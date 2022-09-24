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Новости За рубежом
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Газ (10099) Европа (1475) промышленность (287) Евросоюз (15892) Bloomberg (183)

Промышленность в Европе сворачивается из-за высоких цен на газ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

промышленность

Промышленные гиганты Европы начинают сокращать производство на континенте даже, несмотря на наличие сокращения дефицита газа, поскольку цена на него слишком высока.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сейчас Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что стало свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время.

Соответственно в Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогой экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство за пределы страны.

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В агентстве также сообщают, что Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, предупредил в четверг, что может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.

Во Франции производитель стекла Duralex заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что книга заказов компании заполнена, а продажи растут.

Самая сложная ситуация наблюдается в Германии, где промышленное производство составляет примерно 30% экономики и насчитывает около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране поставляют все: от компонентов коробок передач для автомобилей до химикатов для лекарств и повседневного пластика.

Правительства по всей Европе, где промышленное производство составляет примерно четверть экономики, принимают экстренные меры, чтобы поддержать коммунальные услуги и смягчить влияние кризиса.

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Канцлер Олаф Шольц в эти выходные поедет с группой лидеров бизнеса на Ближний Восток, чтобы попытаться заключить соглашения по сжиженному природному газу с Саудовской Аравией и Катаром, чтобы компенсировать поставки российского газа.

На этой неделе Соединенное Королевство объявило о плане стоимостью примерно 40 миллиардов фунтов стерлингов (44,8 млрд долларов), который предусматривает ограничение оптовых цен на энергоносители, которые входят в контракты на газ и электроэнергию для предприятий, в течение шести месяцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг призвал малый и средний бизнес воздержаться от подписания новых энергетических контрактов по невысоким ценам, заявив, что правительства находятся в процессе пересмотра стоимости газа и электроэнергии.
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Топ комментарии
+10
Найбільше задоволена фрау Меркель ,, політика якої ( і в енергетичній сфері в тому числі ) - фактично поставила ЕС навкарачки перед паРашою . . Дозаглядалася в очкоі ***** . !!
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24.09.2022 12:06
+8
аес. але закриті аес електроенергію не виробляють. чомусь
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24.09.2022 12:18
+7
Дивно,ціни зросли з січня, а війна почалася з кінця лютого. Раніше була вина клроновіруса,на сьогодні війна. Може досить маніпуляції
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24.09.2022 12:01
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Не дуже хотілося б іронізувати з цього приводу але не можу.
Зато тепер нарешті зелені задоволені.
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24.09.2022 12:00 Ответить
Найбільше задоволена фрау Меркель ,, політика якої ( і в енергетичній сфері в тому числі ) - фактично поставила ЕС навкарачки перед паРашою . . Дозаглядалася в очкоі ***** . !!
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24.09.2022 12:06 Ответить
Меркель то та ше КГБ- стка. Не даром донька священника так часто iздила в СССР.
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24.09.2022 12:13 Ответить
Дивно,ціни зросли з січня, а війна почалася з кінця лютого. Раніше була вина клроновіруса,на сьогодні війна. Може досить маніпуляції
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24.09.2022 12:01 Ответить
Планета перенаселена дибілами - ця криза набирає обертів , все інше проста маніпуляція тих же дебілів
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24.09.2022 12:08 Ответить
Причина підняття цін на газ в залежності від російського газу і маніпуляцій русні по обмеженню поставок.
Европейцям 8 років казали, щоб відмовлялися від російського газу, бо путін використає це проти них, але ж вони не вірили.
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24.09.2022 12:17 Ответить
Ще раз дивно, я буду платити менше . Щоб щось коментувати, потрібно тут жити,а не брати дані з повітря. Ще раз повторюсь, ця ситуація не в цьому році почалася
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24.09.2022 12:31 Ответить
оооо. кремлевские ребята взялись методичку распространять. Газовый шантаж - это типичный прием московского фюрера. которым он пытается задавать запад и Украину
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25.09.2022 22:22 Ответить
США підняли в повітря рідкісні літаки-розвідники (мапа)
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530517-dlya-slezhki-za-yadernym-oruzhiem-ssha-podnyali-v-vozduh-redkie-samolety-razvedchiki-karta
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24.09.2022 12:01 Ответить
У всех был выбор 24-го февраля забить на санкции и оказать военную помощь, введя бесполетную зону, действуя с укрепленных ПВО авиабаз в Румынии и кораблей в Средиземном море (а также очень странному отводу кораблей из Черного моря Байденом, как будто провоцировать напасть) и Польше и Литвой ввести войска наземные на Беларусь, чтобы вырубить установки ПВО и дальше уже реализация бесполетной зоны в этом регионе. Война бы закончилась очень быстро и многие были бы живы. Но вы выбрали такой вариант. США он безусловно крайне выгоден, но для вас нет, но вы не пошли по этому пути, имея возможность уже самим втянуть США в войну без альтернативы. Так что поздно локти кусать. А вариант "проигнорировать" войну вы взять не могли, так как вас порвали бы на куски ваши избиратели, которые намного лучше вас понимают, куда пойдет дальнейший удар кацапов в случае их победы. Выбор был всего один из двух и он был сделан.
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24.09.2022 12:02 Ответить
Выбор был даже в организации физического устранения фуйла. В начале войны это помогло бы остановить всеевропейскую бойню. Теперь нет. Кацапы вошли в раж и уничтожать придется уже поголовно все исконно-посконное население.
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24.09.2022 12:14 Ответить
Ядерна зброя в лапах алкашні рашистської то не аргумент , звичайно! Егеж?
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24.09.2022 12:24 Ответить
вони дебіли 30% спожитого газу спалюють для генерації електроенергії...
Якщо б відмовились від використання газу на електростанціях вони б могли нормально жити без російського імпорту... і ціна була б не вище 230 270$ за 1000 кубів.
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24.09.2022 12:09 Ответить
А де електроенергію брати?
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24.09.2022 12:15 Ответить
аес. але закриті аес електроенергію не виробляють. чомусь
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24.09.2022 12:18 Ответить
Катар, оаэ- все очень легко.
Не согласятся. После проигрыша России за технологии придётся платить в 100 раз больше.
На вопрос, а почему так.
Ответ пытаемся вернуть недополученую прибыль.
Как вы там говорили ОАЭ и катар
Просто бизнес.
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24.09.2022 12:30 Ответить
Так американці ще коли обіцяли завозити газ на LNG термінали Европи. Чому зараз все затихло?
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24.09.2022 12:36 Ответить
Возят что дурные. Терминалов мало, не справляются. И нет интерконнекторов, которые бы соединяли средиземноморские страны, где в избытке и терминалы и трубопроводы - чтобы перекачивать газ на север, в ту же Германию. Ну и конечно надо сказать спасибо предыдущему правительству Германии, которое перевело значительну часть энергетики на потребление ресурса, которого в самой Германии нет и которое нельзя оперативно купить в экстренном случае. Ядерное топливо и уголь, нефть - можно купить всегда. А вот трубопроводный газ - нельзя.
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24.09.2022 12:41 Ответить
Пропоную власникам цих підприємств повиганяти нахєр вихідців з парашиї, які працюють там.
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24.09.2022 12:47 Ответить
Я им уже 7 месяцев пишу, нужно строить газопроводы с азиатских стран!

Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ
Туркменистан
Азербайджан
Ирак

И будет газ дешевым!

Почему-то не хотят!

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24.09.2022 13:07 Ответить
Рост произошел потому что Путин не дожидаясь наступления санкций сам прекратил поставку нефти и газа. ЕС планировал постепенный отказ с тем чтобы это не повлияло на промышленность. Именно поэтому тролли Путина и Ермака обвиняли ЕС в закупках газа и нефти у Путина потому что спад промышленного производства из за резкого отказа должен уменьшить помощь Украине.
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24.09.2022 13:17 Ответить
ЕС що чекає треба якнайшвидше надати літаки танки зброю Україні забомбити рашу щоб скоріше перемогти а компенсацію за все взяти з русні газом
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24.09.2022 13:53 Ответить
ну так пускай и дальше звонят этому фюреру. Если не поняли после уничтожения Азовстали и Мариуполя, что это за сатана, пускай кормят этого монстра дальше. Только потом, боюсь. поздно будет
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25.09.2022 22:20 Ответить
 
 