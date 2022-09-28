Білорусь вирішила раптово перевірити військову частину під Мінськом

В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Сьогодні відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме упродовж місяця", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.

Як зазначається, під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

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