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8 гучних вибухів пролунали поблизу Мелітополя, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві чули гучні вибухи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя.

Уточнюємо інформацію", - розповів очільник міста.

Читайте: Через низьку явку "виборців" на псевдореферендумі у Мелітополі окупанти повторно пішли по домівках місцевих, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Тримайте ребус
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28.09.2022 18:17
+9
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28.09.2022 18:25
+8
HIMARS у вагон, Excalibur в радость 😁
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28.09.2022 18:44
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.09.2022 18:16 Відповісти
та шо там уточнюваты...игорь валерьевич трошкы помагайе верховному.
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28.09.2022 18:17 Відповісти
Тримайте ребус
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28.09.2022 18:17 Відповісти
Катьол...?
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28.09.2022 18:21 Відповісти
Hexenkessel 🔥🥘
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28.09.2022 18:23 Відповісти
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28.09.2022 18:25 Відповісти
Це в іншому місці. Хоча, все пов'язано. Он ми робили вигляд, що готуємо потужний удар на Херсон, а вдарили на Харківщині. Тепер можемо відтягувати їх на Лиман, а вдарити на Херсонщину. І поки вони нас біля Лиману шукатимуть, ми будемо вже у Джанкої.
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28.09.2022 18:25 Відповісти
нічого МИ не робили вигляду, просто придурок Буба ляпнув, як зазвичай, ***** про наступ на Херсон
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28.09.2022 19:42 Відповісти
ще рано. не кажи гоп...
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28.09.2022 19:04 Відповісти
Наверное празднуют *рехверендум*
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28.09.2022 18:19 Відповісти
Что-то опять и к Ялте долетело...
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28.09.2022 18:26 Відповісти
"На південь" від Мелітополя - Чонгар А через нього з Криму іде залізниця на Мелітополь Може то "могилізованих везли з Криму?
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28.09.2022 18:30 Відповісти
HIMARS у вагон, Excalibur в радость 😁
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28.09.2022 18:44 Відповісти
Агенство Блумберг каже шо путлер погонит "Могилизацию, на Одессу и Харьков..типа соединить дохлую "НовоОтсоссию"..которую похоронил Порошенко...🤣
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28.09.2022 18:31 Відповісти
это зрелище еще то будет)представляю зрелище чмобики со ржавыми автоматами штурмуют николаев,харьков,которые елитка не смогла взять с наскока.)
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28.09.2022 18:54 Відповісти
Я называю это "СноваОтсосия"
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29.09.2022 12:12 Відповісти
Кацапские пердаки,много гороха Ваня скушал?
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28.09.2022 18:40 Відповісти
соловьев там с пеной у рта кричит Лиман задавать нельзя позади масква
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28.09.2022 18:55 Відповісти
В окупованому Криму також чути вибухи Місцеві пишуть про вибухи в районі смт Санаторне біля Ялти. Також в Алупці було чути 10 вибухів. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки що ніяк не пояснили ситуацію.
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28.09.2022 19:15 Відповісти
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28.09.2022 19:19 Відповісти
 
 