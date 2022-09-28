Обсудили ситуацию на ЗАЭС, - Зеленский провел разговор с Гутерришем
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в фейсбуке.
"Общался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС.
Благодарю за четкую позицию по непризнанию ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины", - написал президент.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Подібні неоковирні фрази означають, що розмова була безглузда і безплідна, як і вся структура ООН і її нікчемний генсек.