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Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на российский газ: попытаются снова в начале октября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить предельную цену на российский газ.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Этот вопрос обсуждался в пятницу на срочной встрече министров энергетики ЕС, созванной председательствующей Чехией.

"Россия использовала свои поставки газа в качестве оружия для разжигания энергетического кризиса следующей зимой, а также для того, чтобы ослабить нашу экономику и политически расколоть Европейский Союз. Мы должны гарантировать, что их усилия потерпят неудачу", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикелла заявил коллегам: "Нас нельзя шантажировать".

Он надеялся преодолеть другие расхождения во взглядах на предложения по восстановлению доступности цен на газ и электроэнергию.

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Предложенные меры варьируются от непредвиденных сборов с нефтегазовых компаний, чья прибыль выросла вместе со стремительным ростом цен, до увеличения денежных средств для компаний, чтобы они продолжали работать, пока они борются с нестабильными энергетическими рынками.

Несколько министров заявили, что достижение соглашения будет непростым, учитывая энергетический баланс, поставки и потребности каждой страны, но они признали, что время имеет решающее значение, если наиболее уязвимые люди в Европе хотят получить своевременную помощь.

Министры передадут свои мнения Европейской комиссии, которая представит предложение для государств-членов на следующей неделе. После этого страны ЕС снова проведут оценку, и есть надежда, что решение может быть принято в начале октября.

Еврокомиссия уже призвала к установлению потолка цен на российский природный газ и добивается "солидарного вклада" от европейских нефтегазовых компаний, получивших невероятную прибыль от роста цен на энергоносители.
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Топ комментарии
+5
я так понял, наши отрезали оркам пути отступления.....
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09.09.2022 19:52
+4
Учите арифметику: что цена ноль, что количество ноль.
Главное в итоге- ноль евро должна получить от вас Параша.
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09.09.2022 19:34
+4
Ну, як вам подобаютсь ці дурни? З Адіком Шікельрубером не домовились зараз за парашниками на чолі сина прибиральниці заводських сортиров від гівна та блювотини пітерського пролетаріату, зачатого по п'яні в підсобці, від розумово недорозвиненого вахтера-стукача кгб? Тетя Меркель, а що ж ти, стукачка і провокаторка Штазі свій брудний язик засунула собі в дупу, витягнувши його з-за своїх брилок щік старої мінетниці КДБ? Як там щодо інтересів твого друга Володимира?
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09.09.2022 19:42
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Як стверджував один кацо, нарешті європейці залишать газ в роісьці, вона підніме економіку, наростить ВВП, нарешті проведе у дьарьовні газ , виростить врожай овочів, побудує хімічну промисловість.
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09.09.2022 19:29 Ответить
ну за срублі ж 1000срублів=1000кубів,що там домовлятись.
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09.09.2022 19:30 Ответить
Учите арифметику: что цена ноль, что количество ноль.
Главное в итоге- ноль евро должна получить от вас Параша.
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09.09.2022 19:34 Ответить
Ну, як вам подобаютсь ці дурни? З Адіком Шікельрубером не домовились зараз за парашниками на чолі сина прибиральниці заводських сортиров від гівна та блювотини пітерського пролетаріату, зачатого по п'яні в підсобці, від розумово недорозвиненого вахтера-стукача кгб? Тетя Меркель, а що ж ти, стукачка і провокаторка Штазі свій брудний язик засунула собі в дупу, витягнувши його з-за своїх брилок щік старої мінетниці КДБ? Як там щодо інтересів твого друга Володимира?
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09.09.2022 19:42 Ответить
я так понял, наши отрезали оркам пути отступления.....
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09.09.2022 19:52 Ответить
Національної влади в Лігі Націй як не було так і немає...
Це такіж етноси в олігархічній окупації як і наш ....
Просто с більшим рівнем свободи...
А олігархи - то лишень "метод" управління...
НКВД - в нових часах це фсб/фрс
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09.09.2022 20:24 Ответить
Ще в 2011році одному борзому кацапу сказала, що ви якщо не попустетесь, будете пити і жрати той ваш газ, бо він нахєр нікому потрібен не буде. Не повірив.
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09.09.2022 20:25 Ответить
Отже ж мудо#оби!
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09.09.2022 20:48 Ответить
Это типо - как отказаться от контракта, но не нарушив его.
И ежу понятно, что эти цены будут только на бумаге. Эти цены они, скажем так - предложат русским, а те будут и дальше жечь газ или продадут менее принципиальным, типо Греции, нефть уже это доказала.

Вопрос в другом - чего они реально добиваются ?!
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09.09.2022 21:14 Ответить
венгры ********
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09.09.2022 23:26 Ответить
 
 