Швеция передала Украине 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн

Как сообщило Министерство энергетики, Украина уже получила от одиннадцати доноров из Швеции 11 грузов энергетического оборудования общим весом 196,3 тонны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Среди оборудования, в часности, 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, во время которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов россиянами.

Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования. Министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.

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