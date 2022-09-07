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Венгрия (1540) Газ (10098) Газпром (3166) Россия (91262)

Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

газ

Президент Венгрии Каталин Новак в среду заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Новак заявила на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Иоганнисом в Бухаресте.

Говоря о ситуации в энергетике, президент Венгрии отметила, что ее страна находится в сложном положении и более уязвима, чем Румыния, потому что не имеет выхода к морю. Поэтому в будущем Будапешт стремится добиться "энергетического суверенитета".

"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - отметила Новак.

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Несмотря на заявления президентки Венгрии, действия руководства страны в последние недели свидетельствуют, что она, напротив, все больше полагается на российские энергоресурсы.

Напомним, "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

До этого Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Москву.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".
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Топ комментарии
+9
Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
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07.09.2022 20:50
+6
Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
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07.09.2022 20:58
+5
Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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07.09.2022 21:01
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Це як мінетчиця, що вирішила ковтати через раз...
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07.09.2022 20:48 Ответить
"Росатом" дуже скоро потрапить під санкції і що ж тоді буде робити Угорщина?
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07.09.2022 20:48 Ответить
Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
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07.09.2022 20:50 Ответить
Угорці, кацапи з волги, які переселились у Європу. Тому, какаяразніца?
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07.09.2022 20:57 Ответить
Что-то у них там разброд и шатание. Может быть, наконец-то 1956 год вспомнили?
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07.09.2022 20:50 Ответить
Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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07.09.2022 21:01 Ответить
Це так, Орбан та інші ******* (пробачте мене, пан модератор, це їх права партія так зветься) відчули смак грошей, але прості люди - ще живі люди, які пам'ятають угорську революцію, задушену за наказом з Москви радянським маршалом Конєвим.
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07.09.2022 21:11 Ответить
Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
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07.09.2022 20:58 Ответить
Валюнтаризм
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07.09.2022 21:07 Ответить
Безплатний газ тільки в крематорію, а за інший треба платити або розплачуватись. Навіть мудрі німці попались на газовий гачок рахи.
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07.09.2022 21:32 Ответить
Це що за венгерський трєш???? Хочуть срати на двух унітазах? Не вийде... ми все пом'ятатимо... і за все треба буде відповідати... перед УКРАЇНОЮ. На жаль тільки дипломатично, АЛЕ все одно наслідки ці підкацапи почують і дуже швидко.
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07.09.2022 22:04 Ответить
Это как турки типа как турки и вашим и нашим.
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07.09.2022 22:25 Ответить
Г-жа Новак, просто посадите Орбана вместе с остальными ******** за решётку за предательство и корррупцию, посылайте российских госконтор там же где корабль и поворачивайтесь лицом обратно к Европе и собственно Украине. Уверен что вам найдёт решение чтобы вы зимой не замерзли.
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07.09.2022 23:02 Ответить
Обіцяв наркоман зав"язати...
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08.09.2022 09:44 Ответить
 
 