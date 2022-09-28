Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском

В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Сегодня согласно Плану подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта военная часть находится в населенном пункте Мачулищи близ Минска.

Как отмечается, в ходе проверки будут отрабатываться "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и возобновление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".

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