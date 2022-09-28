Швеція передала Україні 11 вантажів енергетичного обладнання вагою 196 тонн

Як повідомило Міністерство енергетики, Україна вже отримала від одинадцяти донорів зі Швеції 11 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою 196,3 тонн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед обладнання, зокрема, 25 силових трансформаторів, 30 гелевих акумуляторів, дизельний генератор", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували в Міненерго, у середу міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із міністром енергетики та цифрового розвитку Швеції Хашаяром Фарманбаром, під час якої йшлося, зокрема, про участь Швеції у процесі відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок регулярних обстрілів російським агресором.

Герман Галущенко подякував Хашаяру Фарманбару за вже надану шведською стороною допомогу у вигляді обладнання, міністр енергетики Швеції, у свою чергу, висловив готовність продовжувати підтримку енергетичного сектору України, зазначили у міністерстві.

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