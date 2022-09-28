РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13681 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
2 649 4
помощь (6114) Швеция (885) оборудование (79)

Швеция передала Украине 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

швеція

Как сообщило Министерство энергетики, Украина уже получила от одиннадцати доноров из Швеции 11 грузов энергетического оборудования общим весом 196,3 тонны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Среди оборудования, в часности, 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, во время которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов россиянами.

Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования. Министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.

Читайте также: Швеция предоставит партию боеприпасов для артиллерии ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:05 Ответить
Дизель генераторы нужны что воздух...
показать весь комментарий
28.09.2022 19:07 Ответить
30 гелевих акумуляторів - це, звісно, бімба - підуть на ліхтарики , а от трансформатори для розбомблених підстанцій це реально дуже потрібна річ! Цікаво ще, на які токи і напруги вони розраховані.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:48 Ответить
JAS 39E/F Gripen
показать весь комментарий
28.09.2022 20:41 Ответить
 
 