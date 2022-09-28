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8 гучних вибухів пролунали поблизу Мелітополя, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві чули гучні вибухи.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя.
Уточнюємо інформацію", - розповів очільник міста.
Топ коментарі
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
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+9 Y.M. Z.
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+8 Y.M. Z.
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