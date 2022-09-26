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Десять країн ЄС наполягають на обмеженні ціни на російський газ, - Reuters

газ

Десять країн Європейського Союзу наполягають на розробці планів встановлення стелі цін на російський газ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Країни планують звернутися з проханням до Європейської комісії внести пропозиції щодо граничної ціни на газ для обговорення на зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю, зазначає видання.

"Ми визнаємо зусилля, зроблені Комісією, і заходи, що вона запропонувала для подолання кризи. Але ми ще маємо вирішити найсерйознішу проблему: оптову ціну на природний газ", — цитує Reuters зміст листа міністрів ЄС до Єврокомісії.

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За інформацією видання, з такою пропозицією виступить, зокрема, Бельгія, Італія, Польща, Мальта та Греція.

Країни ЄС обґрунтовують ідею обмеження цін на російський газ тим, що це допоможе подолати "невиправданий інфляційний тиск" і може бути розроблено таким чином, щоб забезпечити надійність постачання.

Reuters додає, що Німеччина, Нідерланди та Данія виступають проти обмеження цін на російський газ, оскільки це поставити під загрозу безпеку постачання газу до Європи.

Очікувалося, що цього тижня Єврокомісія опублікує оновлену інформацію про нові санкції у відповідь на мобілізацію в Росії та проведення псевдореферендумів, але офіційні особи ЄС заявили у понеділок, що тепер це очікується на початку жовтня.

Автор: 

газ (10410) ціни (3910) Євросоюз (13327)


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3 доллара ......
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26.09.2022 18:48 Відповісти
за 1000 кубов.......
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26.09.2022 18:50 Відповісти
есть и положительное у этой войны...
всех питарасов автоматически выносит на поверхность...
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26.09.2022 18:49 Відповісти
5 РЖУблей за тонну рюZZkoго дерьма...🤣🦍и путлер капут
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26.09.2022 18:54 Відповісти
🤣
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26.09.2022 18:54 Відповісти
Ппц... Світ на межі ядерного апокаліпсису як ніколи в історії, а вони сперечатися чи одягти светр на пару місяців удома чи продовжити всесвітнє зло грошима і надалі засипати
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26.09.2022 19:06 Відповісти
********* імпортує 71% продуктів харчування. Це їх слабке місце. Вони не здатні самостійно забезпечувати власне населення їжею. Тому європецям та українцям потрібно піднімати ціну на їжу для кацапів на той самий відсоток на який кацапи підняли газ. І побачимо хто раніше здохне. Це єдиний шлях до всезагальної концепції стосунків з *********** - програми" їжа в обмін на вуглеводні. *********, як завжди, має бути дешевим сировинним придатком. До останнього бареля нафти як мінімум!
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26.09.2022 19:14 Відповісти
 
 