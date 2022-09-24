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Промисловість у Європі згортається через високі ціни на газ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

промышленность

Промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті навіть попри наявність скорочення дефіциту газу, оскільки ціна на нього надто висока.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Наразі Європа платить за газ у сім разів більше, ніж США, що підкреслює кризу конкурентоспроможності континенту. Напередодні російський президент оголосив мобілізацію для війни в Україні, що стало свідченням відсутності ознак зниження цін на газ для Європи найближчим часом.

Відповідно в Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів і машин, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.

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В агентстві також повідомляють, що Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив у четвер, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть.

У Франції виробник скла Duralex заявив, що переводить свою піч у режим очікування на 5 місяців, попри те, що книга замовлень компанії заповнена, а продажі зростають.

Найскладніша ситуація спостерігається у Німеччині, де промислове виробництво становить приблизно 30% економіки та налічує близько 1,15 млн людей. Енергомісткі заводи по всій країні постачають усе: від компонентів коробок передач для автомобілів до хімікатів для ліків і повсякденного пластику.

Уряди по всій Європі, де промислове виробництво становить приблизно чверть економіки, вживають екстрених заходів, щоб підтримати комунальні послуги та пом’якшити вплив кризи.

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Канцлер Олаф Шольц цими вихідними поїде з групою лідерів бізнесу на Близький Схід, щоб спробувати укласти угоди щодо зрідженого природного газу з Саудівською Аравією та Катаром, щоб компенсувати постачання російського газу.

Цього тижня Сполучене Королівство оголосило про план вартістю приблизно 40 млрд фунтів стерлінгів (44,8 млрд доларів), який передбачає обмеження гуртових цін на енергоносії, які входять до контрактів на газ та електроенергію для підприємств, протягом шести місяців.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав малий і середній бізнес утриматися від підписання нових енергетичних контрактів за невисокими цінами, заявивши, що уряди перебувають у процесі перегляду вартості газу та електроенергії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Найбільше задоволена фрау Меркель ,, політика якої ( і в енергетичній сфері в тому числі ) - фактично поставила ЕС навкарачки перед паРашою . . Дозаглядалася в очкоі ***** . !!
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24.09.2022 12:06
+8
аес. але закриті аес електроенергію не виробляють. чомусь
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24.09.2022 12:18
+7
Дивно,ціни зросли з січня, а війна почалася з кінця лютого. Раніше була вина клроновіруса,на сьогодні війна. Може досить маніпуляції
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24.09.2022 12:01
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Не дуже хотілося б іронізувати з цього приводу але не можу.
Зато тепер нарешті зелені задоволені.
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24.09.2022 12:00 Відповісти
Найбільше задоволена фрау Меркель ,, політика якої ( і в енергетичній сфері в тому числі ) - фактично поставила ЕС навкарачки перед паРашою . . Дозаглядалася в очкоі ***** . !!
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24.09.2022 12:06 Відповісти
Меркель то та ше КГБ- стка. Не даром донька священника так часто iздила в СССР.
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24.09.2022 12:13 Відповісти
Дивно,ціни зросли з січня, а війна почалася з кінця лютого. Раніше була вина клроновіруса,на сьогодні війна. Може досить маніпуляції
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24.09.2022 12:01 Відповісти
Планета перенаселена дибілами - ця криза набирає обертів , все інше проста маніпуляція тих же дебілів
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24.09.2022 12:08 Відповісти
Причина підняття цін на газ в залежності від російського газу і маніпуляцій русні по обмеженню поставок.
Европейцям 8 років казали, щоб відмовлялися від російського газу, бо путін використає це проти них, але ж вони не вірили.
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24.09.2022 12:17 Відповісти
Ще раз дивно, я буду платити менше . Щоб щось коментувати, потрібно тут жити,а не брати дані з повітря. Ще раз повторюсь, ця ситуація не в цьому році почалася
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24.09.2022 12:31 Відповісти
оооо. кремлевские ребята взялись методичку распространять. Газовый шантаж - это типичный прием московского фюрера. которым он пытается задавать запад и Украину
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25.09.2022 22:22 Відповісти
США підняли в повітря рідкісні літаки-розвідники (мапа)
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530517-dlya-slezhki-za-yadernym-oruzhiem-ssha-podnyali-v-vozduh-redkie-samolety-razvedchiki-karta
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24.09.2022 12:01 Відповісти
У всех был выбор 24-го февраля забить на санкции и оказать военную помощь, введя бесполетную зону, действуя с укрепленных ПВО авиабаз в Румынии и кораблей в Средиземном море (а также очень странному отводу кораблей из Черного моря Байденом, как будто провоцировать напасть) и Польше и Литвой ввести войска наземные на Беларусь, чтобы вырубить установки ПВО и дальше уже реализация бесполетной зоны в этом регионе. Война бы закончилась очень быстро и многие были бы живы. Но вы выбрали такой вариант. США он безусловно крайне выгоден, но для вас нет, но вы не пошли по этому пути, имея возможность уже самим втянуть США в войну без альтернативы. Так что поздно локти кусать. А вариант "проигнорировать" войну вы взять не могли, так как вас порвали бы на куски ваши избиратели, которые намного лучше вас понимают, куда пойдет дальнейший удар кацапов в случае их победы. Выбор был всего один из двух и он был сделан.
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24.09.2022 12:02 Відповісти
Выбор был даже в организации физического устранения фуйла. В начале войны это помогло бы остановить всеевропейскую бойню. Теперь нет. Кацапы вошли в раж и уничтожать придется уже поголовно все исконно-посконное население.
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24.09.2022 12:14 Відповісти
Ядерна зброя в лапах алкашні рашистської то не аргумент , звичайно! Егеж?
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24.09.2022 12:24 Відповісти
вони дебіли 30% спожитого газу спалюють для генерації електроенергії...
Якщо б відмовились від використання газу на електростанціях вони б могли нормально жити без російського імпорту... і ціна була б не вище 230 270$ за 1000 кубів.
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24.09.2022 12:09 Відповісти
А де електроенергію брати?
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24.09.2022 12:15 Відповісти
аес. але закриті аес електроенергію не виробляють. чомусь
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24.09.2022 12:18 Відповісти
Катар, оаэ- все очень легко.
Не согласятся. После проигрыша России за технологии придётся платить в 100 раз больше.
На вопрос, а почему так.
Ответ пытаемся вернуть недополученую прибыль.
Как вы там говорили ОАЭ и катар
Просто бизнес.
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24.09.2022 12:30 Відповісти
Так американці ще коли обіцяли завозити газ на LNG термінали Европи. Чому зараз все затихло?
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24.09.2022 12:36 Відповісти
Возят что дурные. Терминалов мало, не справляются. И нет интерконнекторов, которые бы соединяли средиземноморские страны, где в избытке и терминалы и трубопроводы - чтобы перекачивать газ на север, в ту же Германию. Ну и конечно надо сказать спасибо предыдущему правительству Германии, которое перевело значительну часть энергетики на потребление ресурса, которого в самой Германии нет и которое нельзя оперативно купить в экстренном случае. Ядерное топливо и уголь, нефть - можно купить всегда. А вот трубопроводный газ - нельзя.
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24.09.2022 12:41 Відповісти
Пропоную власникам цих підприємств повиганяти нахєр вихідців з парашиї, які працюють там.
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24.09.2022 12:47 Відповісти
Я им уже 7 месяцев пишу, нужно строить газопроводы с азиатских стран!

Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ
Туркменистан
Азербайджан
Ирак

И будет газ дешевым!

Почему-то не хотят!

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24.09.2022 13:07 Відповісти
Рост произошел потому что Путин не дожидаясь наступления санкций сам прекратил поставку нефти и газа. ЕС планировал постепенный отказ с тем чтобы это не повлияло на промышленность. Именно поэтому тролли Путина и Ермака обвиняли ЕС в закупках газа и нефти у Путина потому что спад промышленного производства из за резкого отказа должен уменьшить помощь Украине.
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24.09.2022 13:17 Відповісти
ЕС що чекає треба якнайшвидше надати літаки танки зброю Україні забомбити рашу щоб скоріше перемогти а компенсацію за все взяти з русні газом
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24.09.2022 13:53 Відповісти
ну так пускай и дальше звонят этому фюреру. Если не поняли после уничтожения Азовстали и Мариуполя, что это за сатана, пускай кормят этого монстра дальше. Только потом, боюсь. поздно будет
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25.09.2022 22:20 Відповісти
 
 