Білорусь вирішила раптово перевірити військову частину під Мінськом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.
"Сьогодні відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме упродовж місяця", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.
Як зазначається, під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".
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вот к примеру какая выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))
"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.
Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?...."(с)
Ходаковский плачется
Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!
Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!
А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
Казки про "смертельність" мухомора червоного перевищені - основна маса обмежується "крутими галюнами"