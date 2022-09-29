Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, - Financial Times
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Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.
В межах запропонованого обмеження ціни на операції з російським газом імпортерам планують залишити право продавати цей газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.
Єврокомісія також запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Це має зменшити вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Водночас у ЄК не вказують точний ціновий рівень будь-яких обмежень.
Зазначається, що Брюссель також працює над тим, аби обмежити вплив спекулянтів, які зловживають волатильністю ринку. Для цього пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.
Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни-члени на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.
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Топ-менеджера однієї з компаній "російської залізниці" знайшли мертвим у москві
У росії триває низка дивних смертей топ-менеджерів державних компаній.
28 вересня у москві знайшли мертвим директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» павла пчельникова.
Про це пише The Moscow Times.
Тіло чоловіка лежало на балконі його квартири на Коломенській набережній.
За попередніми даними поліції, він наклав на себе руки.
пчельникову було 52 роки.
За місяць до того він публікував фотографії з відпустки і, судячи з них, весело проводив час і не був схожий на людину в депресії,
Це вже восьма смерть російського топ-менеджера з початку 2022 року.
если не ошибаюсь то крупнейшая торговая площадка с кучей спекулянтов находится в Голландии.... о
А, нанесено багатомільярдних збитків, тому зараз будуть претензії висувати..
Если здесь вшивые раньше жили,то я тоже много не заплачу за эту комнату