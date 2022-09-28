Меркель о ядерном шантаже Путина: к этим угрозам следует относиться серьезно

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала международное сообщество серьезно отнестись к недавним заявлениям президента РФ Владимира Путина и не воспринимать их как "блеф".

Об этом Меркель сказала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Вы должны относиться к его словам серьезно, не отмахиваться от них сразу, как от блефа. Относиться к ним серьезно – это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, помогающий сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже выработать новый", – заявила она.

Как отметили в издании, такая риторика "больше походила на курс канцлера СДПГ Олафа Шольца, чем на риторику лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках оружия Украине".

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