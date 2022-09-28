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Швеція передала Україні 11 вантажів енергетичного обладнання вагою 196 тонн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

швеція

Як повідомило Міністерство енергетики, Україна вже отримала від одинадцяти донорів зі Швеції 11 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою 196,3 тонн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед обладнання, зокрема, 25 силових трансформаторів, 30 гелевих акумуляторів, дизельний генератор", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували в Міненерго, у середу міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із міністром енергетики та цифрового розвитку Швеції Хашаяром Фарманбаром, під час якої йшлося, зокрема, про участь Швеції у процесі відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок регулярних обстрілів російським агресором.

Герман Галущенко подякував Хашаяру Фарманбару за вже надану шведською стороною допомогу у вигляді обладнання, міністр енергетики Швеції, у свою чергу, висловив готовність продовжувати підтримку енергетичного сектору України, зазначили у міністерстві.

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Автор: Анастасія Потіха
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28.09.2022 19:05 Відповісти
Дизель генераторы нужны что воздух...
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28.09.2022 19:07 Відповісти
30 гелевих акумуляторів - це, звісно, бімба - підуть на ліхтарики , а от трансформатори для розбомблених підстанцій це реально дуже потрібна річ! Цікаво ще, на які токи і напруги вони розраховані.
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28.09.2022 19:48 Відповісти
JAS 39E/F Gripen
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28.09.2022 20:41 Відповісти
 
 