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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) военные учения (3279)

Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Сегодня согласно Плану подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта военная часть находится в населенном пункте Мачулищи близ Минска.

Как отмечается, в ходе проверки будут отрабатываться "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и возобновление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".

Читайте: Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа
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Топ комментарии
+10
Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
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28.09.2022 15:16
+9
Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
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28.09.2022 15:30
+8
Беларусы, вы *************!

Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!

Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
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28.09.2022 15:12
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Напрашиваются получить *****, ничего нового. Будет тренероваться залазить в пакеты и застегивать их на себе.
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28.09.2022 15:00 Ответить
Частину не знайшли
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28.09.2022 15:01 Ответить
Всіх картоплю збирати направили?
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28.09.2022 15:05 Ответить
частина по за зоною доступу
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28.09.2022 15:06 Ответить
Дерьмо после кацапов их убирать отправили. Они к этому привычные.
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28.09.2022 15:38 Ответить
а эти клоуны парадные все учения проводят,все никак не научаться,хотя для получения ****** опыт не надо))))ото будет ржачная картина сделать сводный полк картонных войск лукашенки с чмобиками,шоу бенни хилла отдыхает.

вот к примеру какая выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))

"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.

Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?...."(с)

Ходаковский плачется
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28.09.2022 15:06 Ответить
Надеемся что они продолжит в том же духе. Меньше возни с окобзониванием.
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28.09.2022 16:22 Ответить
Беларусы, вы *************!

Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!

Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
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28.09.2022 15:12 Ответить
Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
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28.09.2022 15:16 Ответить
Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
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28.09.2022 15:30 Ответить
А кому на своей земле нужен такой покорный и бессловесный скот кроме Параши? Этим терпилам место в Праше и на скамье подсудимых в Гааге, как соучастникам и убийцам детей и граждан Украины.
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28.09.2022 15:37 Ответить
Блін - вчаться -вчаться - ніяк не навчаться. Вусатий таракан навмисне займається єрундою - ***** скаже йому - давай вперед воювати, таракан такий - так ми ще вчимося, ще трошки навчимося і от тодііііі !!!
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28.09.2022 15:54 Ответить
Надо бы на границе с ********** хотя бы в центры территориальной обороны раздать бутылки с метиловым спиртом и банки с отравленными грибами. В случае сбора войск раздать их населению, чтобы те спрятали в дома, которые придется оставить при эвакуации. Таким способом можно хорошо проредить кацапов. Только не забывайте, что метиловый спирт может не убить человека, если тот запьет его этиловым. Заранее раздавать бутылки не надо: к сожалению, многие у нас их выпьют сами и ничего не сделаешь. Сначала под замком в полиции, а потом быстро и четко раздать для "минирования".
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28.09.2022 15:55 Ответить
Все зробить простіше можна! У лісі зараз пішла грибна пора Масово пішли "зелені мухомори" (бліді поганки) Зробить настойку На пляшку начепить наклейку - череп з кістками Написать "ЯД!" і поставить (Треба знать психологію кацапа - обов"язково зацікавиться і понюхає Пахне горілкою Подумає, що то - "хахляцкая маскировка" Вип"є Ні присмаку, ні кольору Дія отрути проявляється лише через добу-дві На той час рятувать уже пізно) Якби до нас на Полісся вони прийшли не в березні, а зараз - "дохляків"-би було у них набагато більше! А так у нас грибів тоді в лісах не було!
Казки про "смертельність" мухомора червоного перевищені - основна маса обмежується "крутими галюнами"
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28.09.2022 18:24 Ответить
Може бацька почав перевзуватися та готує собі захист від путлера? То нещодавно чуйки ходили, що він веде таємні перемовини з Заходом...
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28.09.2022 17:54 Ответить
 
 