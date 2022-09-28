"Фейкові референдуми. Фейкові результати", - президент Литви Науседа про псевдореферендуми РФ
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Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на ініційовані Росією так звані референдуми на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.
"Фейкові референдуми. Фейкові результати. Люди заповнюють бюлетені референдуму зі зброєю, спрямованою їм в обличчя. Ці відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною", – зазначив Науседа.
Топ коментарі
+8 Сергій Петренко 5798b72f
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+6 Дмитрий Величко f50a5c94
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+5 Ревизор
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Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932
лишь бы жужжали...
игнор работает.
Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью Российской Федерации. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным.
Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.»
Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием.
Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Правда Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов и довольно большой срочный заказ должна получить Беларусь на пошив формы для мобилизованных российских военных.
Вот в сущности и все договоренности.
Правда не обошлось без эксцесса.
Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?»
Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему.
В отличие от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности.
Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен. Лукашенко, в разговоре с близким окружением, абсолютно правильно сформулировал позицию Путина старой поговоркой «наш девиз четыре слова- тонешь сам, топи другого».
И тут Путину не повезло, Лукашенко- говно, а говно не тонет.
Генерал СВР