Меркель про ядерний шантаж Путіна: До цих погроз слід ставитися серйозно
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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала міжнародну спільноту серйозно поставитися до недавніх заяв президента РФ Володимира Путіна і не сприймати їх як "блеф".
Про це Меркель сказала на відкритті Фонду федерального канцлера Гельмута Коля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Ви маєте ставитися до його слів серйозно, не відмахуватися від них відразу, як від блефу. Ставитися до них серйозно – це в жодному разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості, який допомагає зберегти простір для маневру або, що не менш важливо, навіть виробити новий", – заявила вона.
Як зазначили у виданні, така риторика "більше була схожа на курс канцлера СДПН Олафа Шольца, ніж на риторику лідера ХДС Фрідріха Мерца про постачання зброї Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Сказала "колега" по ШТАЗІ!
Їб*ли ми в рот тебе, твого х*йла й вашу атомну бомбу...
І саме Меркель в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ставила перешкоди щодо вступу України в НАТО
Меркель завжди дерла руку за путіна і за північний потік
А если не вышел на работу,то начальник цеха,который мне зарплату урезал
Ти ж хотіла сказати, що треба шукати **********!
і за мінські домовленості, які коштували Україні безліч життів на окупованих територіях, і за переведення Німеччини на рашанський газ та нафту, що гальмує санкції по газу у ЄС
путя - вар'ят, але меркель - ще та білосніжка
@bryhynets
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7 ч
Якби про це розказали на ОПа-TV, то я б точно не писав… навіщо інформувати про те, що і так офіційно усвідомили і прагнуть змінити На зміну «какаяразніца» прийшло «неначасі»… а коли буде на часу - коли рашистським компаніям держава віддасть 10 млрд? 100?
Таких поймать заруку сложно. Вот она и Украину заблокировала в НАТО, и способствовала прокладке газовой трубы, и беженцами из тьму-таракани наводнила Европу и Германию в частности. И теперь вот подпевает путлеру, мол, все серьезно, это не блеф.
Видно, що х войда працює не на страх, а на совість.
Легше буде верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж викупаному в крові безневинних українців потрапити в рай.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегические_ядерные_силы_Российской_Федерации
старая обосраная вонючая блдь
уже стараются.
Запах её манды любой козлорожей твари знаком
не умерла от позора за свои делишки с Путлером?
Она ещё и голос подаёт?!
Лицемерию этой шалавы нет предела
она ещё умудрилась открыть рот на мероприятии памяти Гельмута Коля, который ее вытащил в «большую политику», а она его предала выступив против него.
Хотілося б одного дня побачити її на лаві підсудних поруч з карликом !