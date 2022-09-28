Меркель о ядерном шантаже Путина: к этим угрозам следует относиться серьезно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала международное сообщество серьезно отнестись к недавним заявлениям президента РФ Владимира Путина и не воспринимать их как "блеф".
Об этом Меркель сказала на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Вы должны относиться к его словам серьезно, не отмахиваться от них сразу, как от блефа. Относиться к ним серьезно – это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, помогающий сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже выработать новый", – заявила она.
Как отметили в издании, такая риторика "больше походила на курс канцлера СДПГ Олафа Шольца, чем на риторику лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках оружия Украине".
Пожалуйста, подождите...
Сказала "колега" по ШТАЗІ!
Їб*ли ми в рот тебе, твого х*йла й вашу атомну бомбу...
І саме Меркель в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ставила перешкоди щодо вступу України в НАТО
Меркель завжди дерла руку за путіна і за північний потік
А если не вышел на работу,то начальник цеха,который мне зарплату урезал
Ти ж хотіла сказати, що треба шукати **********!
і за мінські домовленості, які коштували Україні безліч життів на окупованих територіях, і за переведення Німеччини на рашанський газ та нафту, що гальмує санкції по газу у ЄС
путя - вар'ят, але меркель - ще та білосніжка
@bryhynets
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7 ч
Якби про це розказали на ОПа-TV, то я б точно не писав… навіщо інформувати про те, що і так офіційно усвідомили і прагнуть змінити На зміну «какаяразніца» прийшло «неначасі»… а коли буде на часу - коли рашистським компаніям держава віддасть 10 млрд? 100?
Таких поймать заруку сложно. Вот она и Украину заблокировала в НАТО, и способствовала прокладке газовой трубы, и беженцами из тьму-таракани наводнила Европу и Германию в частности. И теперь вот подпевает путлеру, мол, все серьезно, это не блеф.
Видно, що х войда працює не на страх, а на совість.
Легше буде верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж викупаному в крові безневинних українців потрапити в рай.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегические_ядерные_силы_Российской_Федерации
старая обосраная вонючая блдь
уже стараются.
Запах её манды любой козлорожей твари знаком
не умерла от позора за свои делишки с Путлером?
Она ещё и голос подаёт?!
Лицемерию этой шалавы нет предела
она ещё умудрилась открыть рот на мероприятии памяти Гельмута Коля, который ее вытащил в «большую политику», а она его предала выступив против него.
Хотілося б одного дня побачити її на лаві підсудних поруч з карликом !