Обговорили ситуацію на ЗАЕС, - Зеленський провів розмову з Гутеррішем
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Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.
"Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС.
Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України", - написав Президент.
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Подібні неоковирні фрази означають, що розмова була безглузда і безплідна, як і вся структура ООН і її нікчемний генсек.