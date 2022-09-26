Десять стран ЕС настаивают на ограничении цены на российский газ, - Reuters

Десять стран Европейского Союза настаивают на разработке планов по установлению потолка цен на российский газ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Страны планируют обратиться с просьбой к Европейской комиссии внести предложения по предельной цене на газ для обсуждения на встрече министров энергетики ЕС в пятницу, отмечает издание.

"Мы признаем усилия, предпринятые Комиссией, и меры, которые она предложила для преодоления кризиса. Но нам еще предстоит решить самую серьезную проблему: оптовую цену на природный газ", — цитирует Reuters содержание письма министров ЕС к Еврокомиссии.

По информацию издания, с таким предложением выступит, в частности, Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.

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Страны ЕС обосновывают идею ограничения цен на российский газ тем, что это поможет преодолеть "неоправданное инфляционное давление", и может быть разработано таким образом, чтобы обеспечить надежность поставок.

Reuters добавляет, что Германия, Нидерланды и Дания выступают против ограничения цен на российский газ, поскольку это поставит под угрозу безопасность поставок газа в Европу.

Ожидалось, что на этой неделе Еврокомиссия опубликует обновленную информацию о новых санкциях в ответ на мобилизацию в России и проведение псевдореферендумов, но официальные лица ЕС заявили в понедельник, что теперь это ожидается в начале октября.

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