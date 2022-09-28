Швеція передала Україні 11 вантажів енергетичного обладнання вагою 196 тонн
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Як повідомило Міністерство енергетики, Україна вже отримала від одинадцяти донорів зі Швеції 11 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою 196,3 тонн
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Серед обладнання, зокрема, 25 силових трансформаторів, 30 гелевих акумуляторів, дизельний генератор", - ідеться у повідомленні.
Як поінформували в Міненерго, у середу міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із міністром енергетики та цифрового розвитку Швеції Хашаяром Фарманбаром, під час якої йшлося, зокрема, про участь Швеції у процесі відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок регулярних обстрілів російським агресором.
Герман Галущенко подякував Хашаяру Фарманбару за вже надану шведською стороною допомогу у вигляді обладнання, міністр енергетики Швеції, у свою чергу, висловив готовність продовжувати підтримку енергетичного сектору України, зазначили у міністерстві.
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