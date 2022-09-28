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Обсудили ситуацию на ЗАЭС, - Зеленский провел разговор с Гутерришем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,гутерріш

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в фейсбуке.

"Общался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС.

Благодарю за четкую позицию по непризнанию ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины", - написал президент.

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гутерріш?....ні не чув
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28.09.2022 21:27 Ответить
ну это, практически, второй по важности разговор... первый был с пердизентом ботсваны...
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28.09.2022 21:31 Ответить
У мене в голові складається така картинка: хтось щось в ООН обговорює, пише та приймає резолюції, а над ними вісить вантаж в кілька сот тон з написом "Вєто від РФ", а за пультом скидання цього вантажу сидить якась небензя....
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28.09.2022 21:34 Ответить
Здав ЗАЕС, а тепер обговорює.
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28.09.2022 21:38 Ответить
ну и? обговорили и? толк от этого ???
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28.09.2022 21:43 Ответить
Та шо, побалакали...
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28.09.2022 21:47 Ответить
"Обговорили проблематику в контексті ..."
Подібні неоковирні фрази означають, що розмова була безглузда і безплідна, як і вся структура ООН і її нікчемний генсек.
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28.09.2022 22:41 Ответить
 
 