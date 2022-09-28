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Обговорили ситуацію на ЗАЕС, - Зеленський провів розмову з Гутеррішем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,гутерріш

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

"Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС.

Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України", - написав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територія Запорізької АЕС зазнала нових обстрілів 26-27 вересня, - МАГАТЕ

Автор: Роман Свиридович
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гутерріш?....ні не чув
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28.09.2022 21:27 Відповісти
ну это, практически, второй по важности разговор... первый был с пердизентом ботсваны...
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28.09.2022 21:31 Відповісти
У мене в голові складається така картинка: хтось щось в ООН обговорює, пише та приймає резолюції, а над ними вісить вантаж в кілька сот тон з написом "Вєто від РФ", а за пультом скидання цього вантажу сидить якась небензя....
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28.09.2022 21:34 Відповісти
Здав ЗАЕС, а тепер обговорює.
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28.09.2022 21:38 Відповісти
ну и? обговорили и? толк от этого ???
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28.09.2022 21:43 Відповісти
Та шо, побалакали...
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28.09.2022 21:47 Відповісти
"Обговорили проблематику в контексті ..."
Подібні неоковирні фрази означають, що розмова була безглузда і безплідна, як і вся структура ООН і її нікчемний генсек.
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28.09.2022 22:41 Відповісти
 
 