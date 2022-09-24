Промышленность в Европе сворачивается из-за высоких цен на газ, - Bloomberg

Промышленные гиганты Европы начинают сокращать производство на континенте даже, несмотря на наличие сокращения дефицита газа, поскольку цена на него слишком высока.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сейчас Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что стало свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время.

Соответственно в Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогой экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство за пределы страны.

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В агентстве также сообщают, что Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, предупредил в четверг, что может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.

Во Франции производитель стекла Duralex заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что книга заказов компании заполнена, а продажи растут.

Самая сложная ситуация наблюдается в Германии, где промышленное производство составляет примерно 30% экономики и насчитывает около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране поставляют все: от компонентов коробок передач для автомобилей до химикатов для лекарств и повседневного пластика.

Правительства по всей Европе, где промышленное производство составляет примерно четверть экономики, принимают экстренные меры, чтобы поддержать коммунальные услуги и смягчить влияние кризиса.

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Канцлер Олаф Шольц в эти выходные поедет с группой лидеров бизнеса на Ближний Восток, чтобы попытаться заключить соглашения по сжиженному природному газу с Саудовской Аравией и Катаром, чтобы компенсировать поставки российского газа.

На этой неделе Соединенное Королевство объявило о плане стоимостью примерно 40 миллиардов фунтов стерлингов (44,8 млрд долларов), который предусматривает ограничение оптовых цен на энергоносители, которые входят в контракты на газ и электроэнергию для предприятий, в течение шести месяцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал малый и средний бизнес воздержаться от подписания новых энергетических контрактов по невысоким ценам, заявив, что правительства находятся в процессе пересмотра стоимости газа и электроэнергии.