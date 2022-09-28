Обсудили ситуацию на ЗАЭС, - Зеленский провел разговор с Гутерришем

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в фейсбуке.

"Общался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС.

Благодарю за четкую позицию по непризнанию ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины", - написал президент.

Читайте также: Территория Запорожской АЭС подверглась новым обстрелам 26-27 сентября, - МАГАТЭ