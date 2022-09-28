8 громких взрывов прогремели вблизи Мелитополя, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе местные слышали громкие взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя.

Уточняем информацию", - рассказал глава города.

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