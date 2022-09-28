Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, – Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Европейская комиссия в документе, направленном 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.
В рамках предложенного ограничения цены на операции с российским газом импортерам планируют оставить право продавать этот газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.
Еврокомиссия также предложила ограничить цену на газ, используемый непосредственно для производства электроэнергии. Это должно уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время в ЕК не указывают точный ценовой уровень любых ограничений.
Отмечается, что Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, которые злоупотребляют волатильностью рынка. Для этого предлагается ввести инструмент, позволяющий энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.
Предложение ограничить цену на газ разделило страны-члены на тех, кто поддерживает его, и тех, кто считает, что это будет угрожать безопасности европейских поставок и увеличит потребление газа.
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Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві
У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
если не ошибаюсь то крупнейшая торговая площадка с кучей спекулянтов находится в Голландии.... о
А, нанесено багатомільярдних збитків, тому зараз будуть претензії висувати..
Если здесь вшивые раньше жили,то я тоже много не заплачу за эту комнату