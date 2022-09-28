Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, – Financial Times

Европейская комиссия в документе, направленном 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.

В рамках предложенного ограничения цены на операции с российским газом импортерам планируют оставить право продавать этот газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.

Еврокомиссия также предложила ограничить цену на газ, используемый непосредственно для производства электроэнергии. Это должно уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время в ЕК не указывают точный ценовой уровень любых ограничений.

Отмечается, что Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, которые злоупотребляют волатильностью рынка. Для этого предлагается ввести инструмент, позволяющий энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.

Предложение ограничить цену на газ разделило страны-члены на тех, кто поддерживает его, и тех, кто считает, что это будет угрожать безопасности европейских поставок и увеличит потребление газа.

Читайте также: Десять стран ЕС настаивают на ограничении цены на российский газ, - Reuters