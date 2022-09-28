8 гучних вибухів пролунали поблизу Мелітополя, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві чули гучні вибухи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя.



Уточнюємо інформацію", - розповів очільник міста.

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