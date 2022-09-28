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8 громких взрывов прогремели вблизи Мелитополя, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе местные слышали громкие взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя.

Уточняем информацию", - рассказал глава города.

Читайте также: Участие в псевдореферендуме в Запорожской области приняли 0,5% от общей численности жителей, - мэр Мелитополя Федоров
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Топ комментарии
+18
Тримайте ребус
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28.09.2022 18:17
+9
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28.09.2022 18:25
+8
HIMARS у вагон, Excalibur в радость 😁
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28.09.2022 18:44
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.09.2022 18:16 Ответить
та шо там уточнюваты...игорь валерьевич трошкы помагайе верховному.
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28.09.2022 18:17 Ответить
Тримайте ребус
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28.09.2022 18:17 Ответить
Катьол...?
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28.09.2022 18:21 Ответить
Hexenkessel 🔥🥘
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28.09.2022 18:23 Ответить
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28.09.2022 18:25 Ответить
Це в іншому місці. Хоча, все пов'язано. Он ми робили вигляд, що готуємо потужний удар на Херсон, а вдарили на Харківщині. Тепер можемо відтягувати їх на Лиман, а вдарити на Херсонщину. І поки вони нас біля Лиману шукатимуть, ми будемо вже у Джанкої.
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28.09.2022 18:25 Ответить
нічого МИ не робили вигляду, просто придурок Буба ляпнув, як зазвичай, ***** про наступ на Херсон
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28.09.2022 19:42 Ответить
ще рано. не кажи гоп...
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28.09.2022 19:04 Ответить
Наверное празднуют *рехверендум*
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28.09.2022 18:19 Ответить
Что-то опять и к Ялте долетело...
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28.09.2022 18:26 Ответить
"На південь" від Мелітополя - Чонгар А через нього з Криму іде залізниця на Мелітополь Може то "могилізованих везли з Криму?
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28.09.2022 18:30 Ответить
HIMARS у вагон, Excalibur в радость 😁
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28.09.2022 18:44 Ответить
Агенство Блумберг каже шо путлер погонит "Могилизацию, на Одессу и Харьков..типа соединить дохлую "НовоОтсоссию"..которую похоронил Порошенко...🤣
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28.09.2022 18:31 Ответить
это зрелище еще то будет)представляю зрелище чмобики со ржавыми автоматами штурмуют николаев,харьков,которые елитка не смогла взять с наскока.)
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28.09.2022 18:54 Ответить
Я называю это "СноваОтсосия"
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29.09.2022 12:12 Ответить
Кацапские пердаки,много гороха Ваня скушал?
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28.09.2022 18:40 Ответить
соловьев там с пеной у рта кричит Лиман задавать нельзя позади масква
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28.09.2022 18:55 Ответить
В окупованому Криму також чути вибухи Місцеві пишуть про вибухи в районі смт Санаторне біля Ялти. Також в Алупці було чути 10 вибухів. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки що ніяк не пояснили ситуацію.
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28.09.2022 19:15 Ответить
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28.09.2022 19:19 Ответить
 
 