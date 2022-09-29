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газ (2584) Єврокомісія (940)

Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Економіка

єврокомісія

Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

В межах запропонованого обмеження ціни на операції з російським газом імпортерам планують залишити право продавати цей газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Єврокомісія також запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Це має зменшити вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Водночас у ЄК не вказують точний ціновий рівень будь-яких обмежень.

Зазначається, що Брюссель також працює над тим, аби обмежити вплив спекулянтів, які зловживають волатильністю ринку. Для цього пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.

Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни-члени на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.

Також читайте: Десять країн ЄС наполягають на обмеженні ціни на російський газ, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
То йому повістка прийшла. От і розхвилювався, бідний...
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28.09.2022 23:05
+2
и о нелетной погоде )))
///
Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві


У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
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28.09.2022 22:47
+2
уменьшить цену на газ, который невозможно доставить из-за отсутствия трубопроводов...
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28.09.2022 22:56
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и о нелетной погоде )))
///
Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві


У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
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28.09.2022 22:47 Відповісти
то епідемія)) передається повітряно-крапельним шляхом..
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28.09.2022 23:01 Відповісти
То йому повістка прийшла. От і розхвилювався, бідний...
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28.09.2022 23:05 Відповісти
хреновая тогда эпидемия.... скорее бы еще более масштабов набрала до размеров пандемии... шобы каждый день десятками !!! )))
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28.09.2022 23:12 Відповісти
ну Бавовнятко теж не відразу зі складами бавитись почало)))
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29.09.2022 00:07 Відповісти
уменьшить цену на газ, который невозможно доставить из-за отсутствия трубопроводов...
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28.09.2022 22:56 Відповісти
спізнюєтесь на 7 місяців...я вже не кажу про 8 років...
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28.09.2022 22:58 Відповісти
предлагаю забить на него ...уй.
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28.09.2022 22:59 Відповісти
На нефть уже «ограничили» так же выйдет и с газом ... какая нибудь Греция и Венгрия обломают всё на старте....

если не ошибаюсь то крупнейшая торговая площадка с кучей спекулянтов находится в Голландии.... о
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28.09.2022 23:02 Відповісти
кацапня, вже обмежила ціну, підірвавши власні газогони, це коннвульсія мордору, не інакше
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28.09.2022 23:08 Відповісти
Газопроводы взорваны крысами путлера..Балтийское море засрано...какой гас?ах да Турецкий поток...🤣💀
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28.09.2022 23:21 Відповісти
Там смішніше на росЗМІ - купа гвинтокрилів, ідентифікованих, як амерськи, дууууууууууууууууже довго кружляли над трубами тих потоків, після чого їх порвало, як Тузік грєлку

А, нанесено багатомільярдних збитків, тому зараз будуть претензії висувати..
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29.09.2022 00:11 Відповісти
Это как доллар по 2 рубля при коммунизме. Чиновники Евроколхоза совсем уже голову потеряли.
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29.09.2022 00:17 Відповісти
67 копеек,2 рубля на чёрном рынке
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29.09.2022 00:41 Відповісти
На всё русосвинясье скидка,это как если ворованное покупаешь,то в пол цены.
Если здесь вшивые раньше жили,то я тоже много не заплачу за эту комнату
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29.09.2022 00:40 Відповісти
а почему не обложить этот газ дополнительной пошлиной, тем самым выгодность продажи в Европу для россии минимизировать
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29.09.2022 15:32 Відповісти
 
 