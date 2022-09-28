"Фейковые референдумы. Фейковые результаты", - президент Литвы Науседа о псевдореферендумах РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на инициированные Россией так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Фейковые референдумы. Фейковые результаты. Люди заполняют бюллетени референдума с оружием, направленным им в лицо. Эти отчаянные попытки России любой ценой аннексировать украинскую территорию не меняют реальности - Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон есть и будут Украиной", - отметил Навсегда.

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