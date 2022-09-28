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Новини За кордоном
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Білорусь (5965) військові навчання (2584)

Білорусь вирішила раптово перевірити військову частину під Мінськом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі. 

"Сьогодні відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме упродовж місяця", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.

Як зазначається, під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 24 вересня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
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28.09.2022 15:16
+9
Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
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28.09.2022 15:30
+8
Беларусы, вы *************!

Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!

Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
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28.09.2022 15:12
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Напрашиваются получить *****, ничего нового. Будет тренероваться залазить в пакеты и застегивать их на себе.
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28.09.2022 15:00 Відповісти
Частину не знайшли
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28.09.2022 15:01 Відповісти
Всіх картоплю збирати направили?
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28.09.2022 15:05 Відповісти
частина по за зоною доступу
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28.09.2022 15:06 Відповісти
Дерьмо после кацапов их убирать отправили. Они к этому привычные.
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28.09.2022 15:38 Відповісти
а эти клоуны парадные все учения проводят,все никак не научаться,хотя для получения ****** опыт не надо))))ото будет ржачная картина сделать сводный полк картонных войск лукашенки с чмобиками,шоу бенни хилла отдыхает.

вот к примеру какая выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))

"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.

Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?...."(с)

Ходаковский плачется
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28.09.2022 15:06 Відповісти
Надеемся что они продолжит в том же духе. Меньше возни с окобзониванием.
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28.09.2022 16:22 Відповісти
Беларусы, вы *************!

Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
Поздравляю от всего сердца!!!

Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
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28.09.2022 15:12 Відповісти
Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
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28.09.2022 15:16 Відповісти
Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
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28.09.2022 15:30 Відповісти
А кому на своей земле нужен такой покорный и бессловесный скот кроме Параши? Этим терпилам место в Праше и на скамье подсудимых в Гааге, как соучастникам и убийцам детей и граждан Украины.
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28.09.2022 15:37 Відповісти
Блін - вчаться -вчаться - ніяк не навчаться. Вусатий таракан навмисне займається єрундою - ***** скаже йому - давай вперед воювати, таракан такий - так ми ще вчимося, ще трошки навчимося і от тодііііі !!!
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28.09.2022 15:54 Відповісти
Надо бы на границе с ********** хотя бы в центры территориальной обороны раздать бутылки с метиловым спиртом и банки с отравленными грибами. В случае сбора войск раздать их населению, чтобы те спрятали в дома, которые придется оставить при эвакуации. Таким способом можно хорошо проредить кацапов. Только не забывайте, что метиловый спирт может не убить человека, если тот запьет его этиловым. Заранее раздавать бутылки не надо: к сожалению, многие у нас их выпьют сами и ничего не сделаешь. Сначала под замком в полиции, а потом быстро и четко раздать для "минирования".
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28.09.2022 15:55 Відповісти
Все зробить простіше можна! У лісі зараз пішла грибна пора Масово пішли "зелені мухомори" (бліді поганки) Зробить настойку На пляшку начепить наклейку - череп з кістками Написать "ЯД!" і поставить (Треба знать психологію кацапа - обов"язково зацікавиться і понюхає Пахне горілкою Подумає, що то - "хахляцкая маскировка" Вип"є Ні присмаку, ні кольору Дія отрути проявляється лише через добу-дві На той час рятувать уже пізно) Якби до нас на Полісся вони прийшли не в березні, а зараз - "дохляків"-би було у них набагато більше! А так у нас грибів тоді в лісах не було!
Казки про "смертельність" мухомора червоного перевищені - основна маса обмежується "крутими галюнами"
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28.09.2022 18:24 Відповісти
Може бацька почав перевзуватися та готує собі захист від путлера? То нещодавно чуйки ходили, що він веде таємні перемовини з Заходом...
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28.09.2022 17:54 Відповісти
 
 