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Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.
"Сегодня согласно Плану подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.
Отметим, что эта военная часть находится в населенном пункте Мачулищи близ Минска.
Как отмечается, в ходе проверки будут отрабатываться "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и возобновление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".
Топ комментарии
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий28.09.2022 15:16
+9 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий28.09.2022 15:30
+8 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий28.09.2022 15:12
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вот к примеру какая выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))
"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.
Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?...."(с)
Ходаковский плачется
Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!
Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!
А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
Казки про "смертельність" мухомора червоного перевищені - основна маса обмежується "крутими галюнами"