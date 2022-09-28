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Меркель про ядерний шантаж Путіна: До цих погроз слід ставитися серйозно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала міжнародну спільноту серйозно поставитися до недавніх заяв президента РФ Володимира Путіна і не сприймати їх як "блеф".

Про це Меркель сказала на відкритті Фонду федерального канцлера Гельмута Коля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Ви маєте ставитися до його слів серйозно, не відмахуватися від них відразу, як від блефу. Ставитися до них серйозно – це в жодному разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості, який допомагає зберегти простір для маневру або, що не менш важливо, навіть виробити новий", – заявила вона.

Як зазначили у виданні, така риторика "більше була схожа на курс канцлера СДПН Олафа Шольца, ніж на риторику лідера ХДС Фрідріха Мерца про постачання зброї Україні".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+65
Агентка КГБ це знає точно.... їй Патрушев телефонує...
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28.09.2022 14:22
+45
А газогони ваші - діряві, фрау.
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28.09.2022 14:22
+36
********* шайзе-швайне...
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28.09.2022 14:25
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А газогони ваші - діряві, фрау.
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28.09.2022 14:22 Відповісти
***** почав грати битими картами, це капєц!
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28.09.2022 14:47 Відповісти
Йди потвора у ху@ла відсмокчи
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28.09.2022 15:07 Відповісти
Агентка КГБ це знає точно.... їй Патрушев телефонує...
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28.09.2022 14:22 Відповісти
"Икь хабе аллез риктикь хемахт!"
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28.09.2022 14:24 Відповісти
зберегти простір для маневру? це як?
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28.09.2022 14:24 Відповісти
За задумом фрау - "розуміти" путіна, ховаючись за українцями, їх життями..
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28.09.2022 14:42 Відповісти
Ну ти ставилася серйозно до ***** і , що ти досягла? Повної залежності Німеччини тому не розказуй
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28.09.2022 14:24 Відповісти
Etoi merkelshe nado proiti de-nacifikaciju, de-fashistizaciju posle podgershki nacistkoi *****-raciji roSSiji putina *****, kak posle 2mirovoi, da i mnogim verhushke germaniji eto nuzno zdelat.
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28.09.2022 14:39 Відповісти
********* шайзе-швайне...
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28.09.2022 14:25 Відповісти
Прокинулась.
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28.09.2022 14:26 Відповісти
Шлюшка у путина на з\плате.
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28.09.2022 14:27 Відповісти
Эту тварь нужно повесить
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28.09.2022 14:28 Відповісти
Баба щнає, шо її кореш говорить
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28.09.2022 14:28 Відповісти
Вы ещё сомневаетесь,что будет атомный удар по Украине?
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28.09.2022 15:51 Відповісти
Я не исключаю такую возможность....
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28.09.2022 20:00 Відповісти
меркель це хвойда су--ка а просто мерзость
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28.09.2022 14:28 Відповісти
********.
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28.09.2022 14:28 Відповісти
Має рацію?
Сказала "колега" по ШТАЗІ!
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28.09.2022 14:29 Відповісти
Smells like a dead pussy here.
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28.09.2022 14:29 Відповісти
щось ще Шредер мовчить, а то наче вже всі ************* висказались
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28.09.2022 14:29 Відповісти
Жаба (ОЙ)бана, тебе, шмару кончену, треба з самальоту замість першої бомби на Чмоскву без парашуту скинуть!
Їб*ли ми в рот тебе, твого х*йла й вашу атомну бомбу...
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28.09.2022 14:30 Відповісти
О, ти диви, вилезло комсомолка, що путлер дзвонив?
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28.09.2022 14:30 Відповісти
Щоб тебе трясця вхопила разом з ******!
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28.09.2022 14:30 Відповісти
Фрау нам погрожує чи ЄС?..
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28.09.2022 14:30 Відповісти
Меркель вона на пенсії і кому важливо слухати канцлера яка вже не при владі а на пенсії? І від неї вже нічого не залежить.
І саме Меркель в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ставила перешкоди щодо вступу України в НАТО
Меркель завжди дерла руку за путіна і за північний потік
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28.09.2022 14:30 Відповісти
Значит если я не выучил уроки,то виноват директор школы.
А если не вышел на работу,то начальник цеха,который мне зарплату урезал
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28.09.2022 15:06 Відповісти
За страну и народ свой в том числе. И все кто до, и все кто после на этом посту--- от Бисмарка допустим начиная. А вот где было все наоборот--- не скажу.
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28.09.2022 16:12 Відповісти
Їбать, ти криса.... Як це німецькою? Не люблю молодіжні меми, але це в точку.
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28.09.2022 14:31 Відповісти
Будеш, шваль, друга після нього на знищення
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28.09.2022 14:31 Відповісти
Муркель, не мурчи
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28.09.2022 14:31 Відповісти
Договори, корова фсбешна.
Ти ж хотіла сказати, що треба шукати **********!
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28.09.2022 14:32 Відповісти
вона так і не визнала, що в пролитті української крові величезна її провина.
і за мінські домовленості, які коштували Україні безліч життів на окупованих територіях, і за переведення Німеччини на рашанський газ та нафту, що гальмує санкції по газу у ЄС

путя - вар'ят, але меркель - ще та білосніжка
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28.09.2022 14:32 Відповісти
А не пішла б вона *****?
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28.09.2022 14:33 Відповісти
Іди нах"й стара мразь.
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28.09.2022 14:33 Відповісти
таак, до орбана з вукичем додалася стара хвойда
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28.09.2022 14:33 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

7 ч

Якби про це розказали на ОПа-TV, то я б точно не писав… навіщо інформувати про те, що і так офіційно усвідомили і прагнуть змінити На зміну «какаяразніца» прийшло «неначасі»… а коли буде на часу - коли рашистським компаніям держава віддасть 10 млрд? 100?

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28.09.2022 14:34 Відповісти
нагадаю що саме ця **** не пустила нас в НАТО.
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28.09.2022 14:34 Відповісти
За@бала эта политическая проститутка...она продолжает получать бабло от Путлера и помогать ему шантажировать Европу
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28.09.2022 14:34 Відповісти
Она не проститутка. Скорее всего агент ФСБ. Все ее действия в пользу расии.
Таких поймать заруку сложно. Вот она и Украину заблокировала в НАТО, и способствовала прокладке газовой трубы, и беженцами из тьму-таракани наводнила Европу и Германию в частности. И теперь вот подпевает путлеру, мол, все серьезно, это не блеф.
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28.09.2022 18:44 Відповісти
О, вылезла покукарекать.
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28.09.2022 14:35 Відповісти
В перекладі з су чої на людську, це заклик до зради союзників і України та до капітуляції.
Видно, що х войда працює не на страх, а на совість.

Легше буде верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж викупаному в крові безневинних українців потрапити в рай.
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28.09.2022 14:35 Відповісти
Що за день? Повний місяць, чи що? Якась канонада з німецьких консерв....
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28.09.2022 14:39 Відповісти
Там ЗСУ наступають. Роз'їбали цілий потяг орків-мобіків. Могілізація повним ходом, от і кукарікають.
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28.09.2022 14:46 Відповісти
не думаю що ця курва переймається ваньками. Скорше за все, це реакція на вчорашню диверсію.
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28.09.2022 14:48 Відповісти
Старая б...ь. Тебе со Шредером виднее.
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28.09.2022 14:40 Відповісти
підстилка ***** заспівала.
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28.09.2022 14:42 Відповісти
Дойче швайне озвучила мысли *****....
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28.09.2022 14:44 Відповісти
******, пыня походу вообще в жопе раз такую консерву достал
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28.09.2022 14:45 Відповісти
Ты уже старая курва проявила "политическую мудрость",а итоги этой "мудрости" - Украина залитая кровью.
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28.09.2022 14:46 Відповісти
Может хорош cиcи мять. И позволить русне наделать горя. И лишить их уже этой силы шантажа, превентивным ударом! Даже обычные люди могут узнать часть координатов, а разведка США, я думаю знает все.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегические_ядерные_силы_Российской_Федерации
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28.09.2022 14:47 Відповісти
Почему это падло не сидит в одиночной камере.

старая обосраная вонючая блдь
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28.09.2022 14:49 Відповісти
Ви, фрау Меркель, маючи великій досвід, так і не змогли розпізнати " международного сумасшедшего" , а навпаки допомагали йому жити у світі його ілюзій.... ви не займались його "лікуванням", хоча мали можливості і важелі впливу ... Що ви вже зараз можете радити, коли самі не виконували свою роботу, а лише шукали легке рішення важких задач ?
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28.09.2022 14:58 Відповісти
Стара шмара ще зіганула "хайль *****!", але це вирізали.
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28.09.2022 15:00 Відповісти
Ой как кацы тут веселятся, не зря 8 лет
уже стараются.
Запах её манды любой козлорожей твари знаком
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28.09.2022 15:03 Відповісти
Так біжи йод купляти, поквапся. Як що нам маленькій-маленький удар, та вже потужний- потужний по підорашці, що б до Урала спалити цю мерзоту
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28.09.2022 15:11 Відповісти
Фрау Анґела Крупская вєщає від імені свого вождя владіміра *****! 🤬🤬🤬
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28.09.2022 15:24 Відповісти
з газогоном США не блефували і якшо скажуть, що у відповідь ядерний удар буде по Москві,хай рашист думає чи це блеф,а чи таки "москва сожженая пожаром, за Украину сожжена"
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28.09.2022 15:29 Відповісти
Вылезла падла... наверно недомерок деньжат подкинул ,падлюка ты, не боимся твоего карлика .
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28.09.2022 15:29 Відповісти
ця хвойда бездітна штаZі винна що Україна не в НАТО . і вона винна в побудові ПП-2 який став стимулом для нападу *****, і ця стара хвойдеН ще щось там квакає..
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28.09.2022 15:31 Відповісти
Ооо ещё одна путинская проститутка вылезла))
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28.09.2022 15:47 Відповісти
a шоб ты сдохла комсосучья тварь, мучительно и долго
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28.09.2022 16:01 Відповісти
Стара сволота. Здохни👿
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28.09.2022 16:01 Відповісти
Твоя "политическая мудрость",старая ты шая привокзальная,сейчас выходит боком и Украине,и Европе (Германии вчастности),и всему вменяемому миру....короче...****..
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28.09.2022 16:01 Відповісти
Щоб ти здохла, шмат ґебнюцького лайна! І щоб сліду від тебе не залишилося!
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28.09.2022 16:06 Відповісти
Гадина.
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28.09.2022 16:10 Відповісти
Ну йдино памперс поміняй,курва
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28.09.2022 16:10 Відповісти
меркель ніяк не угомониться
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28.09.2022 16:11 Відповісти
Фрау Рибентроп ещё жива?

не умерла от позора за свои делишки с Путлером?

Она ещё и голос подаёт?!

Лицемерию этой шалавы нет предела
она ещё умудрилась открыть рот на мероприятии памяти Гельмута Коля, который ее вытащил в «большую политику», а она его предала выступив против него.
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28.09.2022 16:22 Відповісти
Стара шльондра все ще зарплатню на картку мир отримує
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28.09.2022 16:30 Відповісти
че *** решила советы давать нато и сша,в подвале сидела чи шо
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28.09.2022 16:43 Відповісти
На конец то жаба вылезла из норы.
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28.09.2022 16:57 Відповісти
Меркель бодай чимось ще хоче виділитися серед спільноти. Стріляти кацапів, а не приймати в Європу. Через 30--50 років будете мати проблему як в Україні, спершу за часів срср нав'язали(заселяючи на роботу), а потім начебто захищають. Забери раша своїх москалів собі з України аби не було тут їхнього духу та смороду. Колаборанти будьте ви прокляті! Вони не спромоглися навіть вивчити українську мову та літературу в школі впродовж існування УРСР та за 31 рік Незалежної України. Щодо росіян України- або тупі або навмисно це роблять. Не володіє державною мовою в держустанові чи інших громадських установах, позбавити громадянства і гнати в росію! Європа вас прийме, туди.
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28.09.2022 16:58 Відповісти
Хоч би вже не висовувалась! Сором! Ні єдиного розумного слова не почув, скільки її знаю!
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28.09.2022 17:18 Відповісти
Пішла *****
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28.09.2022 17:20 Відповісти
Бл.ядина ************ кудахчет.
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28.09.2022 17:26 Відповісти
Агент КГБ? АГЕНТ ШТАЗИ? Агент ФСБ? Все возможно.
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28.09.2022 17:44 Відповісти
Ку.ва, путлєр її дитя, завдяки їй він став тим ким став...
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28.09.2022 18:19 Відповісти
Пошла на ...,курва комсомольская,пригрела уродов,а теперь указывает,сиди, цветочки сажай.
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28.09.2022 18:59 Відповісти
Ця ***** продовжує підігрувати пуйлу ...
Хотілося б одного дня побачити її на лаві підсудних поруч з карликом !
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28.09.2022 21:18 Відповісти
Газпромівську пенсію відробляє?!
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29.09.2022 00:42 Відповісти
 
 