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Меркель о ядерном шантаже Путина: к этим угрозам следует относиться серьезно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала международное сообщество серьезно отнестись к недавним заявлениям президента РФ Владимира Путина и не воспринимать их как "блеф".

Об этом Меркель сказала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Вы должны относиться к его словам серьезно, не отмахиваться от них сразу, как от блефа. Относиться к ним серьезно – это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, помогающий сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже выработать новый", – заявила она.

Как отметили в издании, такая риторика "больше походила на курс канцлера СДПГ Олафа Шольца, чем на риторику лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках оружия Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур
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Топ комментарии
+65
Агентка КГБ це знає точно.... їй Патрушев телефонує...
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28.09.2022 14:22
+45
А газогони ваші - діряві, фрау.
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28.09.2022 14:22
+36
********* шайзе-швайне...
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28.09.2022 14:25
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А газогони ваші - діряві, фрау.
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28.09.2022 14:22 Ответить
***** почав грати битими картами, це капєц!
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28.09.2022 14:47 Ответить
Йди потвора у ху@ла відсмокчи
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28.09.2022 15:07 Ответить
Агентка КГБ це знає точно.... їй Патрушев телефонує...
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28.09.2022 14:22 Ответить
"Икь хабе аллез риктикь хемахт!"
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28.09.2022 14:24 Ответить
зберегти простір для маневру? це як?
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28.09.2022 14:24 Ответить
За задумом фрау - "розуміти" путіна, ховаючись за українцями, їх життями..
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28.09.2022 14:42 Ответить
Ну ти ставилася серйозно до ***** і , що ти досягла? Повної залежності Німеччини тому не розказуй
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28.09.2022 14:24 Ответить
Etoi merkelshe nado proiti de-nacifikaciju, de-fashistizaciju posle podgershki nacistkoi *****-raciji roSSiji putina *****, kak posle 2mirovoi, da i mnogim verhushke germaniji eto nuzno zdelat.
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28.09.2022 14:39 Ответить
********* шайзе-швайне...
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28.09.2022 14:25 Ответить
Прокинулась.
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28.09.2022 14:26 Ответить
Шлюшка у путина на з\плате.
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28.09.2022 14:27 Ответить
Эту тварь нужно повесить
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28.09.2022 14:28 Ответить
Баба щнає, шо її кореш говорить
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28.09.2022 14:28 Ответить
Вы ещё сомневаетесь,что будет атомный удар по Украине?
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28.09.2022 15:51 Ответить
Я не исключаю такую возможность....
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28.09.2022 20:00 Ответить
меркель це хвойда су--ка а просто мерзость
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28.09.2022 14:28 Ответить
********.
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28.09.2022 14:28 Ответить
Має рацію?
Сказала "колега" по ШТАЗІ!
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28.09.2022 14:29 Ответить
Smells like a dead pussy here.
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28.09.2022 14:29 Ответить
щось ще Шредер мовчить, а то наче вже всі ************* висказались
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28.09.2022 14:29 Ответить
Жаба (ОЙ)бана, тебе, шмару кончену, треба з самальоту замість першої бомби на Чмоскву без парашуту скинуть!
Їб*ли ми в рот тебе, твого х*йла й вашу атомну бомбу...
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28.09.2022 14:30 Ответить
О, ти диви, вилезло комсомолка, що путлер дзвонив?
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28.09.2022 14:30 Ответить
Щоб тебе трясця вхопила разом з ******!
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28.09.2022 14:30 Ответить
Фрау нам погрожує чи ЄС?..
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28.09.2022 14:30 Ответить
Меркель вона на пенсії і кому важливо слухати канцлера яка вже не при владі а на пенсії? І від неї вже нічого не залежить.
І саме Меркель в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ставила перешкоди щодо вступу України в НАТО
Меркель завжди дерла руку за путіна і за північний потік
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28.09.2022 14:30 Ответить
Значит если я не выучил уроки,то виноват директор школы.
А если не вышел на работу,то начальник цеха,который мне зарплату урезал
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28.09.2022 15:06 Ответить
За страну и народ свой в том числе. И все кто до, и все кто после на этом посту--- от Бисмарка допустим начиная. А вот где было все наоборот--- не скажу.
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28.09.2022 16:12 Ответить
Їбать, ти криса.... Як це німецькою? Не люблю молодіжні меми, але це в точку.
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28.09.2022 14:31 Ответить
Будеш, шваль, друга після нього на знищення
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28.09.2022 14:31 Ответить
Муркель, не мурчи
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28.09.2022 14:31 Ответить
Договори, корова фсбешна.
Ти ж хотіла сказати, що треба шукати **********!
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28.09.2022 14:32 Ответить
вона так і не визнала, що в пролитті української крові величезна її провина.
і за мінські домовленості, які коштували Україні безліч життів на окупованих територіях, і за переведення Німеччини на рашанський газ та нафту, що гальмує санкції по газу у ЄС

путя - вар'ят, але меркель - ще та білосніжка
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28.09.2022 14:32 Ответить
А не пішла б вона *****?
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28.09.2022 14:33 Ответить
Іди нах"й стара мразь.
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28.09.2022 14:33 Ответить
таак, до орбана з вукичем додалася стара хвойда
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28.09.2022 14:33 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

7 ч

Якби про це розказали на ОПа-TV, то я б точно не писав… навіщо інформувати про те, що і так офіційно усвідомили і прагнуть змінити На зміну «какаяразніца» прийшло «неначасі»… а коли буде на часу - коли рашистським компаніям держава віддасть 10 млрд? 100?

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28.09.2022 14:34 Ответить
нагадаю що саме ця **** не пустила нас в НАТО.
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28.09.2022 14:34 Ответить
За@бала эта политическая проститутка...она продолжает получать бабло от Путлера и помогать ему шантажировать Европу
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28.09.2022 14:34 Ответить
Она не проститутка. Скорее всего агент ФСБ. Все ее действия в пользу расии.
Таких поймать заруку сложно. Вот она и Украину заблокировала в НАТО, и способствовала прокладке газовой трубы, и беженцами из тьму-таракани наводнила Европу и Германию в частности. И теперь вот подпевает путлеру, мол, все серьезно, это не блеф.
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28.09.2022 18:44 Ответить
О, вылезла покукарекать.
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28.09.2022 14:35 Ответить
В перекладі з су чої на людську, це заклик до зради союзників і України та до капітуляції.
Видно, що х войда працює не на страх, а на совість.

Легше буде верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж викупаному в крові безневинних українців потрапити в рай.
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28.09.2022 14:35 Ответить
Що за день? Повний місяць, чи що? Якась канонада з німецьких консерв....
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28.09.2022 14:39 Ответить
Там ЗСУ наступають. Роз'їбали цілий потяг орків-мобіків. Могілізація повним ходом, от і кукарікають.
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28.09.2022 14:46 Ответить
не думаю що ця курва переймається ваньками. Скорше за все, це реакція на вчорашню диверсію.
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28.09.2022 14:48 Ответить
Старая б...ь. Тебе со Шредером виднее.
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28.09.2022 14:40 Ответить
підстилка ***** заспівала.
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28.09.2022 14:42 Ответить
Дойче швайне озвучила мысли *****....
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28.09.2022 14:44 Ответить
******, пыня походу вообще в жопе раз такую консерву достал
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28.09.2022 14:45 Ответить
Ты уже старая курва проявила "политическую мудрость",а итоги этой "мудрости" - Украина залитая кровью.
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28.09.2022 14:46 Ответить
Может хорош cиcи мять. И позволить русне наделать горя. И лишить их уже этой силы шантажа, превентивным ударом! Даже обычные люди могут узнать часть координатов, а разведка США, я думаю знает все.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегические_ядерные_силы_Российской_Федерации
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28.09.2022 14:47 Ответить
Почему это падло не сидит в одиночной камере.

старая обосраная вонючая блдь
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28.09.2022 14:49 Ответить
Ви, фрау Меркель, маючи великій досвід, так і не змогли розпізнати " международного сумасшедшего" , а навпаки допомагали йому жити у світі його ілюзій.... ви не займались його "лікуванням", хоча мали можливості і важелі впливу ... Що ви вже зараз можете радити, коли самі не виконували свою роботу, а лише шукали легке рішення важких задач ?
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28.09.2022 14:58 Ответить
Стара шмара ще зіганула "хайль *****!", але це вирізали.
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28.09.2022 15:00 Ответить
Ой как кацы тут веселятся, не зря 8 лет
уже стараются.
Запах её манды любой козлорожей твари знаком
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28.09.2022 15:03 Ответить
Так біжи йод купляти, поквапся. Як що нам маленькій-маленький удар, та вже потужний- потужний по підорашці, що б до Урала спалити цю мерзоту
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28.09.2022 15:11 Ответить
Фрау Анґела Крупская вєщає від імені свого вождя владіміра *****! 🤬🤬🤬
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28.09.2022 15:24 Ответить
з газогоном США не блефували і якшо скажуть, що у відповідь ядерний удар буде по Москві,хай рашист думає чи це блеф,а чи таки "москва сожженая пожаром, за Украину сожжена"
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28.09.2022 15:29 Ответить
Вылезла падла... наверно недомерок деньжат подкинул ,падлюка ты, не боимся твоего карлика .
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28.09.2022 15:29 Ответить
ця хвойда бездітна штаZі винна що Україна не в НАТО . і вона винна в побудові ПП-2 який став стимулом для нападу *****, і ця стара хвойдеН ще щось там квакає..
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28.09.2022 15:31 Ответить
Ооо ещё одна путинская проститутка вылезла))
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28.09.2022 15:47 Ответить
a шоб ты сдохла комсосучья тварь, мучительно и долго
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28.09.2022 16:01 Ответить
Стара сволота. Здохни👿
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28.09.2022 16:01 Ответить
Твоя "политическая мудрость",старая ты шая привокзальная,сейчас выходит боком и Украине,и Европе (Германии вчастности),и всему вменяемому миру....короче...****..
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28.09.2022 16:01 Ответить
Щоб ти здохла, шмат ґебнюцького лайна! І щоб сліду від тебе не залишилося!
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28.09.2022 16:06 Ответить
Гадина.
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28.09.2022 16:10 Ответить
Ну йдино памперс поміняй,курва
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28.09.2022 16:10 Ответить
меркель ніяк не угомониться
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28.09.2022 16:11 Ответить
Фрау Рибентроп ещё жива?

не умерла от позора за свои делишки с Путлером?

Она ещё и голос подаёт?!

Лицемерию этой шалавы нет предела
она ещё умудрилась открыть рот на мероприятии памяти Гельмута Коля, который ее вытащил в «большую политику», а она его предала выступив против него.
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28.09.2022 16:22 Ответить
Стара шльондра все ще зарплатню на картку мир отримує
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28.09.2022 16:30 Ответить
че *** решила советы давать нато и сша,в подвале сидела чи шо
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28.09.2022 16:43 Ответить
На конец то жаба вылезла из норы.
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28.09.2022 16:57 Ответить
Меркель бодай чимось ще хоче виділитися серед спільноти. Стріляти кацапів, а не приймати в Європу. Через 30--50 років будете мати проблему як в Україні, спершу за часів срср нав'язали(заселяючи на роботу), а потім начебто захищають. Забери раша своїх москалів собі з України аби не було тут їхнього духу та смороду. Колаборанти будьте ви прокляті! Вони не спромоглися навіть вивчити українську мову та літературу в школі впродовж існування УРСР та за 31 рік Незалежної України. Щодо росіян України- або тупі або навмисно це роблять. Не володіє державною мовою в держустанові чи інших громадських установах, позбавити громадянства і гнати в росію! Європа вас прийме, туди.
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28.09.2022 16:58 Ответить
Хоч би вже не висовувалась! Сором! Ні єдиного розумного слова не почув, скільки її знаю!
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28.09.2022 17:18 Ответить
Пішла *****
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28.09.2022 17:20 Ответить
Бл.ядина ************ кудахчет.
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28.09.2022 17:26 Ответить
Агент КГБ? АГЕНТ ШТАЗИ? Агент ФСБ? Все возможно.
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28.09.2022 17:44 Ответить
Ку.ва, путлєр її дитя, завдяки їй він став тим ким став...
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28.09.2022 18:19 Ответить
Пошла на ...,курва комсомольская,пригрела уродов,а теперь указывает,сиди, цветочки сажай.
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28.09.2022 18:59 Ответить
Ця ***** продовжує підігрувати пуйлу ...
Хотілося б одного дня побачити її на лаві підсудних поруч з карликом !
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28.09.2022 21:18 Ответить
Газпромівську пенсію відробляє?!
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29.09.2022 00:42 Ответить
 
 