповісти
А якшо серьозно, то думаю ніяких атак на Мацкву не буде. Ані ядерних, ані конвенціальних. По периферії може і вгатять..
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28.09.2022 14:11 Відповісти
Нє тєряєм надєжди ©️
🤓
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28.09.2022 14:31 Відповісти
Гатити будуть по ракетних шахтах, по чорноморському флоту, може, і по північному... ще по якихось цікавинках. Може, по воєнних заводах...
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28.09.2022 18:50 Відповісти
Або не будуть. Байден і його оточення нічого такого не казали. Про чорноморський флот казав (здається) Саліван. І краще б він мовчав, ніж такі "погрози" видавати. Втопити пʼяток іржавих корит випуску середини минулого століття у відповідь на перше після ДСВ використання ЯЗ? Я б на місці ***** радісно погодився на такий обмін.
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28.09.2022 18:56 Відповісти
Гатити будуть ракетами в кацапів куди будуть гатити, а не туди куди ви їм будете вказувати )
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29.09.2022 13:25 Відповісти
Любой уважающий себя гражданин Мира должен покинуть концлагерь мавзолейного Шизофреника навсегда,сарай создан только для Шариковых и Швондеров...🦍🦍🦍
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28.09.2022 13:51 Відповісти
Але тільки через поліграф, будь ласка!
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28.09.2022 14:50 Відповісти
бруківки
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28.09.2022 13:51 Відповісти
Маю надію що скоро не буде ні бруківки, ні Червоної площі, ні кремля, ні москви.
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28.09.2022 13:57 Відповісти
скоро там будуть одні зомбі ))))))
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28.09.2022 13:58 Відповісти
Сдаётся мне, что мы на пороге ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА" (с)
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28.09.2022 14:03 Відповісти
По-моему кацы длпиз.елись,забыли как носки хозяина пахнут,им напомнят
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28.09.2022 14:07 Відповісти
А дочь Лаврова наоборот в Москву прилетела.
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28.09.2022 14:56 Відповісти
Прямо стало интересно, какие санкции США собирается ввести. Крылатые или баллистические?
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28.09.2022 16:00 Відповісти
 
 