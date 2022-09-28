РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13531 посетитель онлайн
Новости Экономика
3 280 16
Газ (10095) Еврокомиссия (1315)

Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, – Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Экономика

єврокомісія

Европейская комиссия в документе, направленном 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.

В рамках предложенного ограничения цены на операции с российским газом импортерам планируют оставить право продавать этот газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.

Еврокомиссия также предложила ограничить цену на газ, используемый непосредственно для производства электроэнергии. Это должно уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время в ЕК не указывают точный ценовой уровень любых ограничений.

Отмечается, что Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, которые злоупотребляют волатильностью рынка. Для этого предлагается ввести инструмент, позволяющий энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.

Предложение ограничить цену на газ разделило страны-члены на тех, кто поддерживает его, и тех, кто считает, что это будет угрожать безопасности европейских поставок и увеличит потребление газа.

Читайте также: Десять стран ЕС настаивают на ограничении цены на российский газ, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
То йому повістка прийшла. От і розхвилювався, бідний...
показать весь комментарий
28.09.2022 23:05
+2
и о нелетной погоде )))
///
Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві


У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
показать весь комментарий
28.09.2022 22:47
+2
уменьшить цену на газ, который невозможно доставить из-за отсутствия трубопроводов...
показать весь комментарий
28.09.2022 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и о нелетной погоде )))
///
Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві


У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
показать весь комментарий
28.09.2022 22:47 Ответить
то епідемія)) передається повітряно-крапельним шляхом..
показать весь комментарий
28.09.2022 23:01 Ответить
То йому повістка прийшла. От і розхвилювався, бідний...
показать весь комментарий
28.09.2022 23:05 Ответить
хреновая тогда эпидемия.... скорее бы еще более масштабов набрала до размеров пандемии... шобы каждый день десятками !!! )))
показать весь комментарий
28.09.2022 23:12 Ответить
ну Бавовнятко теж не відразу зі складами бавитись почало)))
показать весь комментарий
29.09.2022 00:07 Ответить
уменьшить цену на газ, который невозможно доставить из-за отсутствия трубопроводов...
показать весь комментарий
28.09.2022 22:56 Ответить
спізнюєтесь на 7 місяців...я вже не кажу про 8 років...
показать весь комментарий
28.09.2022 22:58 Ответить
предлагаю забить на него ...уй.
показать весь комментарий
28.09.2022 22:59 Ответить
На нефть уже «ограничили» так же выйдет и с газом ... какая нибудь Греция и Венгрия обломают всё на старте....

если не ошибаюсь то крупнейшая торговая площадка с кучей спекулянтов находится в Голландии.... о
показать весь комментарий
28.09.2022 23:02 Ответить
кацапня, вже обмежила ціну, підірвавши власні газогони, це коннвульсія мордору, не інакше
показать весь комментарий
28.09.2022 23:08 Ответить
Газопроводы взорваны крысами путлера..Балтийское море засрано...какой гас?ах да Турецкий поток...🤣💀
показать весь комментарий
28.09.2022 23:21 Ответить
Там смішніше на росЗМІ - купа гвинтокрилів, ідентифікованих, як амерськи, дууууууууууууууууже довго кружляли над трубами тих потоків, після чого їх порвало, як Тузік грєлку

А, нанесено багатомільярдних збитків, тому зараз будуть претензії висувати..
показать весь комментарий
29.09.2022 00:11 Ответить
Это как доллар по 2 рубля при коммунизме. Чиновники Евроколхоза совсем уже голову потеряли.
показать весь комментарий
29.09.2022 00:17 Ответить
67 копеек,2 рубля на чёрном рынке
показать весь комментарий
29.09.2022 00:41 Ответить
На всё русосвинясье скидка,это как если ворованное покупаешь,то в пол цены.
Если здесь вшивые раньше жили,то я тоже много не заплачу за эту комнату
показать весь комментарий
29.09.2022 00:40 Ответить
а почему не обложить этот газ дополнительной пошлиной, тем самым выгодность продажи в Европу для россии минимизировать
показать весь комментарий
29.09.2022 15:32 Ответить
 
 